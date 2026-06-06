إنجلترا | هُنا تُلمس الأرانب والخنازير لجلب الحظ .. "المرفوض" توخيل في رحلة مثيرة لإعادة كرة القدم إلى مهدها!

من بين جميع العادات الغريبة والخرافات في إنجلترا، وجدنا أن أغلبها يتعلق بجلب الحظ، وهذا أمر عادي ومتعارف عليه في العديد من الدول، ولكن طريقة الإنجليز مختلفة عن أغلب شعوب العالم.

أي شخص خارج إنجلترا لو شاهد أمامه قطط سوداء سيشعر بالقلق وربما الخوف لو حدث ذلك في مكان مظلم، ولكن في التراث الإنجليزي هذا النوع من الحيوانات يجلب الحظ السعيد، خاصة لو قمت بلمس ظهره أو أي مكان في جسمه.

هذا ليس غريبًا بما فيه الكفاية؟ إذن دعنا نخبرك أن واحدة من أقدم وأشهر الخرافات في بريطانيا وانتقلت بعد ذلك إلى أمريكا، هي الاعتقاد بأن الأرانب كائنات سحرية بسبب قدرتها الإنجابية الوفيرة، لذلك لمس قدم الأرنب وفركها باليد، أشياء تدخل ضمن جلب الحظ ومقاومة السحر والأعمال السفلية.

هناك ما هو أغرب من ذلك، في المجتمعات الزراعية القديمة، خرافة لمس أنف الخنزير كانت منتشرة للغاية، وذلك من أجل تجنب الفقر والتمتع بحياة سعيدة من الناحية المالية، بالإضافة إلى العثور على ورقة برسيم بها 4 أوراق وكسر المرآة أو تعليق حدوة حصان على باب المنزل.

بكل تأكيد، من المستحيل رؤية توماس توخيل مدرب إنجلترا وهو يلمس أنف خنزير أو قدم أرنب قبل المونديال لكسر نحس الإنجليز في البطولة، لذلك دعونا نتحدث أكثر عن الدولة نفسها!