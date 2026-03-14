إنتر لا يرسل أي لاعب: صمت إعلامي، لا أحد يتحدث بعد مباراة أتالانتا

تعادل في النتيجة النهائية وحدثان سيظلان موضوع نقاش لفترة طويلة.

انتهت المباراة التي أقيمت في ملعب سان سيرو، ملعب جوزيبي مياتزا، بين إنتر وأتالانتا بنتيجة 1-1: رد نيكولا كرستوفيتش بهدف في الشوط الثاني على هدف فرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الشوط الأول، وسط احتجاجات جماهير النيرازوري.

ولم تكن هذه هي الحادثة الوحيدة التي ستترك آثاراً عديدة خلال الأيام المقبلة: فقد أثار التلامس الذي حدث داخل منطقة جزاء فريق بيرغامو بين دافيد فراتيسي وجورجيو سكالفيني - والذي تجاهله كل من الحكم مانغانييلو ونظام الفيديو المساعد (VAR) - جدلاً واسعاً.

بعد أكثر من ساعة من الانتظار منذ صافرة النهاية، جاء التأكيد من النادي النيرازوري:، وهو قرار يظهر مدى خيبة الأمل تجاه القرارات التي اتخذت خلال اللقاء.