إندريك : من المستحيل فهم بيلينجهام وأرنولد ورحيلي عن ريال مدريد أحد أفضل قرارات حياتي

أرجع المهاجم الشاب الفضل إلى روح الزمالة القوية السائدة داخل غرفة الملابس في مساعدته على الحفاظ على توازنه خلال فترة انتقاله الصعبة إلى كرة القدم الأوروبية.

وفي حديثه عن تجربته خلال مقابلة مع قناة «Men in Blazers» على يوتيوب، قال إندريك: «السنة الأولى تكون صعبة دائمًا، تصل إلى نادٍ يضم لاعبين مثل [لوكا] مودريتش وفينيسيوس ورودريجو... من الصعب جدًا اللعب معهم جميعًا، لكنك تتعلم الكثير أيضًا. تمكنت من تطبيق كل ما تعلمته في ليون، وعندما أعود سأتمكن من إثبات ذلك هناك".

على الرغم من صعوبة الانضمام إلى التشكيلة الأساسية، وجد النجم البرازيلي الصاعد دعماً عاطفياً حيوياً من خلال الطمأنينة المستمرة من زملائه. وأضاف: "بيلينجهام يتصل بي كل يوم. عندما كنت أشعر بالإحباط، كان يرفع من معنوياتي ونتحدث. لقد ساعدني كثيراً. ترنت أيضاً. عاملاني بود شديد".

وأما عن صعوبة التواصل معهما لغويًا:"أحاول أن أتعلم منهما، بما في ذلك اللغة الإنجليزية، لكن من المستحيل فهمهما."