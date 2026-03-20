إنتر، ماذا يتردد عن «بالسترا»؟ تشيفو ألمح إلى شيء

أعطى شهر يناير مؤشراً واضحاً للغاية، ففي فترة الانتقالات الشتوية، بحث إنتر عن لاعب جناح أيمن قادر على أداء دور «اللاعب الخامس» بطريقة مختلفة عن دومفريس.
بحث النيرازوري عن جناح هجومي يمكن تحويله إلى لاعب جناح كامل، رجل يتمتع بنفس جودة لويس هنريكي في الانطلاق، ولكن مع قدرة أكبر على التوغل وتجاوز اللاعبين، مقارنة بالبرازيلي. كان كريستيان تشيفو مستعداً لتقبل بعض الثغرات الدفاعية، التي يمكن سدها بالوقت والتفاني والعمل. وبناءً على هذه الافتراضات، حاول إنتر التعاقد مع موسى ديابي، اللاعب الذي قرر الاتحاد الإسباني الاحتفاظ به حتى لا يخل بالخط الهجومي، الذي كان قد ودّع بنزيمة بالفعل.