إنتر، هل سينتقل باستوني إلى برشلونة؟ ما هي قيمته في الميزانية والمكاسب المحتملة

في انتظار المباراة الحاسمة ضد البوسنة، التي ستكون حاسمة لمستقبل المنتخب الإيطالي الساعي للتأهل إلى كأس العالم بعد 12 عامًا طويلة، هناك أحد أعمدة خط الدفاع الأزرق الذي يتكرر الحديث عن مستقبله مرارًا وتكرارًا.

إنه اللاعب الأيسر أليساندرو باستوني، مدافع إنتر ميلان الذي أصبح في مرمى برشلونة، وفقًا لما أوردته بعض المصادر الإسبانية مثل صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وفقًا للشائعات الإسبانية، تم تحديد باستوني باعتباره التعزيز المثالي لخط الدفاع بقيادة هانسي فليك، ويعمل المدير الرياضي للبلوجرانا ديكو على إنجاز الصفقة المحتملة.

سيكون من الضروري معرفة موقف إنتر، ولكن في الوقت نفسه، وبفضل البيانات التي حللتها "كالتشوآند فينانزا"، سنحاول فهم القيمة الدفترية للاعب ومقدار الربح المحتمل في حالة بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.