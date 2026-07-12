AFP
"إنجلترا الاستثناء".. ميسي متحمس لمواجهة الأسود الثلاثة في نصف نهائي كأس العالم
لقاء تاريخي في أتلانتا
يستعد ميسي لتحقيق أحد الإنجازات القليلة المتبقية في مسيرته الحافلة بالإنجازات، عندما تلتقي الأرجنتين مع إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026.
وقد تم تأكيد هذه المواجهة بعد أن تجاوزت كلتا الدولتين مباريات ربع النهائي الشاقة، حيث تغلبت الأرجنتين على سويسرا 3-1 بعد الوقت الإضافي، كما فازت إنجلترا بقيادة توماس توخيل 2-1 على النرويج بعد فترة الوقت الإضافي.
وستُقام مباراة نصف النهائي في أتلانتا يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي يواجه فيها ميسي منتخب إنجلترا بقميص منتخب بلاده. وعلى الرغم من عقوده الطويلة في قمة كرة القدم، لم يسبق للاعب البالغ من العمر 39 عامًا أن واجه «الأسود الثلاثة» مع منتخب بلاده، وهو ما يضفي مزيدًا من الإثارة على هذه المباراة الحاسمة التي تتسم بأهمية بالغة بالفعل.
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في سعي لمضاهاة إنجازات مارادونا
تتجذر المنافسة بين البلدين في تراث كأس العالم، ولا سيما في مباراة ربع النهائي عام 1986 التي سجل فيها دييجو مارادونا هدفين من أشهر الأهداف في تاريخ كرة القدم. اعترف ميسي بأنه على الرغم من أنه لم يكن قد وُلد بعد ليشهد تلك اللحظات مباشرةً، إلا أن تلك الصور لا تزال تشكل جزءًا أساسيًا من الهوية الأرجنتينية. وقال ميسي لشبكة ESPN: «كل ما رأيته وأتذكره [عن مباراة الأرجنتين وإنجلترا عام 1986] هو من مقاطع الفيديو والصور التي يشاهدها الأرجنتينيون باستمرار ويعيدون عيشها».
وتعليقاً على الطابع الفريد لهذه المواجهة بالذات، أضاف نجم إنتر ميامي: «لكنني أعتقد أن هذه المجموعة معتادة على خوض مباريات كرة القدم بغض النظر عن الخصم. من الواضح أن اللعب ضد إنجلترا أمر مميز لأنها قوة كروية عظمى، والمباريات ضد القوى العظمى تكون دائماً مميزة. شخصياً، هذه هي المرة الأولى التي سألعب فيها ضدهم. لقد لعبت ضد الجميع باستثناء إنجلترا، لذا سيكون الأمر رائعًا لهذا السبب أيضًا. وسنخوض هذه المباراة على حقيقتها: مباراة نصف نهائي كأس العالم ضد قوة كروية، فريق عظيم، وسنحاول الوصول في أفضل حالة ممكنة للمنافسة مرة أخرى".
توقف سلسلة أهداف ميسي التاريخية
يقدم ميسي أداءً مذهلاً في كأس العالم الجارية، حيث يتصدر حالياً قائمة هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف، متعادلًا مع الفرنسي كيليان مبابي. علاوة على ذلك، عزز هذا الرصيد المثير للإعجاب مكانته كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم، ليرتفع إجمالي أهدافه إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 21 هدفاً.
سجل ميسي ثلاثية في مرمى الجزائر، وهدفين في مرمى النمسا، وهدفاً واحداً في كل من مباريات الأردن والرأس الأخضر ومصر. ومع ذلك، توقفت سلسلة أهدافه الرائعة أخيرًا في ربع النهائي أمام سويسرا، حيث فشل في التسجيل للمرة الأولى في البطولة، لكنه ساهم بدلاً من ذلك بتمريرة حاسمة. وبذلك انتهت سلسلة مذهلة من المباريات المتتالية التي سجل فيها أهدافًا في كأس العالم، والتي بدأت في الأصل عندما سجل هدفًا في مرمى أستراليا في دور الـ16 من بطولة قطر 2022.
- Getty Images Sport
ألفاريز حذر من خطر منتخب إنجلترا
وصلت الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي بفضل هدف مذهل سجله خوليان ألفاريز في الوقت الإضافي، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث ليحسم الفوز على سويسرا.
وتواجه الأرجنتين الآن منتخب إنجلترا الذي يستمد قوته من المستوى الرائع الذي يقدمه جود بيلينجهام. ورغم أن تاريخ المواجهات بين الفريقين - بما في ذلك هدف «يد الرب» والبطاقة الحمراء التي حصل عليها ديفيد بيكهام في عام 1998 - يهيمن على السرد، فإن المعسكر الأرجنتيني يدرك جيداً المستوى الحالي لصفوف توخيل، لا سيما مع تألق بيلينجهام كبطل في المباراة ضد النرويج.
وقال ألفاريز بعد الفوز على سويسرا: «نحن فخورون جداً بكوننا من بين أفضل أربعة فرق في العالم».
وحذر مهاجم أتلتيكو مدريد من أن حامل لقب كأس العالم لا يمكنه أن يتهاون في التركيز إذا أراد حجز موعد مع إسبانيا أو فرنسا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.
وأضاف ألفاريز: «نعلم أن إنجلترا تمتلك لاعبين رائعين. إنها فريق عظيم قدم أداءً جيداً [في كأس العالم هذه]، لكننا بحاجة إلى استعادة عافيتنا والاستعداد لمباراتنا».
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