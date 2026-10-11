إنتر ميامي ضد سي دي يونايتد | ظنوا أنهم كسروا شوكة البرغوث ففاجأهم .. لكنهم ظلموا لويس سواريز من أجل "مجاملة" ليونيل ميسي!

"انتصار إنتر ميامي في الدوري الأمريكي" .. عبارة لم نقرأها أو نسمع عنها منذ أواخر أغسطس الماضي، لكن حان وقتها أخيرًا بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

رفاق البرغوث حققوا اليوم الأحد، الفوز أمام دي سي يونايتد برباعية نظيفة، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الأمريكي 2026.

هذا الفوز جاء يبعد سلسلة تعثرات استمرت خمس مباريات متتالية في الدوري الأمريكي (4 تعادل – 1 هزيمة)، ما ساهم في اتساع الفارق بين إنتر ميامي و"المتصدر" ناشفيل إلى 14 نقطة.

إنتر ميامي يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، وبنسبة كبيرة خسر درع المشجعين، لصالح ناشفيل صاحب الـ63 نقطة، لكن المهم الآن أنه عاد للانتصارات من جديد.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة إنتر ميامي وسي دي يونايتد، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



