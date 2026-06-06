إنجلترا ونيوزيلندا | بيلينجهام يعود وكين يطمئن توخيل.. وحرب كتالونية "باردة"!

أظهر المنتخب الإنجليزي قوة مرعبة في عمق قائمته، حيث تمكن توماس توخيل من إجراء "ثورة تكتيكية" بتغيير التشكيلة بالكامل بين الشوطين، دون أن يفقد الفريق هيمنته المطلقة على مجريات اللعب. نقطة القوة الأبرز في الشوط الأول تجلت في الغزارة الهجومية واللعب العمودي؛ حيث أطلق الفريق 14 تسديدة (منها 6 من داخل منطقة الجزاء) ونفذ 48 تمريرة في الثلث الهجومي الأخير، وهو ما تُرجم بفاعلية حاسمة عبر هاري كين الذي استغل هذا الضغط العالي ليسجل هدف المباراة الوحيد.

لكن في المقابل، كشف الشوط الثاني عن "عقم الاستحواذ" ونقطة ضعف مقلقة عند مواجهة التكتلات الدفاعية العميقة. فرغم استحواذ "الأسود الثلاثة" على الكرة بنسبة كاسحة بلغت 76%، وتدوير الكرة بـ 332 تمريرة (بنسبة دقة مذهلة بلغت 95% بواقع 316 تمريرة صحيحة)، إلا أنه كان استحواذاً اتسم بالسلبية الشديدة والتحضير البطيء في وسط الملعب.

انخفضت التمريرات المؤثرة في الثلث الأخير إلى 30 تمريرة فقط، واكتفى الفريق بـ تسديدة يتيمة على المرمى من أصل 9 محاولات عشوائية (5 منها من خارج المنطقة)، ولم تُخلق أي "فرصة خطيرة" طوال 45 دقيقة. هذا العقم التكتيكي أدى إلى انعزال تام للمهاجم البديل إيفان توني الذي أهدر فرصة سهلة قبل صافرة النهاية.