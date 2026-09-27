بعد تبديله في الإحماء ضد إنجلترا .. مدرب إسبانيا يكشف طبيعة إصابة إريك جارسيا

عاش جارسيا أمسية محبطة على أرضية ملعب ويمبلي بعدما اضطر إلى الانسحاب من التشكيلة الأساسية للمنتخب الإسباني قبل لحظات فقط من مواجهته أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية.

فبعدما تم اختياره ضمن كتيبة قوية من العملاق الكاتالوني في صفوف المنتخب الوطني، بدا أن جارسيا قد تعرض لمشكلة بدنية أثناء إحمائه على أرض الملعب. وقد أجبر التوقيت المتأخر لهذه الواقعة الجهاز الفني الإسباني على إجراء تعديل سريع، حيث دخل مارك بوبيل في نهاية المطاف لسد الفراغ وإكمال خط الدفاع في هذه المباراة الدولية عالية المخاطر.

وأكد قسم الاتصالات الرسمي في المنتخب الإسباني طبيعة المشكلة عبر قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن اللاعب يعاني من آلام في ركبته اليسرى.