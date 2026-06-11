إنجلترا وكوستاريكا | "ولاية الشمس" ستمنح توخيل كأس العالم .. مادويكي أرعب الجميع وجوردون رد سريعًا على برشلونة!

تعتبر درجات الحرارة من أهم الموضوعات التي لفتت أنظار الصحف والمواقع الإنجليزية قبل انطلاق كأس العالم، بسبب الطقس الصعب في بعض الأماكن في الدول المستضيفة "الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك".
العديد من الشكاوى انتشرت خلال كأس العالم للأندية بنسختها الموسعة في أمريكا الصيف الماضي، وبما أن المونديال الحالي يُقام بنفس التوقيت، فكان على الجميع الاستعداد ومحاولة التأقلم مع الوضع.
هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قالت إن توخيل نصح أعضاء الفريق بقضاء إجازاتهم في الولايات المتحدة بعد انتهاء موسم 2025/2026، وذلك للتكيف مع درجات الحرارة العالية والتغيرات في التوقيت والساعة البيولوجية.
راشفورد كان ممن استمعوا لنصيحة توخيل بالفعل، كما وصل أغلبية اللاعبين إلى أمريكا بشكل مبكر للتأقلم على الأجواء المحيطة بهم.
واختار توخيل الاستقرار بولاية فلوريدا الأمريكية المعروفة بـ"ولاية الشمس" وذلك للتعود على الأجواء الحارقة هناك، ويبدو أن الأمر جاء بنتيجة إيجابية خلال مباراة كوستاريكا، حيث لم تظهر أي علامات للتأثر بدرجات الحرارة.
النجم الإنجليزي جوردان هندرسون سبق أن تحدث عن هذه الاستراتيجية قائلًا:"يجب أن نبني قدرتنا على استيعاب هذه الظروف، نحاول التعود على الحرارة المرتفعة، والمباريات الودية ستكون فرصة جيدة لنا للتعرض لها بأفضل طريقة ممكنة".
ولا يتوقف الأمر على "التعرض للحرارة فقط"، بل هناك طاقم متخصص داخل المنتخب الإنجليزي، يقوم بأبحاث مكثفة لمعرفة الطرق المناسبة للتبريد والاستشفاء في هذا الطقس الصعب.
ولذلك، يبدو أن المنتخب الإنجليزي سيكون من أهم المرشحين للذهاب بعيدًا في كأس العالم، لأنه وجد الطريقة الأنسب والأفضل للتعامل بدنيًا مع أحد أبرز عيوب إقامة البطولة في قارة أمريكا الشمالية خلال فصل الصيف.