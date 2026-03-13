عاد مشجعو إنتر إلى الحلم بضم نيكو باز. فقد ظهر اللاعب الأرجنتيني الذي يلعب في صفوف كومو في صورة نُشرت لاحقاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتناول العشاء برفقة نائب رئيس النادي، خافيير زانيتي، والمهاجم السابق لإنتر، دييغو ميليتو، ووالده بابلو. ليست هذه المرة الأولى: ففي الواقع، غالبًا ما يلتقي القائد السابق ووالد لاعب الوسط في ميلانو لتذكر الأيام الخوالي. لعب زانيتي وبابلو باز معًا وشاركوا أيضًا في مغامرة كأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني. لكن هذه المرة انضم إلى المأدبة أيضًا اللاعب الذي يمتلك ريال مدريد حقوقه، والذي أصبح مستقبله في كومو محددًا: فمن المتوقعأن يغادر الدوري الإيطالي في الصيف ليعود إلى الدوري الإسباني. باختصار، بالنسبة لإنتر، يبدو أن اللاعب المولود عام 2004 في تينيريفي سيبقى مجرد حلم.
إنتر: نيكو باز يتناول العشاء مع زانيتي وميليتو: المشجعون يحلمون، لكن لاعب كومو سيعود إلى ريال مدريد، ووضعه في سوق الانتقالات
الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي
أعادت قصة نشرتها باولا دي لا فوينتي، زوجة خافيير زانيتي، إلى صدارة أحلام مشجعي «النيرازوري» أحد اللاعبين الذين لطالما حظي باهتمام النادي، وهو نيكو باز الذي، رغم أنه لا يمر بأفضل فترات موسمه، يقود فريق لارياني في السباق نحو دوري أبطال أوروبا. في الصورة التي تمت مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ميليتو وزانيتي وبابلو باز وابنه وهم يبتسمون في مطعم "بوتينيرو"، الذي يملكه نائب رئيس إنتر في ميلانو. وأرفقت السيدة الصورة بتعليق كتب فيه: "أورا".
مستقبل نيكو باز
كما ذكرنا سابقاً، هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم نيكو باز بنادي إنتر، الذي حاول مراراً وتكراراً التفاوض مع نادي كومو، ليواجه دائماً رفضاً قاطعاً. تقدر قيمة اللاعب الأرجنتيني بما بين 60 و70 مليون يورو، لكن يبدو أن مستقبله قد حُسم بالفعل. فحقوق ملكيته لا تزالفي حوزة ريال مدريد، الذي يمتلك بنداً في عقده يتيح له إعادة شراء اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً: لإعادته إلى ديار النادي، يكفي دفع 9 ملايين يورو في صيف عام 2026 أو 10 ملايين يورو في صيف عام 2027. ومن الصعب تصور أن يترك «البلانكوس» موهبة من هذا القبيل ترحل مقابل سعر متواضع كهذا. في الفترات السابقة، حاول نادي كومو أيضًا إلغاء هذا البند، منخلال شراء نيكو باز وترك 50% من قيمة أي بيع مستقبلي لريال مدريد. لكن نادي بيريز رفض هذه المحاولات، في دليل آخر على رغبة مدريد في المراهنة عليه في المستقبل، بغض النظر عن كومو وإنتر.