لا يزال خطر المقاطعة المثيرة لمسابقات الفيفا من قبل إنجلترا ودول أوروبية أخرى حقيقة واقعة لا يمكن تجاهلها، وبلغت التوترات ذروتها الأسبوع الماضي، عندما طرح إنفانتينو مخططًا مثيرًا للانقسام يهدف إلى إنشاء شركة تابعة جديدة لإدارة وبيع حصص كبيرة في الأصول الرئيسية، بما في ذلك كأس العالم، قبل أن ينهار هذا المخطط المثير للجدل في نهاية المطاف، ليلة الجمعة.

وفي بيان شديد اللهجة، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لشبكة سكاي نيوز: "كانت الاتحادات الأعضاء في يويفا واضحة جدًّا بشأن الشروط المرتبطة بعدم المشاركة في مسابقات الفيفا. أولًا، كان لا بد من سحب المقترحات المتعلقة ببيع المسابقات الكبرى، وثانيًا، كان لا بد من تقديم ضمانات بعدم تكرار مثل هذه المحاولات التي تشوه صورة اللعبة بهذه الطريقة أبدًا. ولم يتم استيفاء هذه الشروط".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، أوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بشكل لا لبس فيه في بيانها الصادر يوم السبت أنها فقدت الثقة في رئاسة جياني إنفانتينو. ولا يزال هذا الموقف ساريًا".

وتابع: "لا يغير الإعلان الذي صدر أمس بأن بعض الأشخاص العاملين لدى رئيس الفيفا (والذين تعتمد مسيرتهم المهنية على رضاه) يتفقون معه شيئًا من ذلك".