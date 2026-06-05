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Adhe Makayasa و علي سمير

إندريك : من المستحيل فهم بيلينجهام وأرنولد ورحيلي عن ريال مدريد أحد أفضل قرارات حياتي

إندريك فيليبي
جود بيلينجهام
ترينت ألكسندر أرنولد
ريال مدريد
الدوري الإسباني
البرازيل
كأس العالم

النجم الشاب يستعد لخوض المونديال مع بلاده

تحدث المهاجم البرازيلي إندريك بصراحة عن تجربته في ريال مدريد، وكشف عن الدور الذي لعبه كل من جود بيلينجهام وترنت ألكسندر-أرنولد في دعمه من خلال مكالمات هاتفية منتظمة.

وأشاد المهاجم الشاب بدعمهما الثابت ودورهما في استعادة ثقته بنفسه قبل انطلاق إعارته التي تبلغ مدتها ستة أشهر مع نادي ليون الفرنسي، والتي من المتوقع أن تشكل نقطة تحول في مسيرته، على الرغم من صعوبة فهمه للغة التي يتحدث بها الثنائي.

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    عاد إندريك إلى مدريد بعد فترة إعارة مثمرة استمرت ستة أشهر في الدوري الفرنسي مع فريق ليون. وبعد أن كان من الصعب عليه في السابق الحصول على فرصة المشاركة بانتظام ضمن خط هجوم ريال مدريد المليء بالنجوم، وفرت له فترة إعارته المؤقتة إلى فرنسا وقت اللعب الضروري الذي احتاجه لاستعادة أفضل مستوياته.

    ونتيجة لذلك، نجح هذا الانتعاش في تأمين مكان مرموق في تشكيلة المنتخب البرازيلي للمهاجم، الذي يرتبط بعقد في البرنابيو حتى يونيو 2030.

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    إندريك يتحدث عن تجربته الصعبة في مدريد

    أرجع المهاجم الشاب الفضل إلى روح الزمالة القوية السائدة داخل غرفة الملابس في مساعدته على الحفاظ على توازنه خلال فترة انتقاله الصعبة إلى كرة القدم الأوروبية.

    وفي حديثه عن تجربته خلال مقابلة مع قناة «Men in Blazers» على يوتيوب، قال إندريك: «السنة الأولى تكون صعبة دائمًا، تصل إلى نادٍ يضم لاعبين مثل [لوكا] مودريتش وفينيسيوس ورودريجو... من الصعب جدًا اللعب معهم جميعًا، لكنك تتعلم الكثير أيضًا. تمكنت من تطبيق كل ما تعلمته في ليون، وعندما أعود سأتمكن من إثبات ذلك هناك".

    على الرغم من صعوبة الانضمام إلى التشكيلة الأساسية، وجد النجم البرازيلي الصاعد دعماً عاطفياً حيوياً من خلال الطمأنينة المستمرة من زملائه. وأضاف: "بيلينجهام يتصل بي كل يوم. عندما كنت أشعر بالإحباط، كان يرفع من معنوياتي ونتحدث. لقد ساعدني كثيراً. ترنت أيضاً. عاملاني بود شديد".

    وأما عن صعوبة التواصل معهما لغويًا:"أحاول أن أتعلم منهما، بما في ذلك اللغة الإنجليزية، لكن من المستحيل فهمهما."

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    وقد تبين أن قرار الابتعاد مؤقتًا عن ملعب سانتياجو برنابيو شكّل نقطة تحول كبيرة في مسيرة هذا الموهبة الشابة. وقال إندريك: «لم يكن الانتقال إلى ليون أمرًا صعبًا. في النهاية، أوحى لي الله بأن عليّ الذهاب، فذهبت. لم أكن خائفًا؛ فقد كان هذا أحد أفضل القرارات في حياتي. كنت بحاجة إلى اللعب. تمكنت من تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة واللعب لفترات طويلة".

    وبالنظر إلى الحدث العالمي الكبير، أعرب المهاجم الشاب عن فخره الكبير بتمثيل بلاده، مشيداً بزميله الأيقوني ومدربه في المنتخب الوطني. وأضاف إندريك: "اللعب في كأس العالم هو أعظم شيء. أن أتمكن من تمثيل بلدي هو حلم أصبح حقيقة.

    "كأس العالم مهم جدًا للناس، وقد مر وقت طويل منذ أن فزنا به. نيمار لديه جينات برازيلية. إنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخنا. أشعر بالراحة في العمل مع كارلو أنشيلوتي. إنه مدرب رائع ويفهمك جيدًا كشخص. أعلم أنهما يحترمانني كثيرًا."

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    إندريك في انتظار كأس العالم

    يدخل المهاجم هذه البطولة العالمية وهو في أفضل حالاته، بعد أن سجل خمسة أهداف وصنع سبع تمريرات حاسمة في 16 مباراة خاضها مع ليون. وتحت قيادة المدرب الدولي كارلو أنشيلوتي، سيسعى إندريك إلى زيادة رصيده من المباريات الدولية البالغ 16 مباراة، إلى جانب نيمار العائد إلى صفوف المنتخب.

    تستهل البرازيل مشوارها في المجموعة الثالثة بمواجهة المغرب على ملعب ميتلايف يوم السبت 13 يونيو، قبل أن تخوض مباريات لاحقة أمام هايتي واسكتلندا.

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