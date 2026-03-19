Endrick Lyon gfx (Goal only)
أحمد فرهود

الشعلة تنطفئ: إندريك "ينهار" مع أولمبيك ليون يا ريال مدريد.. وسيلتا فيجو يكرس عقدة "مارس الأسود"

ماذا يحدث مع إندريك؟!

لم تكن مجرد صفقة إعارة؛ بل "رحلة صقل" لجوهرة برازيلية شابة، ينتظرها العالم بأسره في السنوات القادمة.

وحين غادر النجم البرازيلي إندريك، أسوار العملاق الإسباني ريال مدريد في يناير 2026، متوجهًا إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة؛ كانت التوقعات تُلامس عنان السماء، نظرًا لتألق اللاعب في البدايات.

إلا أن شعلة إندريك بدأت تنطفئ تدريجيًا؛ وهو ما تأكد في مواجهة أولمبيك ليون ضد نادي سيلتا فيجو الإسباني، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026.

ليون خسر (0-2) ضد ضيفه سيلتا فيجو، مساء اليوم الخميس؛ ليودع مسابقة الدوري الأوروبي بشكلٍ رسمي، حيث انتهى لقاء الذهاب في إسبانيا بالتعادل الإيجابي (1-1).

ونحن سنحاول من ناحيتنا، أن نستعرض خلال السطور القادمة؛ أداء إندريك المُخيب ضد سيلتا فيجو، وملامح انهيار مستوى اللاعب مع ليون مؤخرًا..

  Real Club Celta v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First Leg

    إندريك.. لا مساعدات دفاعية تُذكر

    بدأ النجم البرازيلي إندريك، مواجهة ناديه أولمبيك ليون الفرنسي ضد سيلتا فيجو الإسباني؛ كجناح أيمن صريح، مع إمكانية الانضمام إلى العمق.

    إندريك لم يقدّم أي مساعدات دفاعية؛ وهو الأمر الذي استغله نجوم سيلتا فيجو، بشن الهجمة تلو الأخرى من هذا الجانب.

    ووقف النجم البرازيلي كـ"المتفرج"، أمام الهجمات الإسبانية المتتالية من هذا الجانب؛ رغم أن فريقه كان يحتاج إلى أن يبذل كل لاعب جهدًا مضاعفًا، لتعويض النقص العددي.

    ولعب أولمبيك ليون بـ10 لاعبين فقط، منذ الدقيقة 19 من عمر المباراة؛ وذلك بعد "طرد" السنغالي موسى دياكاتي، مدافع الفريق الأول.

  Real Club Celta v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First Leg

    إندريك.. غياب التأثير في مركز قلب الهجوم!

    في الشوط الثاني من عمر المواجهة بين ناديه أولمبيك ليون الفرنسي ضد سيلتا فيجو الإسباني؛ تحوّل النجم البرازيلي إندريك، للعب في مركز قلب الهجوم أو رأس الحربة الصريح.

    النتيجة كانت "0 في كل شيء"؛ فإندريك فشل بشكلٍ كامل في هذا المركز ضد سيلتا فيجو، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم الضغط على دفاعات الخصم؛ لمنعه من بناء اللعب.

    * ثانيًا: عدم تشكيل أي خطورة تُذكر؛ سواء بالتوغلات أو التسديدات.

    ذلك استدعى الجهاز الفني للفريق الفرنسي؛ إلى استبدال إندريك في الدقيقة 67 من عمر المواجهة الأوروبية، ضد سيلتا فيجو.

  FRANCE-LYON-SPORT-FOOTBALL-COUPE DE FRANCE-OLYMPIQUE LYONNAIS-OL

    انهيار مستوى إندريك مع أولمبيك ليون

    بصفةٍ عامة وبعد ما شاهدناه في مباراة أولمبيك ليون الفرنسي وسيلتا فيجو الإسباني، مساء يوم الخميس؛ نستطيع التأكيد على أن مستوى النجم البرازيلي الشاب إندريك، أصبح في تراجع مستمر.

    نعم.. إندريك الذي كان "لاعبًا منفجرًا"، فور انضمامه إلي ليون في يناير 2026، على سبيل الإعارة من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ بات عاجزًا عن مساعدة فريقه بالأهداف والتمريرات الحاسمة، أو حتى مساندة زملائه دفاعيًا.

    ويُمكن تلخيص مستوى إندريك المتراجع مؤخرًا، في مجموعة من النقاط السريعة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: هدف وحيد فقط؛ في آخر 7 مباريات شارك فيها.

    * ثانيًا: إكمال 4 مباريات فقط حتى النهاية؛ في آخر 7 مباريات شارك فيها.

    وهذا يظهر تراجع تأثير النجم البرازيلي الشاب، مع فريقه الفرنسي الكبير؛ بدرجة تدفع الجهاز الفني لنادي أولمبيك ليون، لـ"استبداله" من أرضية الملعب.

  Real Club Celta v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First Leg

    "مارس الأسود" يحبط إندريك وأولمبيك ليون!

    في النهاية.. يجب التأكيد على أن النجم البرازيلي إندريك؛ يُعيش ما يُمكن تسميته باسم "مارس الأسود"، مع ناديه الفرنسي أولمبيك ليون.

    وبخلاف مستواه الفردي المتراجع؛ فشل ليون جماعيًا في تحقيق أي انتصار خلال شهر مارس الحالي، مع توديع مسابقتين بشكلٍ رسمي.

    وفيما يلي.. نتائج ليون في شهر مارس 2026:

    * الدوري الفرنسي: مارسيليا (2-3) أولمبيك ليون.

    * الدوري الفرنسي: أولمبيك ليون (1-1) باريس إف سي.

    * الدوري الفرنسي: لو هافر (0-0) أولمبيك ليون.

    * كأس فرنسا: خسارة أولمبيك ليون بـ"ركلات الجزاء" ضد لانس.

    * الدوري الأوروبي: خسارة أولمبيك ليون (1-3) في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب ضد سيلتا فيجو الإسباني.

    وبهذه النتائج.. ودع ليون كأس فرنسا من ربع النهائي، والدوري الأوروبي من دور الـ16؛ بينما أصبح بالثلاثة تعثرات في الدوري المحلي، على بُعد 10 نقاط عن نادي باريس سان جيرمان "المتصدر".