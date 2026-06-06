في بروفة مونديالية، حقق المنتخب الإنجليزي فوزاً على نظيره النيوزيلندي بهدف نظيف، قبل أن يختتم استعداداته بمواجهة كوستاريكا ودياً يوم الأربعاء المقبل. هذه التجربة منحت المدرب توماس توخيل فرصة مثالية للوقوف على جاهزية "الأسود الثلاثة" قبل خوض غمار كأس العالم، حيث يستهل مشواره بصدام قوي أمام كرواتيا، يليه اختبار غانا، ثم ختام دور المجموعات أمام بنما.
إنجلترا ونيوزيلندا | بيلينجهام يعود وكين يطمئن توخيل.. وحرب كتالونية "باردة"!
هيمنة مطلقة وعقم هجومي
أظهر المنتخب الإنجليزي قوة مرعبة في عمق قائمته، حيث تمكن توماس توخيل من إجراء "ثورة تكتيكية" بتغيير التشكيلة بالكامل بين الشوطين، دون أن يفقد الفريق هيمنته المطلقة على مجريات اللعب. نقطة القوة الأبرز في الشوط الأول تجلت في الغزارة الهجومية واللعب العمودي؛ حيث أطلق الفريق 14 تسديدة (منها 6 من داخل منطقة الجزاء) ونفذ 48 تمريرة في الثلث الهجومي الأخير، وهو ما تُرجم بفاعلية حاسمة عبر هاري كين الذي استغل هذا الضغط العالي ليسجل هدف المباراة الوحيد.
لكن في المقابل، كشف الشوط الثاني عن "عقم الاستحواذ" ونقطة ضعف مقلقة عند مواجهة التكتلات الدفاعية العميقة. فرغم استحواذ "الأسود الثلاثة" على الكرة بنسبة كاسحة بلغت 76%، وتدوير الكرة بـ 332 تمريرة (بنسبة دقة مذهلة بلغت 95% بواقع 316 تمريرة صحيحة)، إلا أنه كان استحواذاً اتسم بالسلبية الشديدة والتحضير البطيء في وسط الملعب.
انخفضت التمريرات المؤثرة في الثلث الأخير إلى 30 تمريرة فقط، واكتفى الفريق بـ تسديدة يتيمة على المرمى من أصل 9 محاولات عشوائية (5 منها من خارج المنطقة)، ولم تُخلق أي "فرصة خطيرة" طوال 45 دقيقة. هذا العقم التكتيكي أدى إلى انعزال تام للمهاجم البديل إيفان توني الذي أهدر فرصة سهلة قبل صافرة النهاية.
إعصار كين لا يتوقف
خلال 45 دقيقة فقط لعبها أمام نيوزيلندا قبل استبداله، قدم هاري كين درساً في الفاعلية الهجومية المطلقة، مسجلاً هدف الفوز لـ"الأسود الثلاثة". لغة الأرقام تعكس تأثيره الحاسم؛ إذ أطلق 3 تسديدات جميعها بين الخشبات الثلاث، محققاً دقة تمرير بلغت 88% ونجاحاً كاملاً في إرسال الكرات الطويلة، ليكون المحطة الأبرز في بناء وإنهاء الهجمات رغم لمسه الكرة 21 مرة فقط.
هذا الهدف لم يكن مجرد لقطة عابرة، بل محطة تاريخية جديدة عزز بها صدارته كالهداف التاريخي لإنجلترا بـ 79 هدفاً، متوجاً موسماً استثنائياً سجل خلاله 67 هدفاً مع النادي والمنتخب. هذه الماكينة التهديفية التي لا تهدأ، والقدرة على الحسم بأقل عدد من اللمسات، تترجم بوضوح طموحات كين المعلنة؛ فالأرقام القياسية والمستويات المذهلة التي يقدمها تلمح بقوة إلى أن عينه ترنو نحو اقتناص "الكرة الذهبية"، متخذاً من قيادة إنجلترا لمعانقة المجد في المونديال المرتقب ورقة الحسم الأخيرة لاعتلاء عرش كرة القدم العالمية.
صراع راشفورد وجوردون
شهدت مواجهة نيوزيلندا صراعاً خفياً ومثيراً على الرواق الأيسر بين ماركوس راشفورد وأنتوني جوردون، في تقاسم لافت لدقائق اللقاء (45 دقيقة لكل منهما)، وكأنها بروفة مبكرة للصراع المرتقب مع المنتخب وفي أروقة "كامب نو" فيما بعد. راشفورد، الذي تسعى إدارة برشلونة جاهدة لحسم صفقته مع مانشستر يونايتد، ظهر بصورة "الصانع"؛ إذ قدم 5 تمريرات مفتاحية ولمس الكرة 37 مرة، محاولاً فك شفرة الدفاع بـ 7 عرضيات، لكنه عانى من فقدان الاستحواذ (11 مرة).
في المقابل، قدم جوردون -الوافد الجديد للبارسا من نيوكاسل- أداءً يميل للفعالية المباشرة والاختراقات السريعة، محققاً دقة تمرير شبه مثالية بلغت 95% وتسديدة بين القائمين والعارضة. هذا التباين التكتيكي بين غزارة راشفورد في محاولات صناعة اللعب وحركية جوردون العمودية المباشرة واحتفاظه الممتاز بالكرة، لا يشعل المنافسة بينهما على قميص "الأسود الثلاثة" فحسب، بل ينذر بصدام شرس على حجز الرواق الأيسر للنادي الكتالوني، الذي يطمح للجمع بينهما في قائمة واحدة.
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بيلينجهام ينفض غبار "مدريد"
بعد موسم محبط ومعقد مع ريال مدريد، تخلله تراجع في المستوى وإصابات مزعجة أثرت على مكانه في في صفوف "الأسود الثلاثة"، عاد جود بيلينجهام لاستعادة بريقه المفقود. خلال 45 دقيقة فقط لعبها أمام نيوزيلندا، قدم بيلينجهام أداءً يُدرس في "الكمال الرقَمي"؛ حيث حقق نسبة دقة تمرير خرافية بلغت 100% (32 تمريرة صحيحة من أصل 32)، منها 22 تمريرة في نصف ملعب الخصم وتمريرتين طويلتين ناجحتين، مما يعكس تركيزه العالي ودوره كضابط إيقاع مثالي خالٍ من الشوائب.
لم يكتفِ جود بهذا الكمال في التوزيع، بل أظهر شراسة والتزاماً دفاعياً مسجلاً 7 كرات مستردة وكاسباً 4 مواجهات أرضية من أصل 6. ورغم ابتعاده عن التهديف المباشر (تسديدتان تم اعتراض إحداهما)، إلا أن هذه النسخة المنضبطة تكتيكياً والآمنة بالكرة (فقد الاستحواذ 3 مرات فقط من 42 لمسة)، هي بمثابة رسالة طمأنينة للجهاز الفني.
هذا الأداء الواثق يمثل خطوة حاسمة لبيلينجهام لطي صفحة موسمه السيئ مع الميرينجي، واستعادة مكانته الأساسية في خطط إنجلترا المونديالية بعد فترات من التذبذب والجلوس على مقاعد البدلاء في الوديات الأخيرة.
بشرى لمنتخب مصر
على الجانب الآخر، دق الأداء الكارثي للمنتخب النيوزيلندي جرس إنذار لمدربه، لكنه في الوقت ذاته يمثل "بشرى سارة" حقيقية للفراعنة، إذ سيصطدم المنتخب المصري بهذا الفريق ضمن منافسات دور المجموعات في المونديال.
نيوزيلندا قدمت عرضاً هجومياً معدوماً بكل المقاييس، حيث اكتفت بـ 3 تسديدات بائسة طوال الـ 90 دقيقة (منها تسديدة يتيمة بين القائمين والعارضة)، وفشلت تماماً في صناعة أي "فرصة خطيرة".
الكارثة التكتيكية لم تتوقف هنا، بل تجلت في الانكماش المبالغ فيه وعجز الفريق التام عن الخروج بالكرة (استحواذ لم يتجاوز 24% في الشوط الثاني و102 تمريرة فقط)، مع غياب شبه كامل عن لمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم.
هذا العجز الهجومي والاستسلام الدفاعي يجعل من نيوزيلندا، نظرياً، الحلقة الأضعف والمحطة الأنسب التي يجب على منتخب مصر استغلالها هجومياً لضمان اقتناص النقاط الثلاث في رحلة التأهل إلى الدور التالي.