عنيف ومتهور وجنسيته هي مؤهله الوحيد .. كيلي جونزاليس يُهزم أكثر مما يفوز ولكن "احتضان ميسي" يكفي لتدريب إنتر ميامي!

بالحديث عن جونزاليس، سنجد أن هناك الكثير من الروابط التي تجمعه بنجم إنتر ميامي الأول ليونيل ميسي، حيث ولد في مدينة روساريو وهي مسقط رأس أسطورة برشلونة ومنتخب التانجو، كما لعب بجواره على الصعيد الدولي رغم فارق السن الشاسع بينهما "14 سنة".

وتواجد كيلي بجوار ميسي بنفس قائمة الفريق في مناسبتين، الأولى كانت أمام بيرو في 9 أكتوبر 2005 وانتهت بفوز الأرجنتين بهدفين نظيفين، والثانية أمام أوروجواي وانتهت بالخسارة بهدف نظيف، حيث خرج جونزاليس وقت نزول ليو من الملعب في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

الواقعة الأشهر بين ميسي وجونزاليس، هي التي تلقى فيها ليو البطاقة الحمراء في الظهور الأول له على الإطلاق بقميص الأرجنتين، وذلك في المباراة الودية ضد المجر في أغسطس 2005.

ميسي طُرد بعد فترة قصيرة للغاية من دخوله، وتوجه باكيًا إلى غرفة الملابس، ليظهر له جونزاليس الذي لم يشارك في اللقاء وكان خارج القائمة تمامًا، ولكنه احتضنه وقام بمواساته والاعتناء به.





وقال ميسي عن الواقعة:"أتذكر أن كيلي جونزاليس واساني وطلب مني الهدوء، لأن الأمر نفسه حدث معه ثم لعب بعدها العديد من المباريات مع المنتخب الوطني، كان حنونًا معي واقترب مني كثيرًا".

والمثير أن كيلي جونزاليس كان حاضرًا في واحدة من أهم لحظات ديفيد بيكهام، أحد كبار ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، وذلك في مواجهة الأرجنتين مع إنجلترا في دور المجموعات لكأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

بيكهام دخل هذا اللقاء طامحًا في التعافي من طرده أمام نفس الفريق في مونديال 1998، وجاءت له الفرصة على طبق من ذهب عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 44 من زمن المباراة، ليسددها بطريقة أيقونية في مرمى الحارس بابلو كافاييرو لينتصر الإنجليز بهدف دون رد.

ولعب كيلي المباراة كأساسي، ولكنه لم يظهر بالشكل المطلوب، ليخرج في الدقيقة 64 وينزل بدلًا منه كلاوديو لوبيز، وبالتأكيد هذه المباراة كانت أهم ذكرى وردت في ذهن بيكهام فور مقابلة اللاعب الأرجنتيني السابق.