إنتر ميامي يبدأ مفاوضات مع كاسيميرو، ولاعب وسط مانشستر يونايتد "منفتح" على فكرة اللعب إلى جانب ليونيل ميسي
شراكة مع ميسي في الأفق
أرسل نادي «إنتر ميامي» عرضه الأول إلى وكلاء كاسيميرو، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه بضم نجم آخر من عمالقة كرة القدم الأوروبية، وفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو. تسعى الفرانشايز المملوكة لديفيد بيكهام جاهدةً إلى ضم لاعب مخضرم طويل الأمد إلى خط الوسط، وتُعتبر قدرة البرازيلي على التحكم في المباريات مناسبةً تماماً للتشكيلة التكتيكية التي يعتمدها خافيير ماسكيرانو. ورغم أن اللاعب مفتون بنمط الحياة والمشروع الرياضي الطموح في ميامي، فإن أي اتفاق نهائي سيتوقف على العرض المالي المقدم.
ومع ذلك، فإن فريق هيرونز ليس هو الوحيد الذي يسعى إلى التعاقد معه. لا يزال كاسيميرو لاعباً مطلوباً، حيث توجد حالياً عروض متعددة على مكتبه من أندية في جميع أنحاء أوروبا والدوري السعودي المحترف المربح. على الرغم من المنافسة، فإن قدرة ميامي على تقديم شراكة مع ميسي والانتقال إلى الحياة في الولايات المتحدة قد تكون ميزة كبيرة.
"انتهى الأمر" - تأكيد رحيله عن أولد ترافورد
تقترب مسيرة اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا مع مانشستر يونايتد بسرعة من نهايتها، بغض النظر عن مستواه الحالي. وعلى الرغم من الانتعاش الذي شهده في أواخر الموسم وأسعد العديد من المشجعين في شمال غرب إنجلترا، أكد البرازيلي أنه لن يكون هناك تغيير مفاجئ في قراره بشأن مستقبله.
قال كاسيميرو مؤخرًا لصحيفة "ذا أثليتيك": "ما زلت أستمتع كثيرًا [في مانشستر]". "أعتقد أن الإعلان قد تم الآن. إن المودة التي أبداها المشجعون تجاهي أمر عظيم. لكنني أعتقد حقًا أن القرار قد اتُخذ وانتهى. أنا أستمتع بوقتي الآن. أعتقد أن هذه المباريات [النهائية] مع مانشستر يونايتد ستكون لحظات [عاطفية] صعبة". يمثل رحيله في نهاية الموسم نهاية فترة أربع سنوات ساهم خلالها في الفوز بكأسين محليين.
تخطي العقبات المتعلقة بالعقود في سوق الانتقالات الحرة
لتسهيل رحيله بسلاسة، توصل مانشستر يونايتد وكاسيميرو إلى اتفاق استراتيجي في وقت سابق من هذا العام لضمان عدم وجود أي عقبات قانونية أو مالية تحول دون رحيله. وكان العقد الأصلي للاعب الوسط المخضرم يتضمن بنداً يقضي بتمديد عقده لمدة عام إضافي في أولد ترافورد إذا شارك كأساسي في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وكان كاسيميرو في طريقه لتحقيق هذا الشرط، الأمر الذي كان سيجبر مانشستر يونايتد على استمرار دفع راتبه البالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً لمدة عام آخر. ومع ذلك، تنازل الطرفان عن بند التمديد المحدد القائم على الأداء في عقده. ويسمح هذا القرار المتبادل للمدرب مايكل كاريك بمواصلة اختيار اللاعب البرازيلي بناءً على الجدارة الرياضية البحتة دون أن تقلق الإدارة بشأن الشروط المالية.
تأثير كاريك ومهمته الأخيرة
على الرغم من أن مستقبله يكمن في مكان آخر، إلا أن كاسيميرو لم يتوانَ عن الإشادة بالتأثير الذي أحدثه كاريك على أدائه في الأشهر الأخيرة. فقد ساعد المدرب، الذي كان هو نفسه لاعب وسط دفاعي أسطوري في صفوف «الشياطين الحمر»، البرازيلي على استعادة بعض من أفضل مستوياته منذ وصوله قادمًا من ريال مدريد. وأرجع كاسيميرو الفضل في تحسن ديناميكية الفريق وسعيه نحو حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا إلى فهم كاريك العميق لموقعه في الملعب.
وقال كاسيميرو: "مايكل متخصص في مركزي على أرض الملعب، وكان لاعباً رائعاً حقاً. هذا يجعل كل شيء أسهل بكثير، وهو يتحدث إلينا دائماً. أشعر أننا نمر بمرحلة ديناميكية جيدة حالياً في مانشستر، وهدفي الآن هو إعادة النادي إلى دوري أبطال أوروبا".