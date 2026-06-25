وبعد عودته مؤخرًا إلى ريال مدريد لتولي مهام التدريب للمرة الثانية في البرنابيو، أوضح مورينيو أيضًا سبب أمله في أن يخرج نجوم ريال مدريد مبكرًا من البطولة الأبرز للفيفا في أمريكا الشمالية.
خاص | "أراهن دائمًا على إنجلترا رغم الفشل" .. جوزيه مورينيو يتحدث عن المرشحين للفوز بكأس العالم
نجوم ريال مدريد يتطلعون إلى لقب كأس العالم
يُشكل بعض نجوم «جالاكتيكوس» البارزين جزءًا من المنتخبات التي يُتوقع أن تكون في الصدارة أو قريبة منها عند تسليم الكأس الأكثر شهرة في عالم كرة القدم. حيث يشغل جود بيلينجهام مركز رقم 10 في منتخب إنجلترا، وأصبح كيليان مبابي أفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا، وساعد فينيسيوس جونيور في تأهل البرازيل إلى دور الـ32 بسهولة نسبية.
ويأملون جميعًا في الفوز بالجائزة الكبرى، بينما يتنافسون مع لاعبين من أمثال كريستيانو رونالدو - الذي دخل التاريخ بتسجيله أهدافًا في كأس العالم للمرة السادسة - والأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يُعتبر أفضل لاعب في التاريخ، والذي أصبح الآن الهداف الأول في تاريخ البطولة.
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مورينيو يراهن على البرتغال وإنجلترا في كأس العالم
تعد المعركة من أجل الخروج منتصراً بأن تكون حافلة بالإثارة والتشويق، حيث توقع مورينيو — في حديث حصري مع أديبايو أكينفينوا في بودكاست «Beast Mode On» — أن تصل البرتغال إلى مراحل متقدمة في البطولة: "ينبغي عليهم الوصول إلى النهائي والفوز بكأس العالم. فهم ليسوا وحدهم. بالطبع هناك منافسون آخرون.
"أقول دائمًا إن إنجلترا ستكون منافسة للوصول إلى النهائي. انظر إلى اللاعبين، ونحن من ذلك الجيل، [فرانك] لامبارد، [ستيفن] جيرارد، [جون] تيري، [ريو] فرديناند، [ديفيد] بيكهام. منذ ذلك الحين، أقول دائمًا إنجلترا، ثم لا يحدث ذلك، لكنني أقول دائمًا إنجلترا".
"أفضل اللاعبين موجودون في إنجلترا"
وتأكيدًا على وجهة نظره بأن إنجلترا تمتلك المقومات اللازمة للوصول إلى مراحل متقدمة في أمريكا الشمالية، أضاف مورينيو: "خسر أرسنال نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه وصل إلى تلك المرحلة. وفاز كريستال بالاس بدوري المؤتمرات. وفاز أستون فيلا بدوري أوروبا. وبصرف النظر عن برشلونة وبايرن ميونخ وريال مدريد وباريس سان جيرمان، فإن أفضل اللاعبين موجودون في إنجلترا.
"عندما تخسر بركلات الترجيح، فإنك تتحدث عن التفاصيل، وقد خسروا بركلات الترجيح مرة واحدة، في يورو 2004 في البرتغال... وفازت البرتغال عليهم بركلات الترجيح أيضًا. ركلات الترجيح ليست سوى لحظات صغيرة.
"أعتقد أنهم يتعرضون لضغط أكبر من أي فريق آخر فيما يتعلق بوسائل الإعلام. ووسائل الإعلام، في نهاية المطاف، تؤثر كثيرًا على الناس/ وفي هذه الحالة على المشجعين الإنجليز. التوقعات، المسؤولية، لم يتمكنوا من التعامل مع ذلك. لطالما كان لديهم مدربون جيدون. ولديهم مدرب جيد آخر مرة أخرى. أعتقد دائمًا أنهم قادرون على الفوز بكأس العالم".
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قد تشارك فرنسا بثلاثة منتخبات في كأس العالم
كما أشاد مورينيو بعمق التشكيلة التي تتمتع بها فرنسا، التي تضم خيارات هجومية من الطراز العالمي، بما في ذلك كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، ومايكل أوليسي، وبرادلي باركولا، وديزيري دوي، وغيرهم، ويؤمن بأن البرازيل ستظل تتمتع بفرصة دائمًا بوجود كارلو أنشيلوتي على رأس الفريق.
وتابع: "إذا نظرنا إلى فرنسا، نجد أنها قادرة على اللعب بثلاثة تشكيلات مختلفة، وتظل مع ذلك منافسة قوية. ثم هناك إسبانيا والأرجنتين والبرازيل؛ قد يقول البعض إن هذه الفرق لم تكن تتمتع بنفس القدر من الموهبة في البطولات التي فازت بها، لكنني أقول دائمًا إن مدربًا مثل كارلو أنشيلوتي يلعب دورًا مهمًا.
"يمكنك حتى أن تشعر، بعد مباراة سيئة، مثل التعادل أمام المغرب، وكأن تسونامي قد ضرب... لكن ليس بالنسبة لكارلو. أؤمن دائمًا بأن كارلو قادر على إحداث فرق. البرتغال فريق مذهل، ولديها تشكيلة رائعة أيضًا".
مورينيو يمازح بأنه يريد عودة نجوم ريال مدريد إلى إسبانيا
سيتابع مورينيو، المدرب السابق لفرق بورتو وتشيلسي وإنتر ومانشستر يونايتد، عن كثب أداء نجوم ريال مدريد على أكبر المسارح، بعد أن عاد إلى العاصمة الإسبانية بموجب عقد مدته ثلاث سنوات.
إلى جانب بيلينجهام ومبابي وفينيسيوس، يشكل أوريليان تشواميني والوافد الجديد إبراهيما كوناتي جزءًا من تشكيلة المنتخب الفرنسي، بينما يشارك الحارس تيبو كورتوا مع بلجيكا، ويساعد أنطونيو روديجر المنتخب الألماني، وينضم فيديريكو فالفيردي إلى صفوف أوروجواي، ويطمح مارك كوكوريلا، الذي انضم إلى الفريق في الصيف، إلى تحقيق لقب كبير آخر مع إسبانيا.
قد يصل العديد من هؤلاء اللاعبين المتميزين إلى مراحل متقدمة في البطولة، لكن مورينيو مازح عندما سُئل عما يتطلع لرؤيته أكثر من غيره في بقية مباريات كأس العالم: "أريد أن يخسر لاعبو ريال مدريد ويذهبوا في إجازة لأنني أريدهم أن يعودوا إلى فترة الإعداد للموسم الجديد!".
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تحدث جوزيه مورينيو إلى بودكاست «Beast Mode On» في إطار شراكته مع شركة كوكا كولا، حيث يشهد مشروع «Jose vs Mourinho» الذي أطلقته الشركة مواجهة بين نسختين من المدرب الأسطوري، تم إنشاؤهما باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يتناقشان يوميًا حول مواضيع تتعلق بكأس العالم طوال فترة المباريات النهائية.