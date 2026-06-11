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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Donny Afroni و علي سمير

خصومة ريال مدريد وبرشلونة تصيب إنجلترا .. خلاف مفاجىء بين جوردون وبيلينجهام أمام كوستاريكا!!

انتوني جوردون
جود بيلينجهام
توماس توخيل
إنجلترا
كوستاريكا
المباريات الودية
كأس العالم
ريال مدريد
برشلونة

موقف محرج قبل انطلاق كأس العالم

قلل توماس توخيل من أهمية لحظة التوتر الظاهر بين جود بيلينجهام وأنتوني جوردون خلال المباراة التحضيرية الأخيرة لمنتخب إنجلترا قبل كأس العالم.

وبدا نجم ريال مدريد مستعدًا لتنفيذ ركلة جزاء في الشوط الثاني قبل أن يُطلب منه تسليم الكرة إلى الجناح الجديد لبرشلونة.

  • الارتباك حول ركلة الجزاء

    كان فوز إنجلترا 3-0 على كوستاريكا في أورلاندو هادئًا إلى حد كبير، لكن حادثة غريبة بين بيلينجهام وجوردون لفتت الأنظار في الشوط الثاني. بعد أن حصل منتخب «الأسود الثلاثة» على ركلة جزاء.

    سارع بيلينجهام إلى الاستحواذ على الكرة بهدف تعزيز تقدم إنجلترا. لكن بعد تدخل قصير من خط التماس، تلقى لاعب ريال مدريد تعليمات بتسليم الكرة إلى جوردون.

    وتقدم لاعب برشلونة، الذي يمر بفترة رائعة، وسدد الكرة بقوة في المرمى ليجعل النتيجة 2-0. ورغم أن هذا التبادل بدا محرجاً على أرض الملعب، سارع توخيل إلى توضيح أن الموقف نشأ من مقاعد البدلاء وليس بسبب غرور أي لاعب.

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  • توخيل يشرح سبب هذا الالتباس

    وفي تصريح له عقب المباراة، التي تأجلت لمدة ساعة بسبب العواصف الرعدية التي ضربت فلوريدا، تحمل توخيل المسؤولية الكاملة عن هذا الارتباك. وكشف المدرب الألماني أن البروتوكول المعتاد لتحديد من سيقوم بتنفيذ ركلات الجزاء قد تعطل بسبب كثرة التبديلات التي أجريت خلال المباراة الودية، حيث تم استبدال هاري كين، الذي عادة ما يتولى تنفيذ ركلات الجزاء، خارج الملعب.

    وأوضح توخيل للصحفيين: "كان هناك الكثير من التبديلات، ثم لم يعد ترتيب اللاعبين الذين يسددون ركلات الجزاء واضحًا". "كان أنتوني هو ثاني لاعب يسدد ركلة الجزاء. لم يكن ذلك مكتوبًا على الحائط، وعادةً ما نقوم بذلك لأننا نعلم أن لدينا خمسة بدلاء فقط، ومع إجراء هذا الكم من التبديلات حدث سوء تفاهم بسيط. كانت هذه مسؤوليتنا وكان علينا القيام بذلك شفهيًا".

    ثم علق توخيل على أخلاقيات عمل بيلينجهام في خط الوسط. وقال: "لقد أوضحنا جيدًا جوهرنا، بعيدًا عن الكرة، من حيث الشدة والضغط. أردت أن أرى جود اليوم للمرة الأولى في تشكيلة مع هاري (كين) وإليوت (أندرسون) وديكلان (رايس) في قلب الملعب. أعرف ما يقدمه لنا مورجان (روجرز) هناك. لقد رأيت ذلك مرات عديدة. كانت هذه المرة الأولى لجود. إنه يؤمن بهذه الأفكار، وهذا جزء من لعبتنا. وقد قام بذلك مثل الجميع بمستوى عالٍ".


  • التركيز على الجماعة بدلاً من الأفراد

    وعندما سُئل عما إذا كانت حادثة ركلة الجزاء أو الأداء الفردي لكل من بيلينجهام وجوردون سيؤثران على تشكيلته الأساسية في البطولة، التزم توخيل الصمت.

    ورفض التركيز على هذين اللاعبين، بل أشاد بالجهد الجماعي للفريق والموقف الذي أبداه اللاعبون الذين دخلوا من مقاعد البدلاء في حرارة فلوريدا.

    وقال: "لا أريد التحدث عن أداء اللاعبين لأن الوقت قصير جدًا بالنسبة لي للتركيز على هذا الثنائي. كان لدينا فريق قوي جدًا منذ البداية، وكنا نعلم ذلك، وكان لدينا بدلاء أقوياء لأن هذه هي طبيعة الفريق، وكان الموقف من مقاعد البدلاء رائعًا. أعجبني الأداء طوال 90 دقيقة، وكان كلا اللاعبين، جود وأنطوني، جزءًا منه".

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    فريق "الأسود الثلاثة" جاهز لمواجهة دالاس

    على الرغم من الدراما البسيطة التي شهدتها ركلات الترجيح، فإن الأجواء العامة في معسكر إنجلترا تتسم بثقة هائلة. فقد ضمنت أهداف رايس وجوردون وأولي واتكينز ليلة سهلة لرجال توخيل، الذين خرجوا من هذا الاختبار البدني دون أي مخاوف جديدة بشأن الإصابات. وسيتوجه الفريق الآن إلى معقله في كانساس سيتي لوضع اللمسات الأخيرة على استعداداته قبل مواجهة كرواتيا في دالاس.

    يعتقد توخيل أن الترابط بين اللاعبين في أعلى مستوياته على الإطلاق، في سعيهم نحو الفوز بأول لقب لكأس العالم منذ 60 عامًا. وأضاف المدرب: "إذا تمكنا حقًا من اللعب بهذه الطريقة والتطور خلال البطولة، وحافظنا على هذا التماسك والأخوة وروح الفريق التي أظهرناها اليوم، فسنتمتع بتواصل رائع مع الجماهير، ونأمل أن تكون هذه تجربة مذهلة".