خصومة ريال مدريد وبرشلونة تصيب إنجلترا .. خلاف مفاجىء بين جوردون وبيلينجهام أمام كوستاريكا!!

كان فوز إنجلترا 3-0 على كوستاريكا في أورلاندو هادئًا إلى حد كبير، لكن حادثة غريبة بين بيلينجهام وجوردون لفتت الأنظار في الشوط الثاني. بعد أن حصل منتخب «الأسود الثلاثة» على ركلة جزاء.

سارع بيلينجهام إلى الاستحواذ على الكرة بهدف تعزيز تقدم إنجلترا. لكن بعد تدخل قصير من خط التماس، تلقى لاعب ريال مدريد تعليمات بتسليم الكرة إلى جوردون.

وتقدم لاعب برشلونة، الذي يمر بفترة رائعة، وسدد الكرة بقوة في المرمى ليجعل النتيجة 2-0. ورغم أن هذا التبادل بدا محرجاً على أرض الملعب، سارع توخيل إلى توضيح أن الموقف نشأ من مقاعد البدلاء وليس بسبب غرور أي لاعب.