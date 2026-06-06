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علي سمير

إنجلترا | هُنا تُلمس الأرانب والخنازير لجلب الحظ .. "المرفوض" توخيل في رحلة مثيرة لإعادة كرة القدم إلى مهدها!

فقرات ومقالات
المنتخبات كما لم تعرفها من قبل!
إنجلترا
كأس العالم
توماس توخيل
نيكو أوريلي
هاري كين

إنجاز وحيد لأعرق دول العالم في كرة القدم

من بين جميع العادات الغريبة والخرافات في إنجلترا، وجدنا أن أغلبها يتعلق بجلب الحظ، وهذا أمر عادي ومتعارف عليه في العديد من الدول، ولكن طريقة الإنجليز مختلفة عن أغلب شعوب العالم.

أي شخص خارج إنجلترا لو شاهد أمامه قطط سوداء سيشعر بالقلق وربما الخوف لو حدث ذلك في مكان مظلم، ولكن في التراث الإنجليزي هذا النوع من الحيوانات يجلب الحظ السعيد، خاصة لو قمت بلمس ظهره أو أي مكان في جسمه.

هذا ليس غريبًا بما فيه الكفاية؟ إذن دعنا نخبرك أن واحدة من أقدم وأشهر الخرافات في بريطانيا وانتقلت بعد ذلك إلى أمريكا، هي الاعتقاد بأن الأرانب كائنات سحرية بسبب قدرتها الإنجابية الوفيرة، لذلك لمس قدم الأرنب وفركها باليد، أشياء تدخل ضمن جلب الحظ ومقاومة السحر والأعمال السفلية.

هناك ما هو أغرب من ذلك، في المجتمعات الزراعية القديمة، خرافة لمس أنف الخنزير كانت منتشرة للغاية، وذلك من أجل تجنب الفقر والتمتع بحياة سعيدة من الناحية المالية، بالإضافة إلى العثور على ورقة برسيم بها 4 أوراق وكسر المرآة أو تعليق حدوة حصان على باب المنزل.

بكل تأكيد، من المستحيل رؤية توماس توخيل مدرب إنجلترا وهو يلمس أنف خنزير أو قدم أرنب قبل المونديال لكسر نحس الإنجليز في البطولة، لذلك دعونا نتحدث أكثر عن الدولة نفسها!

  • إنجلترا .. بلد عاصمة الضباب وأنهار تختفي تحت الأرض

    من المعروف أن إنجلترا هي جزء من المملكة المتحدة "بريطانيا"، تتواجد في جنوبها، وتتشارك حدودها مع اسكتلندا من الشمال وويلز في الغرب، بحر الشمال من الشرق والقناة الإنجليزية من الجنوب والبحر الأيرلندي بالغرب.

    المنحدرات البيضاء تعتبر من أهم المعالم المميزة في إنجلترا، وهي جروف من الطباشير الأبيض تتواجد بشكل كبير في البلاد، كما تتمتع بمناظر جبلية وبحيريات جليدية تشكلت في العصور القديمة، وأيضًا هضاب يوركشاير ديلز من الحجر الجيري، مع كهوف وأنهار تختفي تحت الأرض.

    سواحل إنجلترا تمتلك أقدم نظام تحذير من الضباب في العالم، حيث انتشرت عليها المنارات وصفارات الإنذار لحماية السفن، ومنها ما يعمل منذ القرن التاسع عشر، لتأمين العمليات التجارية المختلفة.

    كما أن الضباب بحد ذاته كان جزءًا من الهوية التاريخية للبلاد، بسبب انتشاره بشكل كثيف في لندن خلال الثورة الصناعية، مما تسبب في اشتهارها بلقب "عاصمة الضباب".

    وأما عن معالمها الشهيرة، فكلنا نعرف ساعة "بيج بن" الشهيرة بمدينة لندن، وهناك أيضًا "تاور بريدج" وهو جسر متحرك أيقوني، والنصب الحجري "Stonehenge"، وكذلك نهر سيفرن الاطول في إنجلترا والتايمز النهر الأشهر بالبلاد.


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  • Harry Kane Dayot Upamecano France England World Cup 2022Getty

    منتخب إنجلترا .. متى تعود كرة القدم إلى مهدها؟

    أي متابع للأسود الثلاثة سيعرف جيدًا مصطلح "It's coming home" والذي يظهر في كل مرة يقترب فيها المنتخب من تحقيق المجد، قبل أن ينتهي الأمر بإحباط جديد، مثلما حدث بخسارة نهائيي آخر بطولتي يورو أمام إيطاليا وإسبانيا على الترتيب.

    إنجلترا غابت عن نسختي 1930 و1938 لكأس العالم بسبب خلاف مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل أن تحقق الإنجاز الأهم في تاريخها، بالحصول على مونديال 1966 على أرضها تحت قيادة السير ألف رامسي، بالفوز على ألمانيا الغربية 4/2 في النهائي.

    بعدها، ورغم امتلاك إنجلترا العديد من الأساطير مثل بول جاسكوين وجاري لينيكر وآلان شيرر وواين روني ومايكل أوين وستيفن جيرارد وفرانك لامبارد وديفيد بيكهام وغيرهم، إلا أن الفريق لم يحقق سوى بطولة واحدة فقط على مدار تاريخه.

    مونديال إيطاليا 1990 شهد اقتراب إنجلترا من الحلم، ولكنها خرجت من نصف النهائي ضد ألمانيا، ولعب الفريق بنفس الدور في 2018، وخسر في مفاجأة مدوية أمام كرواتيا التي لعبت ضد فرنسا بالنهائي.

    وفي المونديال الأخير بقطر، ظهرت إنجلترا بصورة مميزة مع المدرب جاريث ساوثجيت، ولكنها خسرت بصعوبة أمام فرنسا في ربع النهائي، لتستمر مأساة الإنجليز مع البطولات الكبرى.

    وفي ظل هذه الخيبة التي تعانيها إنجلترا، هناك بعض الانتصارات الصغيرة، مثل التصدي الأسطوري للحارس جوردون بانكس من البرازيلي بيليه، وحصول جاري لينيكر على هداف كأس العالم 1986.


  • England captain Harry Kane running in the foreground with England manager Thomas Tuchel shouting instructions from the touchline.Getty/GOAL

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في إنجلترا؟

    دون أدنى شك، عندما نتحدث عن اللاعب الأكثر تأثيرًا في المنتخب الإنجليزي من الجيل الحالي، فالأنظار يجب أن تتجه نحو الهداف التاريخي هاري كين، الذي أحرز 78 هدفًا مع بلاده.

    نجم بايرن ميونخ يعيش واحدًا من أفضل مواسمه الكروية، بتسجيل 61 هدفًا مع البافاري بكل البطولات في موسم 2025/2026، لذلك هو في حالة مثالية لصناعة الفارق، ليس فقط من خلال تسجيل الأهداف، بل بدوره المميز في صناعة اللعب والمشاركة في بناء الهجمات.

    ولكن وفقًا لفلسفة توخيل وحجم المواهب في إنجلترا، سنجد أن الأسود الثلاثة ليسوا فريق الرجل الواحد، هناك قدر هائل من النجوم لدى المدرب الألماني، ورفاهية جعلته يتخلى عن فيل فودين وكول بالمر وهاري ماجواير وغيرهم.

    ديكلان رايس أثبت نفسه كلاعب من الطراز العالمي مع آرسنال، وقاد المدفعجية للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، ومن المتوقع أن يكون له دورًا كبيرًا مع إنجلترا في المونديال، وأيضًا المتألق مورجان روجرز الذي يواصل تألقه مع أستون فيلا.

    وهناك عناصر أخرى يجب ذكرها، أبرزها أنتوني جوردون المنتقل حديثًا لصفوف برشلونة، بوكايو ساكا، مارك جيهي، جود بيلينجهام نجم ريال مدريد "رغم تخبطه" وإيفان توني مهاجم الأهلي السعودي.


  • Nico O'Reilly England 2026Getty

    موهبة تستحق المتابعة؟

    نيكو أورايلي نجم مانشستر سيتي الذي اقتحم التشكيل الأساسي للمدرب بيب جوارديولا قبل رحيله في الموسم المنصرم، يعتبر الموهبة الشابة الأبرز في إنجلترا بلا منازع.

    اللاعب البالغ من العمر 21 سنة، أظهر قدرة هائلة على اللعب تحت ضغط وعدم الشعور بأي رهبة في المناسبات الهامة، بل حمل الفريق على أكتافه عندما تصعبت الأمور بالموسم الأخير، وهي سمات يحتاجها توخيل في كأس العالم.

    أورايلي أكثر من مجرد ظهير أيسر، لا يتميز فقط في الدفاع، بل يهاجم ويجيد المراوغة، ويضع نفسه في أماكن مثالية للتسجيل، وهذا ما تترجمه أرقامه، بتسجيل 9 أهداف وصناعة 6 في 53 مباراة.

    وبالحديث عن مانشستر سيتي، لدينا عنصر آخر بتشكيل الأسود قد يجاور أورايلي، وهو إليوت أندرسون "23 سنة" نجم نوتنجهام فورست المستهدف من وصيف الدوري الإنجليزي، ويمكنه تأدية العديد من الأدوار في خط الوسط.

    مانشستر يونايتد وسيتي وبايرن ميونخ وأندية أخرى، الجميع يرغب في التعاقد مع إليوت الذي ربما يزيد سعره عن 100 مليون جنيه استرليني، وتألقه في كأس العالم سيجلب المزيد من الأموال لخزينة نوتنجهام.

  • Thomas Tuchel England GFXGetty/GOAL

    حظوظ إنجلترا في كأس العالم

    وأخيرًا مع السؤال الأهم .. هل تعود كرة القدم إلى مهدها من جديد تحت قيادة توخيل؟ الحظوظ قائمة، إنجلترا لديها ما يكفي من مواهب وقدرات فنية، ومدب خبير سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا ونجح على أعلى المستويات.

    الأغلبية في إنجلترا لم ترحب بتوخيل، كيف للدولة التي نشأت فيها كرة القدم أن تستعين بمدرب أجنبي؟ ومن ألمانيا! التي نشبت معها بعض الخلافات السياسية والرياضية على مر العصور، وهو الأمر الذي يضع الكثير من الضغوط عليه.

    عبور الإنجليز من مرحلة المجموعات أمر مفروغ منه، الفريق يأتي بالمجموعة الثانية عشر مع كرواتيا وغانا وبنما، لذلك سيتأهل دون أدنى شك إلى دور الـ32، ولكن ماذا بعد؟

    نتائج توخيل مع إنجلترا في تصفيات المونديال كانت مثالية، حقق العلامة الكاملة وصعد بكل سهولة بعد انتصاره في كل المباريات، ولكن المثير هو أنه خاص 12 مباراة منذ توليه المهمة فاز في 9 وتعادل مرة وخسر مرتين، والتعثرات جاءت في وديات أمام منتخبات غير أوروبية "أوروجواي واليابان والسنغال".

    وهو ما يضعنا أمام حقيقة مزعجة، أن الفريق ربما يعاني عند لعبه أمام منتخبات من خارج القارة العجوز في المونديال، خاصة إن كنا نتحدث عن البرازيل والأرجنتين وغيرهما، ولكن الوديات تختلف عن الرسميات.

    التوقعات تشير إلى أن إنجلترا ستذهب بعيدًا في البطولة، لتنافس إسبانيا وألمانيا والأرجنتين وفرنسا والبرازيل على اللقب، عبورها إلى ربع النهائي أمر قريب للغاية، ولكن هل تستمر وتصل لمراحل الحسم؟ دعونا نرى ما سيحدث!

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