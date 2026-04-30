إندريك: شخصية جود بيلينجهام في ريال مدريد فاجأتني كثيرًا

اعترف المهاجم البرازيلي بأن انطباعاته المسبقة عن لاعب بوروسيا دورتموند السابق تلاشت سريعًا بمجرد أن بدأ العمل معًا يوميًا في العاصمة الإسبانية. ويعزو اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا الفضل إلى بيلينجهام في مساعدته على الاستقرار خلال فترة شعر فيها بالعزلة بسبب قلة وقت اللعب والحواجز اللغوية.

في مقابلة مع صحيفة "ذا جارديان"، تحدث إندريك بحرارة عن نجم إنجلترا، قائلاً: "كان بيلينجهام مهماً جداً بالنسبة لي. جعلني أشعر بالترحيب في النادي. لم أكن أتحدث الإنجليزية جيداً، لكنه تحدث معي، وحاول التحدث قليلاً بالإسبانية، وكان بجانبي وقدم لي النصائح. كانت صداقته مهمة بالنسبة لي في بدايتي مع ريال مدريد. كان لذلك تأثير كبير عليّ. كان لدي انطباع معين عنه قبل وصولي، لكنه كان مختلفًا تمامًا. إنه لاعب رائع وشخص رائع أيضًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالصداقة. هذا هو أكثر ما أثار إعجابي فيه".