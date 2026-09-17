"شعرنا بالموت" .. توخيل يتراجع عن عذر "الحمض النووي" ويلوم نفسه على ريمونتادا الأرجنتين في كأس العالم

وأشار مدرب المنتخب الإنجليزي إلى نقطة تحول واضحة في وقت مبكر من الشوط الثاني، محددًا مواجهة بعينها باعتبارها اللحظة التي تمكّن فيها القلق من لاعبيه رغم البداية القوية.
وأوضح توخيل: «يجب أن تمتلك الجودة الكروية. لقد استعددنا بشكل جيد للغاية. أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا في الشوط الأول، كانت المباراة متكافئة إلى حد كبير وشعرت أننا كنا حاضرين. لكن منذ بداية الشوط الثاني، لاحظت تغيّرًا. التدخل الشهير من دجيد سبينس. وقد أثّر ذلك فيّ، وأثّر في اللاعبين، وكان تحولًا في الحالة الذهنية. لعبنا وكأنه لم يتبقَّ سوى أربع دقائق بينما كان لا يزال هناك نصف ساعة.
«اعتمدنا على جماعيتنا وعقليتنا. الجودة الفردية. الأرجنتين تمتلك ذلك أيضًا، الجماعية والعقلية، يضعون كل شيء على الطاولة والأمر يعني لهم العالم بأسره. لعبت الأرجنتين بسرعة كبيرة جدًا. لم يكن لديها ما تخسره.»
ورغم خيبة الأمل، سلّط توخيل الضوء على صلابة الفريق في تأمين المركز الثالث أمام فرنسا.
واختتم قائلًا: «تتعلم كمدرب. عليك أن تلعب وكأن النتيجة 0-0. وهذا يشملني أنا أيضًا. لديّ الكثير من الأشخاص الذين يريدون رؤية ميداليتي. لم نحقق ما أردناه. لكنني لا أزال فخورًا جدًا بما أنجزناه. هؤلاء اللاعبون سيعودون بتعطش للفوز.»