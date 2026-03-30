Goal.com
مباشر
cm grafica ndoye inter
Emanuele Tramacere

ترجمه

إنتر يعود للتعليق على استياء ندوي: "سنرى". المبلغ المطلوب لانتزاعه من نوتنغهام فورست

إنتر
دان ندوي
نوتنجهام فوريست
انتقالات
بولونيا

عاد اسم اللاعب السابق في بولونيا إلى قائمة اهتمامات مسؤولي الانتقالات في إنتر.

أفكار واضحة ومشروع ملموس لمواصلة المنافسة، ولكن مع تغيير جذري للمسار الذي تم تحديده والسير عليه خلال السنوات الست الماضية. سيتغير وجه إنتر 2026/2027، بغض النظر عن فوزه أو عدم فوزه بالدوري الإيطالي في نهاية هذا الموسم، وسيتم ذلك من خلال استراتيجية سيتم الاتفاق عليها قريبًا ووضعها على الورق من قبل كريستيان تشيفو وبيبي ماروتا وبييرو أوسيليو ومالكي النادي.


سيكون الميزانية هي المفتاح، لكن التوجيهات التي تم الاتفاق عليها بالفعل واضحة: هذا الفريق يفتقر إلى المراوغة وعدم القدرة على التنبؤ، وسيتم استثمار المبالغ الأكبر في هذه الميزات. نيكو باز هو الحلم البعيد المنال، وموسى ديابي هو احتمال ملموس، لكن في الساعات الأخيرة، كما ذكرت صحيفة توتوسبورت، عاد اسم قديم إلى السباق: دان ندوي.

  • سيتم التفاوض بشأنه في أوائل عام 2025

    اسم اللاعب السويسري ليس جديداً في أوساط أبيانو جنتيل. ففي فترة الانتقالات الشتوية للموسم 2024/2025، عندما كان أحد أبرز نجوم الدوري الإيطالي مع بولونيا، حاول إنتر ميلان ضمه إلى فريق سيموني إنزاجي (لكن نيكولا زاليفسكي هو من انضم إلى ميلانو في النهاية).


    وتأكدت رغبة النادي في ضمه خلال الصيف الماضي، لكن انتقال تشيفو وفكرة الاستثمار في لوكمان أبعدت الأنظار عن لاعب بازل السابق.

    • إعلان

  • في نوتنغهام، الوضع ليس على ما يرام

    وفي نهاية الصيف، أصبح رحيله عن بولونيا حقيقة واقعة، لكن هذه المرة متجهًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي نوتنغهام فورست، الذي تأهل إلى الدوري الأوروبي، والذي دفع مبلغًا يصل إلى 42 مليون يورو لضمه إلى صفوفه.


    كان بداية الموسم إيجابية بشكل عام، حيث سجل هدفين وصنع تمريرتين حاسمة بين الدوري الأوروبي والدوري المحلي. منذ ديسمبر، وبسبب الوضع الصعب للغاية لفريق فورست في الترتيب، بالإضافة إلى إصابة أثرت عليه بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، فقد ندوي مكانه في الترتيب الهرمي للنادي.


    منذ يناير وحتى الآن، خاض 13 مباراة فقط في جميع المسابقات، منها 0 مباراة أساسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمتوسط لا يتجاوز 25 دقيقة في المباراة الواحدة. وهو وضع لا يبعث على الاطمئنان، خاصة مع اقتراب كأس العالم.

  • ابتسامة وعبارة "سنرى" بالنسبة لإنتر

    وبالحديث عن كأس العالم، وعلى هامش آخر مباراة ودية استعدادية لبطولة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا 2026 مع منتخب سويسرا، والتي خسرها فريقه 4-3 أمام ألمانيا لكنه استعاد فيها حس التهديف، رد ندوي أيضًا في المنطقة المختلطة على الشائعات المتعلقة باهتمام إنتر ميلان به.


    ورداً على سؤال مباشر، أبدى ندوي سعادته، مبتسماً للصحفيين ومتفادياً الإجابة بشكل مباشر، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام انتقاله إلى صفوف النيرازوري: "أنا أفكر الآن في المنتخب الوطني وفريقي، لكننا سنرى ما سيحدث في المستقبل". لم تكن هذه مجرد عبارة ملائمة للمناسبة.

  • طلب نادي نوتنغهام فورست

    إنتر ميلان معجب به، لكن المفاوضات مع نوتنغهام فورست لن تكون سهلة. وكما ذكرنا، فإن المبلغ الذي تم دفعه الصيف الماضي يفرض تقييمًا مرتفعًا لقيمته السوقية التي لن تقل، وفقًا لـ«توتوسبورت»، عن 35 مليون يورو.


    علاوة على ذلك، فإن التفاوض مع الرئيس ماريناكيس، المعروف بطبعه المتقلب، ليس بالأمر السهل على الإطلاق، وقضية دوغلاس لويز ويوفنتوس هي دليل على ذلك حتى في هذا الموسم فقط.


    من الصعب أن تأتي من فيالي ديلا ليبيرازيوني عرض شراء نهائي بهذه الأرقام، لكن مع صيغة أكثر مرونة وربما تؤجل الدفع بمبالغ أقل في نهاية الموسم المقبل (إعارة مع التزام بشراء مشروط)، يمكن إبرام الصفقة.