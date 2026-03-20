Goal.com
مباشر
CM palestra inter

ترجمه

إنتر، ماذا يتردد عن «بالسترا»؟ تشيفو ألمح إلى شيء

سعى فريق النيرازوري إلى التعاقد مع لاعب جناح خلال شهر يناير، وقد يعودون إلى سوق الانتقالات في الصيف لتعويض النواقص في تشكيلة الفريق

أعطى شهر يناير مؤشراً واضحاً للغاية، ففي فترة الانتقالات الشتوية، بحث إنتر عن لاعب جناح أيمن قادر على أداء دور «اللاعب الخامس» بطريقة مختلفة عن دومفريس.

بحث النيرازوري عن جناح هجومي يمكن تحويله إلى لاعب جناح كامل، رجل يتمتع بنفس جودة لويس هنريكي في الانطلاق، ولكن مع قدرة أكبر على التوغل وتجاوز اللاعبين، مقارنة بالبرازيلي. كان كريستيان تشيفو مستعداً لتقبل بعض الثغرات الدفاعية، التي يمكن سدها بالوقت والتفاني والعمل. وبناءً على هذه الافتراضات، حاول إنتر التعاقد مع موسى ديابي، اللاعب الذي قرر الاتحاد الإسباني الاحتفاظ به حتى لا يخل بالخط الهجومي، الذي كان قد ودّع بنزيمة بالفعل. 

  • نمو صالة الألعاب الرياضية

    إذن، جناح يحتاج إلى تكييف. شيء مختلف تمامًا عن دومفريس. على الأقل هذا ما كان يمثله ديابي، وهو طلب صريح من تشيفو، الذي بذل قصارى جهده للحصول عليه، حتى قبل دقائق قليلة من دخول الفريق إلى الملعب في كريمونا. ماذا سيحدث في المستقبل؟ في شارع التحرير، يدركون احتياجات الفريق جيدًا، فاللاعب من طراز ديابي غائب منذ عدة مواسم، على الرغم من أن النيرازوري حاولوا في عدة مناسبات ضم لاعب من هذا النوع إلى التشكيلة.


    في غضون ذلك، يبرز في إيطاليا لاعب آخر مثير للاهتمام للغاية، لكن بخصائص تختلف كثيرًا عن ديابي: نتحدث عن ماركو باليسترا، لاعب أتالانتا، الذي لعب هذا العام كأساسي في كالياري.

    • إعلان

  • بطاقة باهظة الثمن

    في أبيانو جنتيل، راقبوا باليسترا عن كثب، لكن حتى الآن، وعلى الرغم من التقدير الذي يحظى به، لا يبدو أن لاعب الجناح في أتالانتا يمثل أولوية. أولاً وقبل كل شيء لأنه لا يمتلك الخصائص التي يطلبها تشيفو، ولكن هذا قد يكون جانباً يمكن تجاوزه إذا غادر دومفريس في الصيف، بالنظر إلى أنه في يناير الماضي، لو كان الهولندي قد رحل، لكان النيرازوري قد تقدموا نحو الثنائي نورتون-كوفي - ديابي، أحدهما ذو خصائص دفاعية أكثر، والآخر، على العكس، أكثر هجومية.


    لكن كما قلنا، فيما يتعلق بـ باليسترا، قد تكون المشكلة الكبيرة الأخرى هي تكلفة انتقاله: أتالانتا عازمة تمامًا على الانتظار، لمعرفة ما سيحدث في المنتخب الوطني وبدء مزايدة. تبدأ المزايدة من 40 مليون يورو، وهو المبلغ الذي كان إنتر مستعدًا لدفعه في يناير من أجل ديابي، بينما اختار التوفير من أجل الظهير الأكثر دفاعية، أي نورتون-كوفي.