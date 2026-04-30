واعترف النجم البرازيلي، الذي يستعيد حالياً أفضل مستوياته خلال فترة إعارته إلى ليون، بأن اللاعب الدولي الإنجليزي كان مختلفاً تماماً عما كان يتوقعه قبل وصوله إلى سانتياجو برنابيو.
إندريك: شخصية جود بيلينجهام في ريال مدريد فاجأتني كثيرًا
"كان بيلينجهام مهمًا جدًا بالنسبة لي"
اعترف المهاجم البرازيلي بأن انطباعاته المسبقة عن لاعب بوروسيا دورتموند السابق تلاشت سريعًا بمجرد أن بدأ العمل معًا يوميًا في العاصمة الإسبانية. ويعزو اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا الفضل إلى بيلينجهام في مساعدته على الاستقرار خلال فترة شعر فيها بالعزلة بسبب قلة وقت اللعب والحواجز اللغوية.
في مقابلة مع صحيفة "ذا جارديان"، تحدث إندريك بحرارة عن نجم إنجلترا، قائلاً: "كان بيلينجهام مهماً جداً بالنسبة لي. جعلني أشعر بالترحيب في النادي. لم أكن أتحدث الإنجليزية جيداً، لكنه تحدث معي، وحاول التحدث قليلاً بالإسبانية، وكان بجانبي وقدم لي النصائح. كانت صداقته مهمة بالنسبة لي في بدايتي مع ريال مدريد. كان لذلك تأثير كبير عليّ. كان لدي انطباع معين عنه قبل وصولي، لكنه كان مختلفًا تمامًا. إنه لاعب رائع وشخص رائع أيضًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالصداقة. هذا هو أكثر ما أثار إعجابي فيه".
- AFP
التوجيه من اللاعب المخضرم مودريتش
وبينما قدم بيلينجهام الدعم الشخصي، قدم الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش درساً تقنياً بارعاً أذهل المراهق. وكشف إندريك أن أخلاقيات العمل التي أبداها لاعب الوسط المخضرم في ريال مدريد شكّلت نموذجاً يحتذى به لتحقيق النجاح المهني، قبل أن يغادر النادي الصيف الماضي. واغتنم النجم البرازيلي الصاعد كل فرصة لتلقي النصائح من الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018 خلال الفترة التي قضياها معاً في ملعب التدريب.
وأوضح إندريك: "كان مودريتش اللاعب الذي أثار إعجابي أكثر من غيره في ريال مدريد: 100٪. إنه شخص علمني الكثير في سنتي الأولى. ليس فقط في التدريبات، ولكن أيضًا في المباريات. كان درسًا في كرة القدم. كان يبلغ من العمر 40 عامًا وقويًا للغاية. كان يتدرب كل يوم. عندما لا يلعب، يذهب إلى النادي ويتدرب، ويقوم بتدريبات إضافية خاصة به. طريقة لعبه مذهلة. كان دائمًا يعطيني نصائح، ويخبرني بما يجب أن أفعله على أرض الملعب. ساعدني ذلك كثيرًا. كان أحد أروع الأشخاص الذين قابلتهم في كرة القدم".
مواجهة الإصابة و"ليالي الشك"
لم تكن المسيرة سهلة تمامًا بالنسبة لهذا الشاب الموهوب، الذي واجه انتكاسة كبيرة إثر إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر في النصف الأول من الموسم. وأدى قلة مشاركاته مع ريال مدريد في النهاية إلى انتقاله على سبيل الإعارة إلى ليون، لكن الأثر النفسي للإصابة كان ثقيلًا. واعترف إندريك بأنه شعر بخوف شديد بشأن مستقبله البدني ومكانته ضمن تشكيلة المنتخب البرازيلي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.
إندريك أوضح: "تعرضت لإصابة معقدة وخسرت الكثير من الوقت. أبعدتني عن العديد من المباريات والتدريبات والعمل. لم أستطع المنافسة. عندما تتعرض للإصابة، تفقد كل شيء. تفقد فرصة المنافسة على مكان في التشكيلة. هذه أمور خارجة عن إرادتي.
"كنت خائفاً حقاً. بكيت عدة مرات. هذا شيء تفعله في الخفاء. لم أكن أعرف كيف أتعامل مع إصابتي أو ما الذي يمكن أن أتوقعه. لا تعرف ما إذا كنت ستتعرض لانتكاسة، أو إذا كنت ستحتفظ بقوتك، أو إذا كنت ستعود أضعف. هذا يؤثر عليك كثيرًا. تشعر بالخوف من المستقبل. لكنني كنت أعلم أن عليّ الاستمرار. لو تعرضت لإصابة أخرى، كنت سأمر بكل هذه العملية مرة أخرى. كنت أعلم أنه عندما أعود، سيكون عليّ بذل قصارى جهدي".
- Getty Images Sport
الخطوة الأخيرة نحو الانضمام إلى تشكيلة كأس العالم
يقدم إندريك الآن أداءً متميزًا في الدوري الفرنسي، حيث سجل أربعة أهداف وصنع ستة تمريرات حاسمة في 13 مباراة مع فريق ليون، وهو يركز حاليًا على حجز مكانه في تشكيلة المنتخب البرازيلي لبطولة كأس العالم 2026. بعد ظهوره المتميز في المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب البرازيلي على كرواتيا في مارس، حيث حصل على ركلة جزاء وقدم تمريرة حاسمة، يشعر المهاجم أنه تمكن أخيرًا من تجاهل ضجيج وسائل التواصل الاجتماعي للتركيز على المهمة التي أمامه. مع اقتراب انطلاق البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يتعرض نجوم المنتخب البرازيلي الشباب لضغوط كبيرة لإنهاء 24 عامًا من الجفاف في الفوز باللقب.
اختتم إندريك: "أول ما أرغب فيه هو المشاركة في كأس العالم. أحتاج إلى أن أكون هناك. هذا هو أول ما يخطر ببالي. قبل التفكير في اللقب، عليّ أن أقوم بعملي جيدًا في ليون. أنا مركز هنا. أحتاج إلى اللعب بشكل جيد في المباريات المتبقية لضمان مكاني. حلمي هو المشاركة في كأس العالم ومساعدة بلدي. سأبذل قصارى جهدي لمساعدة البرازيل".