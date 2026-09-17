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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki و علي سمير
ترجمه

"شعرنا بالموت" .. توخيل يتراجع عن عذر "الحمض النووي" ويلوم نفسه على ريمونتادا الأرجنتين في كأس العالم

إنجلترا
توماس توخيل
كأس العالم
إنجلترا ضد الأرجنتين
الأرجنتين
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

خطأ تكتيكي ساهم في الخسارة

اعترف توماس توخيل بشكل مثير بأنه شعر وكأنه كان في انتظار "الموت" خلال الخروج المدوّي لمنتخب إنجلترا من نصف نهائي كأس العالم على يد الأرجنتين.

المدرب الذي سبق أن أشار إلى الحمض النووي الكروي للبلاد كأحد أسباب الفشل، تحمّل الآن المسؤولية كاملةً عن التراجع التكتيكي الذي جاء بنتائج عكسية على أكبر المسارح على الإطلاق.

  • توخيل يتراجع

    على الرغم من أن أنتوني جوردون سجّل هدف التقدّم لإنجلترا، إلا أن أحلام المنتخب الإنجليزي في كأس العالم تبخّرت بعدما دبّر نظيره الأمريكي الجنوبي عودةً تاريخية في اللحظات الأخيرة.

    وقد أرجع مدرب إنجلترا في البداية هذا الانهيار إلى عجز المنتخب عن الاحتفاظ بالكرة، مشيراً إلى أنه خلل متأصل في الهوية الكروية للبلاد.

    ولكن المدرب تراجع الآن عن موقفه، معترفاً بخطأ تكتيكي محوري ارتكبه بنفسه. فبعدما شعر بأن لاعبيه قد أنهكتهم أجواء المباراة وأصابهم إرهاق شديد نتيجة جدول سفر مرهق عبر مناطق زمنية وارتفاعات متعددة، لجأ مبكّراً إلى تشكيل دفاعي.

    وقد سمح هذا التراجع في نهاية المطاف للأرجنتين بفرض سيطرتها على مجريات اللقاء وتحطيم الآمال الإنجليزية.


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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «معاناة بأبعاد ملحمية»

    وخلال حديثه في الفيلم الوثائقي الذي أنتجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعنوان تأملات: رحلة إنجلترا في كأس العالم، كشف توخيل عن الألم الذي ما زال يلازمه جراء الهزيمة.

    واعترف المدرب بأنه لم يتمكن من مشاهدة مباراة الأرجنتين كاملة، وأنه لم يشاهد سوى مقاطع قصيرة منها مؤخرًا برفقة طاقمه التدريبي في سانت جورج بارك.

    وقال توخيل: "إنه عذاب بكل المقاييس. شاهدت المقاطع مع مدربيّ الأسبوع الماضي فقط عندما كنا في سانت جورج بارك. عقلي يعمل دائمًا نحو الأمام، الأمام. إنه أمر مؤلم. أرى ما حدث الآن لأول مرة من وجهة نظر المعلقين. إنها ندبتي، وندبة اللاعبين، عليّ أن أتعايش معها. لا أحد يتألم أكثر مني".

    وفي تأمله للانهيار التكتيكي، شرح حالة الذعر الشديدة التي انتابته قائلًا: "استقبلنا فرصة قبيل استراحة شرب الماء مباشرة. شعرت أننا لن ننجو والموت في انتظارنا"؟

    واعترف: "فكرت: حسنًا، دعونا نتحول إلى خط دفاعي من خمسة لاعبين، تشكيل 5-4-1. كان الوقت مبكرًا جدًا على هذا التفكير. خضنا عدة رحلات وصولًا لهذه المباراة، الكونغو، وميامي، والنرويج، ثم المكسيك والارتفاع الشاهق. كنا متعبين للغاية."


  • تغيير في العقلية

    وأشار مدرب المنتخب الإنجليزي إلى نقطة تحول واضحة في وقت مبكر من الشوط الثاني، محددًا مواجهة بعينها باعتبارها اللحظة التي تمكّن فيها القلق من لاعبيه رغم البداية القوية.

    وأوضح توخيل: «يجب أن تمتلك الجودة الكروية. لقد استعددنا بشكل جيد للغاية. أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا في الشوط الأول، كانت المباراة متكافئة إلى حد كبير وشعرت أننا كنا حاضرين. لكن منذ بداية الشوط الثاني، لاحظت تغيّرًا. التدخل الشهير من دجيد سبينس. وقد أثّر ذلك فيّ، وأثّر في اللاعبين، وكان تحولًا في الحالة الذهنية. لعبنا وكأنه لم يتبقَّ سوى أربع دقائق بينما كان لا يزال هناك نصف ساعة.

    «اعتمدنا على جماعيتنا وعقليتنا. الجودة الفردية. الأرجنتين تمتلك ذلك أيضًا، الجماعية والعقلية، يضعون كل شيء على الطاولة والأمر يعني لهم العالم بأسره. لعبت الأرجنتين بسرعة كبيرة جدًا. لم يكن لديها ما تخسره.»

    ورغم خيبة الأمل، سلّط توخيل الضوء على صلابة الفريق في تأمين المركز الثالث أمام فرنسا.

    واختتم قائلًا: «تتعلم كمدرب. عليك أن تلعب وكأن النتيجة 0-0. وهذا يشملني أنا أيضًا. لديّ الكثير من الأشخاص الذين يريدون رؤية ميداليتي. لم نحقق ما أردناه. لكنني لا أزال فخورًا جدًا بما أنجزناه. هؤلاء اللاعبون سيعودون بتعطش للفوز.»


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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    عودة الأسود الثلاثة من جديد

    يتعيّن على إنجلترا الآن أن تحوّل خيبات أملها في كأس العالم إلى دافع لخوض برنامج خريفي مليء بالتحديات.

    وتعود إنجلترا إلى المنافسات في سبتمبر في مواجهة حاسمة ضمن دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا التي تُوّجت بلقب بطلة العالم، تليها مباراة أمام جمهورية التشيك.

    ثم يواصل رجال توخيل هذه الفترة الدولية الماراثونية حتى أكتوبر، والتي تتضمّن مباراة يُنتظر خوضها بشغف كبير أمام كرواتيا ولقاءً في مواجهة معاكسة أمام التشيك. ستكون هذه الاختبارات بالغة الأهمية بينما يسعى المدرب إلى صقل خططه التكتيكية وضمان قدرة تشكيلته على منافسة نخبة القارة بشكل ثابت.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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