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Donny Afroni
ترجمه

بعد تبديله في الإحماء ضد إنجلترا .. مدرب إسبانيا يكشف طبيعة إصابة إريك جارسيا

إيريك جارسيا
إسبانيا
لويس دي لا فوينتي
إنجلترا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
برشلونة
الدوري الإسباني

قلق في برشلونة

تحرّك مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي لتبديد المخاوف بشأن لياقة إريك جارسيا بعد أن اضطر مدافع برشلونة إلى الانسحاب من التشكيلة الأساسية أمام إنجلترا.

وكان قلب الدفاع قد اختير في البداية للبدء أساسياً على أرضية ملعب ويمبلي، لكنه تعرّض لانتكاسة خلال الإحماء الذي سبق المباراة.

  • إحباط لجارسيا في ويمبلي

    عاش جارسيا أمسية محبطة على أرضية ملعب ويمبلي بعدما اضطر إلى الانسحاب من التشكيلة الأساسية للمنتخب الإسباني قبل لحظات فقط من مواجهته أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية.

    فبعدما تم اختياره ضمن كتيبة قوية من العملاق الكاتالوني في صفوف المنتخب الوطني، بدا أن جارسيا قد تعرض لمشكلة بدنية أثناء إحمائه على أرض الملعب. وقد أجبر التوقيت المتأخر لهذه الواقعة الجهاز الفني الإسباني على إجراء تعديل سريع، حيث دخل مارك بوبيل في نهاية المطاف لسد الفراغ وإكمال خط الدفاع في هذه المباراة الدولية عالية المخاطر.

    وأكد قسم الاتصالات الرسمي في المنتخب الإسباني طبيعة المشكلة عبر قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن اللاعب يعاني من آلام في ركبته اليسرى.

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    دي لا فوينتي يقدم تقييماً إيجابياً

    على الرغم من القلق المبدئي المحيط بمشكلة الركبة، قدّم دي لا فوينتي نظرة متفائلة نسبياً عند حديثه إلى وسائل الإعلام عقب فوز فريقه بنتيجة 3-2.

    وألمح المدرب إلى أن قرار إخراج جارسيا من المباراة جاء إلى حد كبير بدافع الرغبة في تجنّب أي مخاطر غير ضرورية.

    وسارع المدرب إلى الإشارة إلى أن المشكلة لا تبدو إصابة هيكلية كبيرة، رغم أن الطاقم الطبي سيحتاج إلى إجراء فحوصات إضافية لتحديد حجم الضرر بالكامل.

    وقال للصحفيين: «تعرّض لمشكلة بسيطة، ولا تبدو خطيرة. سنقيّم ما إذا كان بإمكانه التعافي بمجرد عودتنا إلى مدريد، ولكن فقط إذا لم يكن هناك أي خطر على اللاعب على الإطلاق».

  • عدم اليقين لا يزال قائمًا بشأن المباريات المقبلة

    ورغم أن التشخيص الأولي يبعث على التفاؤل، فإن جاهزية جارسيا لبقية فترة التوقف الدولي ما زالت تمثل علامة استفهام كبيرة.

    ومن المقرر أن يسافر منتخب إسبانيا إلى مدريد لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية قبل اتخاذ قرار بشأن بقاء المدافع مع المجموعة في سلسلة المباريات الثلاث المقبلة.

    ويستعد أبطال العالم لخوض فترة حافلة مع مواجهتي كرواتيا وتشيكيا في الأفق. وأشار دي لا فوينتي إلى أنه لن يتردد في استدعاء بديل إذا اتضح أن جارسيا لن يتمكن من استعادة جاهزيته الكاملة خلال الأيام القليلة المقبلة.

    وقال: «في الوقت الحالي، لا يبدو أن الأمر خطير، لكننا لا نعرف ما إذا كان سيكون جاهزًا للمباريات المقبلة. وإن لم يكن كذلك، فسننظر في استدعاء زميل آخر».

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    برشلونة يتابع عن كثب مسار التعافي

    وفي برشلونة، سيبقى القسم الطبي على تواصل دائم مع نظرائه في المنتخب الإسباني. البلاوجرانا يدخل مرحلة حاسمة من الموسم سيُختبر فيها عمق تشكيلته إلى أقصى حد. ومع وجود مباريات مهمة في الدوري الإسباني ومواجهات في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا مقررة في أكتوبر، سيكون هانزي فليك حريصًا للغاية على أن يتوفر لديه جارسيا بكامل لياقته البدنية للاختيار من بينه. فقد أصبح المدافع قطعة تكتيكية مهمة للمدرب الألماني، إذ يمنح تنوعًا وتوزيعًا هادئًا للكرة من الخلف كلما استُدعي لأداء دوره.