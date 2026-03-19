إنتر لم يتخلَّ أبدًا عن حلم التعاقد مع كوني: ماذا سيحدث في الصيف

مانو كونيه هو النوع من اللاعبين الذي يضفي على الخط الهجومي العناصر التي من شأنها أن تدفعه إلى مستوى جديد. المشكلة هي أن روما، لهذا السبب بالذات، تقدر قيمته بما لا يقل عن 40 مليون يورو. وهو مبلغ ليس من السهل على «النيرازوري» توفيره، خاصة وأنهم سيكونون أمامهم العديد من الصفقات التي يتعين عليهم إتمامها هذا الصيف. كونيه هو اللاعب المطلوب لوضع أسس مهمة لخط هجوم يواجه خطر التحول الكبير، لكن من الصعب أن يتمكن إنتر من تقديم العرض المناسب في العاصمة عند انطلاق سوق الانتقالات. ثم هناك كأس العالم، البطولة التي قد ترفع قيمة كونيه أكثر، مما يجذب إليه أندية تتمتع بقوة شرائية أكبر بكثير من إنتر. لذلك، وبغض النظر عن التقدير والاهتمام المستمر، يجب التعامل مع قضية كوني-إنتر، حتى اليوم، بالحرص اللازم وإدراك أن إنتر لن يجد الطريق ممهداً أمامه نحو اللاعب.