إنتر ميامي يبدأ مفاوضات مع كاسيميرو، ولاعب وسط مانشستر يونايتد "منفتح" على فكرة اللعب إلى جانب ليونيل ميسي

أرسل نادي «إنتر ميامي» عرضه الأول إلى وكلاء كاسيميرو، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه بضم نجم آخر من عمالقة كرة القدم الأوروبية، وفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو. تسعى الفرانشايز المملوكة لديفيد بيكهام جاهدةً إلى ضم لاعب مخضرم طويل الأمد إلى خط الوسط، وتُعتبر قدرة البرازيلي على التحكم في المباريات مناسبةً تماماً للتشكيلة التكتيكية التي يعتمدها خافيير ماسكيرانو. ورغم أن اللاعب مفتون بنمط الحياة والمشروع الرياضي الطموح في ميامي، فإن أي اتفاق نهائي سيتوقف على العرض المالي المقدم.

ومع ذلك، فإن فريق هيرونز ليس هو الوحيد الذي يسعى إلى التعاقد معه. لا يزال كاسيميرو لاعباً مطلوباً، حيث توجد حالياً عروض متعددة على مكتبه من أندية في جميع أنحاء أوروبا والدوري السعودي المحترف المربح. على الرغم من المنافسة، فإن قدرة ميامي على تقديم شراكة مع ميسي والانتقال إلى الحياة في الولايات المتحدة قد تكون ميزة كبيرة.