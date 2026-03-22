Goal.com
مباشر
Chivu Allegri Conte 2025 26Calciomercato
Gabriele Stragapede

ترجمه

إنتر لم يعد يفوز، مما يبقي الصراع على لقب الدوري مفتوحاً: مقارنة بين الجداول، لأن نابولي وميلان لا يزالان يحدوان بالأمل. لكن تشيفو يتمتع بميزة

فرص الفوز باللقب لكل من الفرق الثلاثة في نهاية الموسم.

لم يعد إنتر قادراً على الفوز.

يبدو الأمر مصادفة، لكن شهر مارس سينتهي - بسبب فترة التوقف المخصصة للمنتخبات الوطنية، حيث ستخوض إيطاليا بقيادة غاتوزو أيضاً مباراة التأهل إلى كأس العالم القادمة في كندا والولايات المتحدة والمكسيك - دون أي فوز للفريق النيرازوري بقيادة كريستيان تشيفو (على الرغم من أن كولاروف كان حاضراً كمدرب رئيسي في ملعب فرانكي مساءً، بسبب إيقاف تشيفو في الجولة الماضية): ففي الواقع، بعد التعادل 0-0 في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس إيطاليا ضد كومو، جاءت الهزيمة في الديربي ضد ميلان،ثم التعادلان المتتاليان 1-1 على أرضه مع أتالانتا أولاً، ثم خارج أرضه مع فيورنتينا بعد ذلك.

وهذا دليل على أن السباق على لقب الدوري الإيطالي لا يزال مفتوحاً أكثر من أي وقت مضى.

  • أزمة إنتر في رقم واحد

    هناك رقم مثير للدهشة في فريقإنتر هذا: فمن بين الفرق السبع الأولى في ترتيب الدوري الإيطالي، يُعد النيرازوري الفريق الذي خسر أكبر عدد من النقاط - كما تذكر DAZN - في المواقف التي كان فيها متقدماً، حيث أهدر 12 نقطة.

    صحيح أن هذه المعلومة إحصائية باردة، لكنها تشهد على الفترة السلبية التي يمر بها النادي الواقع في شارع فيالي ديلا ليبيراتزيوني، والذي - شاء أم أبى - يبقي طموحات كل من ميلانونابولي في الفوز بالدوري الإيطالي حية ودون تغيير، حيث يشير الترتيب إلى أن إنتر يتقدم بفارق 6 نقاط عن الروسونيري و7 نقاط عن النابوليتانيين.

    وهو فارق مهم، لكنه ليس مستحيل التجاوز.

  • ليس أفضل أوقات إنتر

    يبدو أن فترة التوقف تأتي في الوقت المناسب لإنتر: وقد أكد كولاروف ذلك أيضًا في حديثه مع DAZN بعد المباراة، مشيرًا إلى أن هذه ليست أفضل لحظات «النيرازوري». أمام فيورنتينا، سجل إسبوزيتو هدف التقدم المبكر، لكن بعد ذلك لم يتمكن فريق فيالي ديلا ليبيراتسيوني من حسم المباراة كما كان الحال في السابق، تاركًا الملعب والمساحة والثقة للفيولا، الذين تمكنوا من تسجيل هدف التعادل.

    في هذا السياق، يعد الجانب النفسي أساسيًا، إن لم يكن حاسمًا: لم يحقق الفريق أي انتصار هذا الشهر، وهناك احتمال أن يعود شبح خسارة لقب الدوري في اللحظات الأخيرة ليطارد أفكار وعقول لاعبي النيرازوري (وهو ما حدث بالفعل مع ميلان بقيادة بيولي أولاً، ثم مع نابولي بقيادة كونتي لاحقًا).

    لا ينبغي الاستهانة بأي شيء: يجب استعادة الثقة، وقد تجلب فترة التوقف بعض التعافي المهم، مثل عودة القائد لاوتارو مارتينيز. تصبح الجولة القادمة من الدوري حاسمة في هذا الصدد.

  • التأهل إلى الدور التالي

    ربما لا يكون من المناسب تماماً وصف المباراة على أرضنا أمام فريق روما المتألق والمتحمس للتأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بأنها «ميزة». لكن في الواقع، يجب أن تتجه الأنظار أكثر إلى يوم الاثنين بعد عيد الفصح: سيلعب إنتر أولاً، مساء الأحد، ثم سيتمكن من الجلوس للاستمتاع بمباراة نابولي وميلان مساء الاثنين، الساعة 20:45، مباشرة من ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

    مهما كانت النتيجة، فإن أحد المتنافسين على لقب الدوري الإيطالي على الأقل سيخسر نقاطًا في الجولة القادمة وسيبتعد - أو، على أقصى تقدير، سيحافظ على فارق النقاط - عن إنتر الذي يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي.

    لهذا السبب، فإن الجولة رقم 31 حاسمة تمامًا، في اتجاه أو آخر، لتحديد الفائز بلقب الدوري.

  • نابولي واثق من نفسه

    لكن بالنسبة لإنتر الذي خسر بعض النقاط في الجولات الثلاث الأخيرة، هناك منافسان يتوقان إلى تقليص الفارق أكثر، وينتظران مواجهة بعضهما البعض في يوم عيد الفصح الثاني لمعرفة من سيكون حقاً المنافس الحقيقي لإنتر.

    لنبدأ بنابولي. كان المدرب أنطونيو كونتي واضحاً في هذا الصدد: "لقد صمدنا خلال هذه الأشهر السبعة، والآن علينا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكننا نعلم أن هناك فرقاً أخرى ترغب في ذلك. لا أحد يجب أن يمنعنا من التطلع إلى الأمام، وقد مارسنا اليوم بعض الضغط على من يتصدرون الترتيب".

    تكمن مهمة كونتي بالكامل في الجملة الأخيرة: الضغط على من يتصدرون الترتيب. لا يزال مدرب الأزوري يؤمن بإمكانية العودةفي سباق الدوري الإيطالي، ولديه عاملان مهمان يمكنه الاعتماد عليهما: عودة المصابين والجدول الزمني.

    بعد تعافي دي بروين وأنغيسا، يتوقع المدرب من سالنتو أن يكون رحماني ودي لورينزو جاهزين بنسبة 100٪، وكذلك لوبوتكا، وجميعهم لاعبون أساسيون في تشكيلة الفريق النابولي. ثم هناك جدول المباريات الذي يشير إلى أن أصعب المباريات بعد ميلان هي تلك التي ستجمع الفريق مع لاتسيو وبولونيا وكومو. مسار يبدو فيه الفريق النابولي المرشح الأوفر حظاً - على الأقل نظرياً - في معظم المباريات، ومستعداً لاستعادة بعض النقاط من النيرازوري الذين يبدو أنهم فقدوا بعض الثقة.

  • ميلان موجود

    ثم هناك ميلان.

    كان ماسيميليانو أليجري أكثر حذراً بعد الفوز على تورينو: "واجهنا فريق تورينو جيداً وقمنا بالضغط أكثر من اللازم، لم يكن الأمر سهلاً بعد التعادل في الشوط الأول. نحن في نهاية الموسم ويجب أن نفكر في الفوز وتحسين ترتيبنا في الجدول. نحن ننظر إلى الخلف، فهذه انتصار أقل في طريقنا نحو هدفنا الأساسي".

    خيار المدرب الليفورني في الأسلوب والتواصل هو نفسه دائماً: الهدف النهائي هو العودة إلى دوري أبطال أوروبا. لكن، في الوضع الحالي، تشير الترتيب إلى أن ميلان يتأخر بـ 6 نقاط واستعاد بعض الثقة في المباراة مع الغراناتا، بعد الهزيمة في أوليمبيكو أمام لاتسيو التي بدت وكأنها قوضت ثقة الفريق الروسونيري.

    جدول مباريات الروسونيري ليس سهلاً للغاية، نظراً للمباريات ضد نابولي في يوم عيد الفصح ويوفنتوس في نهاية أبريل، لكن باستثناء أتالانتا، فإن جميع مباريات الفريق الميلاني تبدو في متناول اليد، مع إمكانية استغلال أي تعثر جديد لإنتر.

    سيحدد الملعب النتيجة، لكن السباق على لقب الدوري أصبح مفتوحاً أكثر من أي وقت مضى بعد الجولة الثلاثين من البطولة.

  • جدول مباريات إنتر

    في 5 أبريل 2026 الساعة 20:45 في الدوري الإيطالي ضد روما (إنتر - روما)

    في 12/04/2026 الساعة 20:45 في الدوري الإيطالي ضد كومو (كومو - إنتر)

    في 17/04/2026 الساعة 20:45 في الدوري الإيطالي ضد كالياري (إنتر - كالياري)

    في 21/04/2026 الساعة 21:00 في كأس إيطاليا ضد كومو (إنتر - كومو)

    في 26/04/2026 الساعة 18:00 في الدوري الإيطالي ضد تورينو (تورينو - إنتر)

    في 03/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد بارما (إنتر - بارما)

    في 10/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد لاتسيو (لاتسيو - إنتر)

    في 17/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد فيرونا (إنتر - فيرونا)

    في 24/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد بولونيا (بولونيا - إنتر)

  • جدول مباريات ميلان

    في 6 أبريل 2026 الساعة 20:45 في الدوري الإيطالي ضد نابولي (نابولي - ميلان)

    في 11/04/2026 الساعة 18:00 في الدوري الإيطالي ضد أودينيزي (ميلان - أودينيزي)

    في 19/04/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد فيرونا (فيرونا - ميلان)

    في 26/04/2026 الساعة 20:45 في الدوري الإيطالي ضد يوفنتوس (ميلان - يوفنتوس)

    في 03/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد ساسولو (ساسولو - ميلان)

    في 10/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد أتالانتا (ميلان - أتالانتا)

    في 17/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد جنوة (جنوة - ميلان)

    في 24/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد كالياري (ميلان - كالياري)

  • جدول مباريات نابولي

    في 6 أبريل 2026 الساعة 20:45 في الدوري الإيطالي ضد ميلان (نابولي - ميلان)

    في 12/04/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد بارما (بارما - نابولي)

    في 18/04/2026 الساعة 18:00 في الدوري الإيطالي ضد لاتسيو (نابولي - لاتسيو)

    في 24/04/2026 الساعة 20:45 في الدوري الإيطالي ضد كريمونسي (نابولي - كريمونسي)

    في 03/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد كومو (كومو - نابولي)

    في 10/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد بولونيا (نابولي - بولونيا)

    في 17/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد بيزا (بيزا - نابولي)

    في 24/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد أودينيزي (نابولي - أودينيزي)