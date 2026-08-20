هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
Lionel Messi, Casemiro GFXGOAL
علي سمير

أظهر سحره وتذكر والده و"صفع خصمه" .. ليلة متناقضة لميسي أمام فيلادلفيا و"اتهامات كأس العالم" تطارده مع إنتر ميامي

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
فيلادلفيا يونيون ضد إنتر ميامي
فيلادلفيا يونيون
الدوري الأمريكي
لويس سواريز
كاسيميرو

تعثر جديد للفريق الأمريكي

بعد فترة من الانقطاع عن التسجيل في الدوري الأمريكي، نجح ميسي في زيارة الشباك من جديد مع إنتر ميامي، ولكن مجهوداته لم تشفع له في إنقاذ فريقه.

ليو ورفاقه سقطوا في فخ التعادل بهدفين لكل فريق أمام فيلادلفيا يونيون، مما يعني الفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بالدوري، عقب التعادل مع كولومبوس والخسارة 4/1 أمام ناشفيل.

المواجهة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، شهدت تفوق ميسي على الصعيد الفردي، وذلك بتسجيله الهدف الثاني ومساهمته في الأول لزميله دانيال بينتر.

المباراة كانت مثيرة وحافلة بالأحداث سواء لميسي أو غيره، وهذا ما سنستعرضه معًا في السطور التالية ..

  • Lionel Messi - Inter Miami 2026Getty

    ماذا قدم ميسي؟

    النجم الأرجنتيني المخضرم كان رجل المباراة الأول بجدارة، لأسباب إيجابية وأخرى سلبية أيضًا، حيث ساهم في الهدف الأول بلعب كرة عرضية إلى لويس سواريز الذي مررها بدوره إلى زميلهما دانيال بينتر.

    وبعدها كانت اللحظة الأبرز على الإطلاق لميسي في المباراة، عندما قرر الانطلاق في الدقيقة 26، والتوغل داخل منطقة جزاء الخصم بمراوغة وخفة حركة "ماركة مسجلة" بالنسبة له، قبل أن يسدد كرة مقوسة سكنت الشباك.

    وشهد التسجيل لحظة مؤثرة بالنسبة لميسي، حيث أشار إلى السماء بعد هز شباك الفريق الخصم، وذلك في تكريم واضح لوالده الراحل الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا.

    ويعتبر هذا الهدف الأول لميسي منذ عودته إلى الملاعب بعد وفاة والده خورخي خلال هذا الشهر، ليرفع رصيده إلى 13 هدفًا و9 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بالدوري الأمريكي خلال الموسم الجاري.

    وأما بالنسبة لسجله أمام فيلادلفيا يونيون على وجه التحديد، فهذا الهدف هو السادس له في 6 مباريات أمام نفس الفريق بكل البطولات، بينما لديه 4 تمريرات حاسمة.

    وبخلاف ميسي، علينا الحديث أيضًا عن المستوى المميز للوافد الجديد كاسيميرو، الذي كان العنصر الأهم في إنتر ميامي خلال هذه المباراة، بفضل تمريراته المتقنة وإسهاماته الدفاعية التي وصل عددها إلى 11.

    لاعب الوسط البرازيلي تفوق في الالتحامات وافتكاك الكرة في أوقات الخطورة، ولولاه مع ميسي، لكان إنتر ميامي تعرض لخسارة جديدة على المستوى المحلي.

    • إعلان
  • Philadelphia Union v Inter Miami CFGetty Images Sport

    هل تتم حمايته من جديد؟

    المواجهة شهدت بعض الأمور الإيجابية من الناحية الفنية بتسجيل ميسي ومساهمته في هدف آخر، لكنها تضمنت حدوث مشاحنات وبطاقات ملونة، مما أدى لتعرض يانيك برايت للطرد من إنتر ميامي، بينما تلقى كافان سوليفان لبطاقة حمراء أخرى في الدقيقة الرابعة عشر من الوقت بدل الضائع.

    ولكن بالعودة إلى ميسي، فإن ليو شوهد في واقعة مثيرة للجدل، وهو في جدال مع كوين سوليفان لاعب الفريق المنافس، حيث دخل في مشادة كلامية معه تطورت إلى مشاجرة خفيفة.

    ميسي قام باعتراض طريق لاعب فيلادلفيا وتحدث معه بطريقة حادة لتعنيفه، قبل أن يقوم بصفعه على رأسه، بعدها تدخل الحكم سريعًا لاحتواء الأمر.

    المراسل خوسيه أرماندو قال إن هذا الموقف سيتم تقييمه من قبل لجنة المسابقات في الدوري الأمريكي، والعقوبة الأوضح هي تغريمه ماليًا مع إيقافه لمباراة واحدة.

    وهنا ظهرت حالة من التهكم والسخرية من ميسي، بأن رابطة الدوري الأمريكي ستتغاضى عن الأمر لمجاملة النجم الأرجنتيني، مثلما حدث في كأس العالم 2026، الذي شهد اتهام الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتحيز لصالح ليو ومنتخب بلاده من أجل الوصول إلى نهائي المونديال الذي خسره فريقه أمام إسبانيا بهدف دون رد.



  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    ماذا يحدث لإنتر ميامي؟

    بعيدًا عن ما قدمه ميسي على الصعيد الفردي، فإن مباريات الفريق الأخيرة تقدم الكثير من المؤشرات الأخيرة حول إمكانية حصوله على لقب الدوري الأمريكي أو أي بطولة أخرى هذا الموسم.

    إنتر خسر أمام ليون المكسيكي 3/2، ليودع بطولة كأس الدوريات، وتعرض لهزيمة أخرى أمام ناشفيل 4/1 في الدوري، وهو اللقاء الذي أهدر فيه ميسي ركلة الجزاء الثالثة على التوالي.

    وبعد مباراة اليوم، يفشل الفريق في الفوز للمرة الرابعة على التوالي، ليصبح في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية للدوري، بفارق 7 نقاط كاملة عن ناشفيل صاحب الصدارة.

    جييرمو هويوس قال بعد التعادل:"جئنا من أجل الفوز لكننا لم نتمكن من تحقيقه، لسنا سعداء بالنتيجة، ولكن سنحاول الحصول على راحة والتفكير في المباراة القادمة".

    وبالنظر إلى الوضع الحالي للفريق، سيجب على هويوس فعل كل ما بوسعه لإنقاذ منصبه، لأن التعثر في اللقاء القادم ضد تورنتو قد يهدد استمراره بوظيفته.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • messi Getty Images

    ميسي .. لا ترحل

    ليو أثار قلق متابعيه بعد وفاة والده، حيث قال في رسالة مؤثرة:"أبي، أنا لا اصدق أنك رحلت، لم أستوعب الأمر حتى الآن، ولا أريد تقبله، لا يمكنني تخيل أنني لن أراك مجددًا، أعلم أنك كنت تعاني وما حدث هو الأفضل، لكن رحيلك كان مبكرًا جدًا، كان أمامنا الكثير للاستمتاع به".

    وأضاف:"لا أعرف ماذا سأفعل من دونك، كيف سأواصل حياتي، كل ما عرفته هو ممارسة كرة القدم، والآن لدي شكوك حول استمرار قيامي بذلك لفترة أطول".

    صاحب الـ39 سنة تسبب في حالة من الرعب لدى عشاقه بسبب هذه الكلمات، لأنها اللحظة التي يخشى منها الجميع رغم معرفتهم أنها ستأتي لا محالة بسبب تقدم اللاعب في العمر.

    اللمحات التي قدمها اليوم ميسي رغم حالته النفسية السيئة، وهبوط مستوى فريقه، تؤكد مرة أخرى أننا سنفتقد الكثير لو قرر ليو الاعتزال، حتى وإن كان بعيدًا عن المنافسات الأوروبية الشرسة ويتواجد في منافسة ضعيفة مثل الدوري الأمريكي.

    المهمة لن تكون سهلة بعد وفاة والده، لكن ما نستيقظ لرؤيته من ميسي كل يوم يبدو كافيًا لنا الآن وأفضل من "لا شيء"، لأن مغادرته اللعبة ستمثل ضربة كبيرة لها، في عصر اختفت فيه المواهب الاستثنائية، وأصبحت فيه أسعار اللاعبين "الجيدين" تصل إلى 100 مليون يورو!

الدوري الأمريكي
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي
تورونتو crest
تورونتو
تورونتو
الدوري الأمريكي
أوستن crest
أوستن
أوستين
فيلادلفيا يونيون crest
فيلادلفيا يونيون
فيلادلفيا يونيون