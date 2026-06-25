خاص | "أراهن دائمًا على إنجلترا رغم الفشل" .. جوزيه مورينيو يتحدث عن المرشحين للفوز بكأس العالم

يُشكل بعض نجوم «جالاكتيكوس» البارزين جزءًا من المنتخبات التي يُتوقع أن تكون في الصدارة أو قريبة منها عند تسليم الكأس الأكثر شهرة في عالم كرة القدم. حيث يشغل جود بيلينجهام مركز رقم 10 في منتخب إنجلترا، وأصبح كيليان مبابي أفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا، وساعد فينيسيوس جونيور في تأهل البرازيل إلى دور الـ32 بسهولة نسبية.

ويأملون جميعًا في الفوز بالجائزة الكبرى، بينما يتنافسون مع لاعبين من أمثال كريستيانو رونالدو - الذي دخل التاريخ بتسجيله أهدافًا في كأس العالم للمرة السادسة - والأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يُعتبر أفضل لاعب في التاريخ، والذي أصبح الآن الهداف الأول في تاريخ البطولة.