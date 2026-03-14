إنتر يواصل مسيرته مع تشيفو بغض النظر عن نتيجة نهاية الموسم: تجديد العقد جاهز

يؤكد مسؤولو نادي إنتر ميلان ثقتهم بالمدرب.

يواصل إنتر مسيرته مع كريستيان تشيفو، بغض النظر عن النتيجة النهائية للموسم.

كتبت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن المدرب الروماني حظي هذا الأسبوع بثقة النادي: ما لم تحدث مفاجآت، وهو ما لا يمكن لأحد أن يتخيله في الوقت الحالي، سيظل على مقاعد البدلاء في إنتر الموسم المقبل، ومن المرجح أن يجدد عقده، حيث ينتهي العقد الحالي في 30 يونيو 2027.

في غضون ذلك، وبعد الهزيمة في الديربي أمام ميلان، التي سبقت المباراة خارج أرضه مساء الأحد على ملعب لاتسيو، وتراجع الفريق إلى 7 نقاط خلف إنتر المتصدر، يتدرب الفريق حالياً في معسكر أبيانو جنتيل استعداداً لمباراة اليوم بعد الظهر على أرضه ضد أتالانتا في سان سيرو تحت أنظار المدرب غاتوزو. طلب تشيفو من اللاعبين نسيان الأداء السيئ يوم الأحد الماضي والتفكير في بقية الدوري.

  • بدأ تشيفو محادثاته مع الإدارة لوضع خطة الصيف: سيبدأ إنتر التحضيرات في الجبال، في مكان لم يتحدد بعد، نظراً لأن أبيانو جنتيل سيكون غير صالح للاستخدام بسبب أعمال التجديد. ومن المحتمل أيضاً تنظيم جولة في الخارج، تضم اللاعبين العائدين من كأس العالم.

    أما النقاط الرئيسية التي تثير التساؤلات فتتعلق بالنجوم الكبار في سوق الانتقالات: من باريلا إلى كالهانوغلو مروراً بثورام وباستوني، الذي يعجب برشلونة وقد يتم التخلي عنه في حالة تلقي عرض مناسب.

