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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa و علي سمير
ترجمه

"لو كان عليّ الرحيل سأفعل ذلك" .. إندريك يثير الشكوك حول مستقبله بعد ريمونتادا روما

انتقالات
إندريك
جوزيه مورينيو
روما ضد ريال مدريد
روما
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
ميلان

لم يتوقع دخوله في وقت مبكر

اعترف إندريك بأنه قد يرحل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية، رغم دخوله من مقاعد البدلاء ليقود فريق جوزيه مورينيو إلى فوز مثير بنتيجة 4-3 بعد تأخره أمام روما في دوري أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم البرازيلي الشاب هدف التعادل الحاسم في الدقائق الأخيرة في العاصمة الإيطالية، لكنه أقرّ بأن مستقبله على المدى الطويل لا يزال غامضًا.

  • انتفاضة دراماتيكية لريال مدريد

    اعترف إندريك بأنه قد يرحل في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، حيث تحدث بصراحة عن مستقبله بعد أن قاد ريال مدريد إلى فوز دراماتيكي بعد عودة مثيرة أمام روما.

    وبعد أن دخل بديلاً لفينيسيوس جونيور في الدقيقة 58 وريال مدريد متأخر 3-1 بهدف افتتاحي لمارتن دي رون وثنائية لدونييل مالين، قلب اللاعب البرازيلي الموازين رأساً على عقب.

    وأتاحت ضربته الرأسية التي تصدى لها الحارس لكارلوس إسبي تسجيل هدف طوق النجاة في الدقيقة 83، قبل أن يرتقي بعدها ويحوّل برأسه ركنية أردا جولر ليمهّد الطريق لأنطونيو روديجر كي يخطف هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

  • imago-sport-1084539458.jpgGiuseppe Maffia

    دخول غير متوقع

    وقبل مشاركته الحاسمة في ليلة شهدت تحوّل كيليان مبابي إلى أصغر لاعب يصل إلى 100 مباراة في دوري أبطال أوروبا عن عمر 27 عامًا، لم يكن نجم بالميراس السابق قد لعب سوى مباراة رسمية واحدة فقط طوال الموسم.

    وتحدّث إندريك عن مفاجأته بالدفع به في وقت مبكر من المباراة، فقال للصحفيين في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "أنا سعيد جدًا. كانت مباراة صعبة للغاية. جلست على مقاعد البدلاء، وكل ما كنت أفعله هو شكر الله على وجودي هنا. وعندما ناداني المدرب، فوجئت بالفعل لأن ذلك كان مبكرًا جدًا. لم أكن قد لعبت هنا منذ وقت طويل وكان لديّ شغف كبير. هذا ما قدّمته، وقد أبليت بلاءً حسنًا".

    وكشف المهاجم عن التعليمات التكتيكية التي تلقّاها من مدربه قبل دخوله إلى أرض الملعب، حيث أضاف في مقابلة مع TNT Sports Brasil: "طلب مني أن أدخل وأستمتع، وأن أراقب من يجب أن أراقبه، وهو صاحب القميص رقم ثلاثة في فريقهم. وهذا بالضبط ما فعلته في المباراة".

  • «إذا كان عليّ الرحيل في يناير، فسأرحل»

    بعد عودته من فترة إعارة مع النادي الفرنسي ليون، لا يزال المهاجم مرتبطًا بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2030، وقد جذب بالفعل اهتمامًا كبيرًا من ثنائي الدوري الإيطالي، ميلان وروما.

    ولكن ESPNتشير إلى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز ومجلس إدارة ريال يرفضان تمامًا الموافقة على رحيل مبكر للاعب، في حين أن مورينيو مُصرّ على منح اللاعب الشاب مساحة أكبر مع الفريق الأول.

    وفي حديثه عن التكهنات المحيطة بمستقبله وعلاقته بالمدرب البرتغالي، أوضح إندريك: "أتعامل مع الأمر يومًا بيوم. إذا كان عليّ الرحيل في يناير، سأرحل؛ وإذا كان عليّ البقاء، سأبقى. سأفعل ما يضعه الله في قلبي. أنا ممتن جدًا لمورينيو. إنه أحد أول المدربين الذين تحدثوا معي بصدق. أثق به ثقة كاملة. وطالما أنا هنا، فإن مهمتي ليست أن ألعب لكي يفوز المدرب، بل أن ألعب من أجل ريال مدريد. لكن بسبب كل ما يفعله من أجلي، سأقاتل من أجله ومن أجل ريال".

    وفي إغلاق تام لباب الرحيل في الشتاء عشية مواجهة روما، قال مورينيو لشبكة TNT Sports: "انسوا الأمر، انسوا الأمر. انسوا أي أندية مهتمة. من الأفضل لهم أن يجلسوا، وإلا فسيتعبون من الانتظار. إنه لاعب أحبه، ويمتلك إمكانات لا تُصدق. وأي شخص مهتم به سيجد نفسه في معركة حقيقية معي، لأنني أعتقد أنه لا يحتاج إلى الذهاب على سبيل الإعارة، وسيحقق نجاحًا هائلًا هنا".

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  • imago-sport-1084538101.jpgLaPresse

    فرصة للمشاركة أساسيًا بسبب إيقاف محلي

    تلقت آمال إندريك في حجز مكان أساسي بشكل منتظم دفعة فورية بعد الإيقاف المحلي لأربع مباريات الذي فُرض على فينيسيوس بسبب طرده أمام فياريال.

    ويمكن للاعب البالغ من العمر 20 عامًا أن يقود خط الهجوم عندما يستضيف ريال مدريد إشبيلية في 18 أكتوبر، ليأتي بعد ذلك اختبار أوروبي آخر على أرضه أمام لايبزيج بعد ثلاثة أيام. كما ستكون غرائزه التهديفية حاسمة عندما يحل ريال مدريد ضيفًا على الغريم التقليدي برشلونة في كلاسيكو عالي المخاطر يوم 24 أكتوبر.