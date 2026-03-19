إنتر يعرب عن حزنه لوفاة سيلفينو لورو: مدرب حراس المرمى في سنوات الثلاثية

توفي الحارس البرتغالي السابق عن عمر يناهز 67 عاماً.

حزن في عالم كرة القدم. توفي سيلفينو لورو، الحارس البرتغالي السابق لفرق فيتوريا سيتوبال وفيتوريا غيماريش وبنفيكا وبورتو، عن عمر يناهز 67 عامًا.


وبعد اعتزاله، عمل كمدرب حراس المرمى ضمن الجهاز الفني لخوسيه مورينيو في بورتو وتشيلسي وإنتر وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

  • بيان نادي إنتر

    يعرب نادي إنتر ميلان عن تعازيه بوفاة سيلفينو دي ألميدا لورو، المساعد التاريخي لجوزيه مورينيو، ومدرب حراس مرمى الفريق الأول للنادي في الفترة من 2008 إلى 2010.

    بعد مسيرة استمرت 23 عامًا كحارس مرمى، بدأ سيلفينو مغامرته كمساعد لمورينيو، حيث عمل معه من عام 2001 حتى عام 2018. خلال فترة عمله مع النيرازوري، درب فريق حراس المرمى الذي ضم جوليو سيزار وفرانشيسكو تولدو وباولو أورلاندوني، الذي يشغل حاليًا المنصب نفسه ضمن طاقم كريستيان تشيفو. بفضل شخصيته القوية وجاذبيته، لم يكن من النادر رؤية سيلفينو يرتدي القفازات ويشارك بنفسه في تدريبات حراس المرمى على ملاعب أبيانو جنتيل. خلال الموسمين اللذين قضاهما مع النيرازوري، كان إسهامه أساسياً في الفوز بلقبين للدوري الإيطالي، وكأسين للسوبر الإيطالي، وكأس إيطاليا، ودوري أبطال أوروبا عام 2010.

    ويقف النادي صفا واحدا مع العائلة في هذه اللحظات الحزينة.


