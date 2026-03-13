Goal.com
مباشر
Grafica Kone Inter desk larga 2026
Gabriele Stragapede

ترجمه

إنتر: مانو كوني في مرمى اهتمام كيفو وأوزيليو: ملفه الشخصي يحظى بالتقدير، طلب روما وما يتردد عن مستقبله

يواصل لاعبو «النيرازوري» مراقبة لاعب خط الوسط في فريق «الجيالوروسي»، الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الإدارة والطاقم الفني في ميلانو.

فكرة متكررة، فكرة لا تزال حاضرة في أذهان إدارة النيرازوري: مانو كوني لا يزال اسمًا مدرجًا على قائمة إنتر

ستكون فترة الانتقالات القادمة للنادي الذي يقع مقره في شارع فيالي ديلا ليبيرازيوني مهمة بالتأكيد، خاصة في خط الوسط حيث قد يودع هنريك مخيتاريان النيرازوري عند انتهاء عقده، ويستمر غالطة سراي في السعي وراء هاكان تشالهاנוغلو، ولا يزال مستقبل دافيد فراتيسي مجهولاً. بين انتهاء العقود والحاجة إلى تجديد التشكيلة، قد يغير الفريق الميلاني مظهره في خط الوسط.

ولهذه الأسباب أيضًا، لا يزال لاعب خط وسط الفريق الروماني موجودًا في دفتر ملاحظات المدير الرياضي بييرو أوسيليو استعدادًا لمحاولة التعاقد معه في المستقبل. ولكن ما هو الوضع الحالي؟

  • كرة تشيفو وأوزيليو

    وفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو في مقطع فيديو على قناته الإيطالية على يوتيوب، من المؤكد أنه من المبكر جدًّا الحديث عن أي مفاوضات محتملة بشأن مانو كوني. لا يزال لاعب الوسط الفرنسي المولود عام 2001 هدفًا رئيسيًّا لإنتر، ولا شك في ذلك.

    يحظى اللاعب الفرنسي بتقدير كبير من قبل نادي فيالي ديلا ليبيرازيوني، ولا سيما من قبل المدير الرياضي أوسيليو والمدرب كريستيان تشيفو. إنه اسم مهم للغاية، محدد باللون الأحمر على قائمة أهداف إنتر المستقبلية.

    سيمثل كوني الإضافة المثالية لإعطاء حيوية جديدة لخط الوسط: بفضل شخصيته، سيوفر الحماية المناسبة للاعبين الأكثر إبداعاً.

    • إعلان

  • ما وراء الكواليس

    تجدر الإشارة إلى أن إنتر كان قد تفاوض لفترة طويلة بشأنكوني خلال فترة الانتقالات الصيفية في أغسطس 2025. ثم أغلقت روما الباب بقوة أمام أي انتقال، حيث أعلن كل من غاسبيريني وجميع مالكي النادي موقفهم علنًا، مما أدى إلى إنهاء مسألة احتمال انتقال اللاعب الفرنسي إلى ميلانو بسرعة.

  • وضع روما والمنافسة

    وماذا عن الوضع الحالي؟

    بالنسبة لرومانو، لا تنوي روما تقديم أي تخفيضات: أي نادٍ يرغب في التعاقد مع كوني عليه أن يقدم عرضاً مالياً كبيراً إلى إدارة النادي الروماني. يجب أيضًا أخذ حقيقة أن النادي يدرك أنه سيكون هناك حركة كبيرة في أوروبا لوسطاء يتمتعون بخصائص اللاعب الفرنسي (مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشيلسي، باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ، جميعها فرق ستحاول ضم لاعب إلى خط وسطها)، وبالنسبة لروما، فإن اللاعب المولود عام 2001 يعد من بين أهم وأفضل لاعبي الوسط المتاحين.

    هل يظل في قائمة الأهداف المحتملة لإنتر؟ بالتأكيد، لكنها ليست صفقة ستتحدث عنها روما أو ستأخذها في الاعتبار في الوقت الحالي، مع وجود الفريق منخرطاً في الدوري الأوروبي وبحثه عن المركز الرابع في الدوري. ستتوقف استراتيجية روما في سوق الانتقالات على التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، والتي قد تشهد التضحية بأحد النجوم الكبار وتحقيق ربح مالي كبير في الوقت نفسه من أجل الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

    وإذا ما قررت روما النظر في خيار بيع كوني، فستقدم مطالب مالية كبيرة للغاية.

الدوري الإيطالي
إنتر crest
إنتر
إنتر
أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا
الدوري الإيطالي
كومو crest
كومو
كومو
روما crest
روما
روما
0