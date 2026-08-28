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علي سمير

عنيف ومتهور وجنسيته هي مؤهله الوحيد .. كيلي جونزاليس يُهزم أكثر مما يفوز ولكن "احتضان ميسي" يكفي لتدريب إنتر ميامي!

فقرات ومقالات
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
كريستيان كيلي غونزاليز
مونتريال
إنتر ميامي ضد مونتريال
الدوري الأمريكي
الأرجنتين
إنتر
فالنسيا
روساريو سنترال

خطوة رسمية من النادي الأمريكي في ظل النتائج المتراجعة

إنتر ميامي يتعاقد رسميًا مع مدرب جديد لقيادة الفريق الذي يلعب له ليونيل ميسي، ولكن خمن ما هي جنسيته؟ بالتأكيد أرجنتيني، لأنها السياسة المتبعة منذ قدوم أسطورة برشلونة.

النادي تعاقد رسميًا مع كيلي جونزاليس، نجم الأرجنتين وإنتر وروساريو سنترال السابق، ليكمل كتيبة المدربين القادمين من بلاد التانجو على الأراضي الأمريكية.

الخطوة تأتي بعد سلسلة من النتائج المتراجعة للراحل جييرمو هويوس والذي وصل بشكل مؤقت بعد رحيل مواطنه خافيير ماسكيرانو، حيث خاض الفريق في 17 مباراة فاز في 9 وتعادل 3 مرات وخسر 5.

تطمح إدارة إنتر ميامي في أن تنجح هذه الخطوة لتصحيح مسار إنتر ميامي، بعد سلسلة من النتائج المحبطة في عام 2026، بتلقي 4 هزائم والتعادل مرة واحدة في آخر 5 مباريات تحت قيادة هويوس.

هل جونزاليس هو الرجل المناسب لهذه المهمة؟ دعونا نتعرف عليه قليلًا ..

  • FBL-ARG-UNION-VELEZAFP

    روابط قوية مع ميسي

    بالحديث عن جونزاليس، سنجد أن هناك الكثير من الروابط التي تجمعه بنجم إنتر ميامي الأول ليونيل ميسي، حيث ولد في مدينة روساريو وهي مسقط رأس أسطورة برشلونة ومنتخب التانجو، كما لعب بجواره على الصعيد الدولي رغم فارق السن الشاسع بينهما "14 سنة".

    وتواجد كيلي بجوار ميسي بنفس قائمة الفريق في مناسبتين، الأولى كانت أمام بيرو في 9 أكتوبر 2005 وانتهت بفوز الأرجنتين بهدفين نظيفين، والثانية أمام أوروجواي وانتهت بالخسارة بهدف نظيف، حيث خرج جونزاليس وقت نزول ليو من الملعب في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

    الواقعة الأشهر بين ميسي وجونزاليس، هي التي تلقى فيها ليو البطاقة الحمراء في الظهور الأول له على الإطلاق بقميص الأرجنتين، وذلك في المباراة الودية ضد المجر في أغسطس 2005.

    ميسي طُرد بعد فترة قصيرة للغاية من دخوله، وتوجه باكيًا إلى غرفة الملابس، ليظهر له جونزاليس الذي لم يشارك في اللقاء وكان خارج القائمة تمامًا، ولكنه احتضنه وقام بمواساته والاعتناء به.


    وقال ميسي عن الواقعة:"أتذكر أن كيلي جونزاليس واساني وطلب مني الهدوء، لأن الأمر نفسه حدث معه ثم لعب بعدها العديد من المباريات مع المنتخب الوطني، كان حنونًا معي واقترب مني كثيرًا".

    والمثير أن كيلي جونزاليس كان حاضرًا في واحدة من أهم لحظات ديفيد بيكهام، أحد كبار ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، وذلك في مواجهة الأرجنتين مع إنجلترا في دور المجموعات لكأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

    بيكهام دخل هذا اللقاء طامحًا في التعافي من طرده أمام نفس الفريق في مونديال 1998، وجاءت له الفرصة على طبق من ذهب عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 44 من زمن المباراة، ليسددها بطريقة أيقونية في مرمى الحارس بابلو كافاييرو لينتصر الإنجليز بهدف دون رد.

    ولعب كيلي المباراة كأساسي، ولكنه لم يظهر بالشكل المطلوب، ليخرج في الدقيقة 64 وينزل بدلًا منه كلاوديو لوبيز، وبالتأكيد هذه المباراة كانت أهم ذكرى وردت في ذهن بيكهام فور مقابلة اللاعب الأرجنتيني السابق.

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  • Valencia v SevillaXGetty Images Sport

    عصبي ومتهور

    الحديث عن كيلي جونزاليس يجسد اختلاف كرة القدم في عصره عن الوقت الحالي الذي نعيشه، لأن الأرجنتيني كان من النوعية الكلاسيكية التي تميل بشكل أكبر إلى الركض ولعب العرضيات، وليس المراوغة والمهارة والاختراق إلى الداخل، حيث كان يجيد اللعب بالقدم اليسرى ويشارك كجناح على الجانب الأيسر عكس ما نراه الآن.

    صاحب الـ52 سنة، كان جناحًا شرسًا يتمتع بقوة بدنية عالية ساعدته في الالتحامات والمواجهات الفردية، وحصل على إشادات هائلة خاصة خلال تجربته بالدوري الإسباني مع فالنسيا، حيث سجل 14 هدفًا وصنع 19 في 137 مباراة مع الخفافيش.

    وشارك كذلك في 101 مناسبة مع ريال سرقسطة، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 7 بكل البطولات، بينما كانت تجربته مع إنتر هي الأسوأ، بالمشاركة في 75 مباراة دون تسجيل أي أهداف.


    حقق كيلي العديد من البطولات في مسيرته مثل دوري إسباني وسوبر مع فالنسيا، دوري محلي ولقبين كأس إيطاليا مع إنتر، بالإضافة ميدالية أثينا للألعاب الأولمبية مع الأرجنتين في 2004، ولكنه عانى حالة من النحس في دوري أبطال أوروبا.

    ويأتي ذلك بعدما شارك في نهائيين مع فالنسيا، وخسرهما تحت قيادة المدرب هيكتور كوبر، الأول كان في مايو عام 2000 أمام ريال مدريد، وانتهى بفوز الميرينجي بثلاثية نظيفة، والثاني ضد بايرن ميونخ في العام التالي "2001" وحسمه النادي الألماني بركلات الترجيح عقب التعادل الإيجابي 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

    وبعيدًا عن هذا النحس، فإن شخصيته كانت عصبية للغاية، وتحدث بنفسه في حوار مع صحيفة "El Pais" إنه في بداية مسيرته مع ريال سرقسطة كان يحب الدخول في المشاجرات مع الخصوم دون أن يكون طرفًا فيها من الأساس.

    ومن أشهر لحظات العنف والشغب له، كانت أمام إنتر في مارس 2002، عندما لعب فالنسيا ضد الفريق الإيطالي في كأس الاتحاد الأوروبي، وتلقى الأرجنتيني بطاقة حمراء في الدقيقة 55 بسبب واقعة حدثت مع محمد كالون لاعب الفريق الخصم.

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    أرجنتيني آخر في قائمة إنتر ميامي

    فكرة التعاقد مع مدربين أرجنتينيين تتواصل في إنتر ميامي تزامنًا مع وجود ميسي، بداية من تاتا مارتينو، وصولًا بكل من خافيير ماسكيرانو وجوييرمو هويوس، وأخيرًا كيلي جونزاليس المدرب الجديد للفريق الأمريكي.

    مسيرة القائد الجديد لإنتر كانت مميزة كلاعب حيث بدأ في صفوف روساريو سنترال ومنه إلى بوكا جونيورز ثم ريال سرقسطة وفالنسيا وإنتر قبل العودة والاعتزال في الأرجنتين عام 2011.

    ولكن على الصعيد التدريبي، تجاربه تبدو متواضعة للغاية، بعمله مع كل من روساريو سنترال وأونيو سانتا وبلاتينسي.

    نتائجه مع الفرق التي دربها جاءت كالتالي "هزائمه أكثر من انتصاراته" :

    روساريو : 25 انتصارًا و14 تعادل و29 هزيمة

    بلاتينسي : انتصارين و5 تعادلات و7 هزائم

    أونيون سانتا : 25 انتصارًا و25 تعادل و27 هزيمة

    أرقام ونتائج لا تدعو لأي تفاؤل على الإطلاق، خاصة وأنها تجارب مع فرق لا تلعب بمستويات عالية، لذلك علينا أن نطرح هذا السؤال، هل جنسية كيلي جونزاليس الأرجنتينية هي مؤهله الوحيد لهذا المنصب؟

    فلسفته شرسة من الناحية الهجومية، باستخدام الضغط العالي والكثافة في مناطق الخصم، واللعب بشكل عمودي بدلًا من التمرير العرضي غير المفيد والتحولات السريعة، مع المرونة التكتيكية ووضع الثقة في الأطراف خاصة بخطته المفضلة 5/3/2.

    ولكن تلك الفلسفة لم تجلب له أي شيء على أرض الواقع، فهل يتغير ذلك في تجربته الجديدة؟ أم يلحق بماسكيرانو وهويوس ومارتينو؟!

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