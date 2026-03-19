الشعلة تنطفئ: إندريك "ينهار" مع أولمبيك ليون يا ريال مدريد.. وسيلتا فيجو يكرس عقدة "مارس الأسود"

لم تكن مجرد صفقة إعارة؛ بل "رحلة صقل" لجوهرة برازيلية شابة، ينتظرها العالم بأسره في السنوات القادمة.

وحين غادر النجم البرازيلي إندريك، أسوار العملاق الإسباني ريال مدريد في يناير 2026، متوجهًا إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة؛ كانت التوقعات تُلامس عنان السماء، نظرًا لتألق اللاعب في البدايات.

إلا أن شعلة إندريك بدأت تنطفئ تدريجيًا؛ وهو ما تأكد في مواجهة أولمبيك ليون ضد نادي سيلتا فيجو الإسباني، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026.

ليون خسر (0-2) ضد ضيفه سيلتا فيجو، مساء اليوم الخميس؛ ليودع مسابقة الدوري الأوروبي بشكلٍ رسمي، حيث انتهى لقاء الذهاب في إسبانيا بالتعادل الإيجابي (1-1).

ونحن سنحاول من ناحيتنا، أن نستعرض خلال السطور القادمة؛ أداء إندريك المُخيب ضد سيلتا فيجو، وملامح انهيار مستوى اللاعب مع ليون مؤخرًا..