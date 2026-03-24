إنجاز ابن روني: لعب شوطاً مع فريق تحت 16 سنة ثم شوطاً آخر مع فريق تحت 18 سنة في مانشستر يونايتد، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين

يُشير كاي روني، نجل المهاجم الأسطوري لمانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي واين روني، إلى الخط الرفيع الذي يفصل بين التواضع والرغبة في التميز: فعندما يُسأل عما إذا كان قوياً مثل والده، لا يجيب بالنفي، بل يكتفي بالقول إنه «لاعب مختلف». وهو كذلك بالفعل، حيث يلعب في مركز الجناح الأيمن وهو يستخدم القدم غير المفضلة. في فريق مانشستر يونايتد تحت 18 عامًا، وهو أصغر من العمر المحدد بسنة واحدة، خاض بالفعل سبع مباريات وسجل هدفين في 140 دقيقة، حيث ظهر لأول مرة في أولد ترافورد في كأس الشباب الإنجليزي.