Goal.com
مباشرالتذاكر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
England World CupGoal Ar Only GFX
علي سمير

إنجلترا وكوستاريكا | "ولاية الشمس" ستمنح توخيل كأس العالم .. مادويكي أرعب الجميع وجوردون رد سريعًا على برشلونة!

فقرات ومقالات
إنجلترا
انتوني جوردون
مقال رأي
إنجلترا ضد كرواتيا
كرواتيا
كأس العالم
إنجلترا ضد كوستاريكا
كوستاريكا
المباريات الودية
برشلونة
ماركوس راشفورد
بوكايو ساكا
كول بالمر
فيل فودين
توماس توخيل

مواجهة أثارت العديد من التساؤلات

قبل ساعات على انطلاق بطولة كأس العالم 2026، خاض المنتخب الإنجليزي "البروفة الأخيرة" أمام نظيره الكوستاريكي، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، في مواجهة كشفت بعض الحقائق.

فريق المدرب توماس توخيل انتصر بثلاثية نظيفة وبكل أريحية على خصمه الهزيل، وجاءت الأهداف عن طريق ديكلان رايس وأنتوني جوردون وأولي واتكينز، في مؤشر على أن الفريق في حالة ممتازة لخوض هذا المعترك المونديالي.

المباراة أقيمت وسط العديد من التساؤلات، كيف يتكيف الإنجليز على درجات الحرارة المرتفعة في أمريكا الشمالية ونسب الرطوبة العالية؟ ماذا عن جاهزية بوكايو ساكا وأنباء لعبه رغم شعوره بالألم؟

هل يندم توماس توخيل على عدم استدعاء كل من كول بالمر وفيل فودين في المونديال؟ كلها أشياء منحتنا مواجهة كوستاريكا بعض الإجابات عليها!

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    فرصة مرعبة لمادويكي

    مرة أخرى يظهر لنا نوني مادويكي كأحد أبرز علامات الاستفهام في كرة القدم الإنجليزية الفترة الأخيرة، آرسنال دفع فيه مبلغ 56 مليون يورو لجلبه من تشيلسي، وتجاهل العديد من اللاعبين الآخرين مثل محمد قدوس وأنطوان سيمينيو قبل انتقالهما إلى توتنهام ومانشستر سيتي على الترتيب.

    وبعد انضمامه للمدفعجية، سجل 3 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي ولم يكن عنصرًا رئيسيًا، وأحرز 8 أهداف بكل البطولات، ومع ذلك فضله توخيل على جميع الأجنحة الأخرى وجلبه معه إلى المونديال، رغم أرقامه الضعيفة ومستوياته المحبطة.

    وفي الدقيقة 36 جاءت اللقطة التي تعيد لنا نفس التساؤل .. لماذا مادويكي؟ صاحب الـ24 سنة تلقى تمريرة بينية ساحرة وحصل على الكرة على الجانب الأيمن وراوغ الحارس باتريك سيكيرا بسهولة ليصبح المرمى خاليًا أمامه.

    المفاجأة الغريبة أن جناح آرسنال الحاصل على لقب البريميرليج لموسم 2025/2026، لعب كرة بغرابة شديدة خارج المرمى، وشوهد وهو يضحك بعد إضاعته لها في لقطة استفزت جماهير الأسود الثلاثة.

    نعم هي مجرد مباراة ودية، ولكن هذا لا يعني التعامل مع مثل هذه المواقف باستهتار، فرصة مثل التي أضاعها مادويكي قد تتسبب في خروج بلاده من المونديال وضياع حلم التتويج تمامًا.

    • إعلان
  • England TuchelGoal Ar Only GFX

    هل يندم توخيل؟

    المدرب الألماني كشف عن أنباء غير سارة للجماهير الإنجليزية قبل انطلاق كأس العالم، بحديثه عن عدم جاهزية بوكايو ساكا بنسبة 100%، وحاجته لعناية خاصة في التدريبات حتى لا يتعرض لانتكاسة.

    صحيفة "نيويورك تايمز" تحدثت عن كواليس هذه القصة، وقالت إن ساكا يتعافى حاليًا من مشكلة في وتر أكيليس، وإصابة قوية تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الماضي، مما انعكس على مستواه مع آرسنال.

    اللاعب خاض ما تبقى من الموسم الماضي وهو يعاني من آلام شديدة، وكان من الواضح عليه التأثر بهذا الأمر، لعدم ظهوره بمستواه المعروف وثقل حركته في المراوغات والركض.

    إذن، نحن أمام مشكلة في مركز الجناح الأيمن، لا يوجد سوى ساكا "غير جاهز" ونوني مادويكي الذي قدم لقطة مرعبة لجماهير بلاده لا تبشر بأي خير في حالة مشاركته كأساسي لو لم يعد ساكا إلى أفضل حالاته البدنية.

    وهو ما يضعنا أمام تساؤل آخر، لماذا أصر توخيل على استبعاد بالمر وفودين رغم علمه بمشاكل ساكا؟ هل يؤمن بأن مادويكي يمكنه سد العجز ليكون الجناح الأيمن الأساسي للإنجليز في البطولة؟ أم لديه خطة للاعتماد على لاعب آخر وتغيير مركزه أو ربما خطته بالكامل؟

    توخيل اتجه للمخاطرة غير المحسوبة، حتى إن انخفض مستوى أي من فودين وبالمر، فهما يتفوقان على مادويكي في العديد من الجوانب، وإن كان الأخير يتمتع بسرعة فائقة في المرور من الخصوم، لكنه يفسد كل شيء بلمسته الأخيرة وتعامله مع الكرة.

    موقف آخر يجب لفت النظر إليه، وهو إجراء 11 تغييرًا خلال المباراة، دون نزول إيفان توني مهاجم الأهلي، وهو تهميش واضح له يأتي كإنذار غير مبشر بأنه لن يكون من العناصر الحاسمة للفريق في المونديال.

  • England Costa Rica ratings GFXGetty/GOAL

    رسالة من جوردون إلى برشلونة

    بعيدًا عن كل ما سبق، كانت هناك نقطة إيجابية لدى المنتخب الإنجليزي ضد كوستاريكا، تتمثل في المستوى المميز الذي ظهر به أنتوني جوردون الجناح المنتقل حديثًا إلى برشلونة قادمًا من نيوكاسل يونايتد.

    مباراة كوستاريكا جاءت بعد ساعات من تأكد الأنباء حول رفض برشلونة فكرة تفعيل بند الشراء في عقد المُعار ماركوس راشفورد وإعادته مرة أخرى لمانشستر يونايتد، لإيمان النادي الكتالوني بأن وجود جوردون سيغني المدرب هانزي فليك عن نجم الشياطين الحمر.

    ويبدو أن جوردون قرر استغلال هذا التوقيت من أجل الظهور بواحد من أفضل مستوياته مع الأسود الثلاثة في الفترة الأخيرة، حيث كان رجل المباراة بجدارة ومن خلفه ديكلان رايس وإليوت أندرسون.

    جناح برشلونة الجديد صنع هدفًا لرايس في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وسجل الهدف الثاني للفريق من ركلة جزاء في الدقيقة 68، وظهر على مدار المباراة كخيار يمكن الاعتماد عليه في عملية تدوير الكرة بمناطق الخصم والاختراق من الجانب الأيسر.

    اللاعب شكل ثنائية مميزة مع نيكو أورايلي في العديد من اللقطات، وتكرر هذا الأمر أكثر من مرة، بتبادل التمريرات فيما بينهما، قبل أن ينطلق جوردون بمناطق خطيرة في عمق الفريق الخصم، دون أن يفقد الكرة بسهولة، وهي أمور يريدها فليك بفريقه.

    وأما ماركوس راشفورد، فقد حاول التعافي من الأنباء الصادمة بتخلي برشلونة عنه، ولعب بصورة متوسطة عند نزوله في الدقيقة 71 من عمر اللقاء بدلًا من جوردون نفسه.

    راشفورد لم يكن سيئًا على الإطلاق، وحاول تهديد مرمى كوستاريكا وحمل الكرة نحو مناطق الخطورة، ولكنه لم يكن مبهرًا مثل جوردون، وهذا الفارق الذي دفع برشلونة الملايين من أجله لضم الأخير!

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    شفرة التغلب على الحرارة

    تعتبر درجات الحرارة من أهم الموضوعات التي لفتت أنظار الصحف والمواقع الإنجليزية قبل انطلاق كأس العالم، بسبب الطقس الصعب في بعض الأماكن في الدول المستضيفة "الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك".

    العديد من الشكاوى انتشرت خلال كأس العالم للأندية بنسختها الموسعة في أمريكا الصيف الماضي، وبما أن المونديال الحالي يُقام بنفس التوقيت، فكان على الجميع الاستعداد ومحاولة التأقلم مع الوضع.

    هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قالت إن توخيل نصح أعضاء الفريق بقضاء إجازاتهم في الولايات المتحدة بعد انتهاء موسم 2025/2026، وذلك للتكيف مع درجات الحرارة العالية والتغيرات في التوقيت والساعة البيولوجية.

    راشفورد كان ممن استمعوا لنصيحة توخيل بالفعل، كما وصل أغلبية اللاعبين إلى أمريكا بشكل مبكر للتأقلم على الأجواء المحيطة بهم.

    واختار توخيل الاستقرار بولاية فلوريدا الأمريكية المعروفة بـ"ولاية الشمس" وذلك للتعود على الأجواء الحارقة هناك، ويبدو أن الأمر جاء بنتيجة إيجابية خلال مباراة كوستاريكا، حيث لم تظهر أي علامات للتأثر بدرجات الحرارة.

    النجم الإنجليزي جوردان هندرسون سبق أن تحدث عن هذه الاستراتيجية قائلًا:"يجب أن نبني قدرتنا على استيعاب هذه الظروف، نحاول التعود على الحرارة المرتفعة، والمباريات الودية ستكون فرصة جيدة لنا للتعرض لها بأفضل طريقة ممكنة".

    ولا يتوقف الأمر على "التعرض للحرارة فقط"، بل هناك طاقم متخصص داخل المنتخب الإنجليزي، يقوم بأبحاث مكثفة لمعرفة الطرق المناسبة للتبريد والاستشفاء في هذا الطقس الصعب.

    ولذلك، يبدو أن المنتخب الإنجليزي سيكون من أهم المرشحين للذهاب بعيدًا في كأس العالم، لأنه وجد الطريقة الأنسب والأفضل للتعامل بدنيًا مع أحد أبرز عيوب إقامة البطولة في قارة أمريكا الشمالية خلال فصل الصيف.

كأس العالم
إنجلترا crest
إنجلترا
إنجلترا
كرواتيا crest
كرواتيا
كرواتيا