فكرة متكررة، فكرة لا تزال حاضرة في أذهان إدارة النيرازوري: مانو كوني لا يزال اسمًا مدرجًا على قائمة إنتر

ستكون فترة الانتقالات القادمة للنادي الذي يقع مقره في شارع فيالي ديلا ليبيرازيوني مهمة بالتأكيد، خاصة في خط الوسط حيث قد يودع هنريك مخيتاريان النيرازوري عند انتهاء عقده، ويستمر غالطة سراي في السعي وراء هاكان تشالهاנוغلو، ولا يزال مستقبل دافيد فراتيسي مجهولاً. بين انتهاء العقود والحاجة إلى تجديد التشكيلة، قد يغير الفريق الميلاني مظهره في خط الوسط.

ولهذه الأسباب أيضًا، لا يزال لاعب خط وسط الفريق الروماني موجودًا في دفتر ملاحظات المدير الرياضي بييرو أوسيليو استعدادًا لمحاولة التعاقد معه في المستقبل. ولكن ما هو الوضع الحالي؟