وبعد تجربة إعارة ناجحة مع ليون، يترقب إندريك الآن بفارغ الصبر العودة إلى ريال مدريد لبدء فصل جديد في مسيرته.
"لقد تغيرت مسيرتي كثيرًا" .. إندريك يتحدث عن مزاعم الخلاف مع أنشيلوتي وعودته لريال مدريد
إندريك يتحدث عن فترة إعارته الحاسمة إلى ليون وتقدمه في كأس العالم
أعرب إندريك عن سعادته الغامرة بعد أن ساعد البرازيل في حسم تأهلها إلى دور الـ16 في كأس العالم، عقب الفوز 2-1 على اليابان، حيث لعب الشوط الثاني بأكمله. وفي تصريح صحفي نقلته صحيفة «آس»، تحدث إندريك عن مسيرته الأخيرة.
وقال البرازيلي الشاب: «أنا سعيد جدًّا وممتن لله لأن الأشهر الستة الماضية كانت استثنائية في حياتي. لقد تغيرت مسيرتي المهنية كثيرًا خلال هذه الفترة».
وأضاف: «في بداية هذا العام، لم أكن ألعب مع ريال مدريد، ثم أتيحت لي الفرصة للرحيل على سبيل الإعارة. أشكر الله على ذلك، وأشكر أيضًا نادي ليون على فتح أبوابه لي ومنحي الفرصة لإظهار إمكاناتي والوصول إلى كأس العالم».
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الميمات التي انتشرت على نطاق واسع والدفاع عن اختيارات أنشيلوتي التشكيلية
شهدت بداية البطولة اهتمامًا مكثفًا، حيث غمرت منصات التواصل الاجتماعي صور ميمية انتشرت على نطاق واسع تتساءل عن العلاقة بين إندريك وكارلو أنشيلوتي. وكان إندريك لاعبًا احتياطيًا لم يشارك في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع المغرب، قبل أن يلعب 26 دقيقة ضد هايتي وثماني دقائق فقط ضد اسكتلندا.
وعلى الرغم من الضجة الخارجية، دافع إندريك عن أنشيلوتي. ورفض الحديث عن وجود خلاف، قائلاً: "إنه مدرب رائع، ولديه عقل راجح. أشكر الله على وجوده هنا، لأنه مدرب رائع. لن يفعل ما هو الأفضل لإندريك، ولن يفعل ما هو الأفضل للجماهير، بل سيفعل ما هو الأفضل للفريق. إنه يعرف جيدًا كيف يمكنني مساعدة الفريق".
أنشيلوتي يطالب بالصبر، بينما يبرر إندريك الثقة التي أُودعت فيه
كان أنشيلوتي قد حث المشجعين باستمرار على التحلي بالصبر، مؤكداً أن إندريك سيحظى بفرصته في اللحظة المناسبة، ومشيداً بنضجه. وجاءت تلك اللحظة في المباراة ضد اليابان، حيث أشرك أنشيلوتي إندريك في الشوط الثاني، وهو قرار تكتيكي أثبت فعاليته الكبيرة. ووجه إندريك رسالة شكر خاصة إلى أنشيلوتي على تلك الثقة.
وقال إندريك: «أنا ممتن جدًّا للمدرب، فهو يعرف جيدًا ما يمكن أن يقدمه كل لاعب. لقد منحني الفرصة في بداية الشوط الثاني لمساعدة الفريق على تغيير مسار المباراة، ونجحنا في تحقيق الفوز».
وقد سمح هذا التبديل لإندريك بإحداث تأثير كبير على أرض الملعب، وتجاوز الإحباطات التي واجهها في بداية البطولة.
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ما هو المستقبل الذي ينتظر إندريك والمنتخب البرازيلي؟
واختتم إندريك حديثه قائلاً: «أعيش لحظات رائعة مع المنتخب البرازيلي وأستمتع بكل دقيقة في كأس العالم. وبعد انتهاء البطولة، أتطلع بشغف للعودة إلى ريال مدريد وبدء فصل جديد هناك».
وسيستعد إندريك الآن لمباريات دور الـ16، آملاً في أن تساعده أدائه الناجح في الحصول على مكان أساسي في التشكيلة عند عودته إلى ريال مدريد.