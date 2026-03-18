إنتر، لاوتارو: "أنا سعيد هنا، لا أعرف متى، لكنني أحلم بالعودة إلى راسينغ"

لاوتارو مارتينيز يتحدث عن ماضيه وحاضره ومستقبله.

صرح المهاجم الأرجنتيني في إنتر ميلان لـ "راسينغ راديو"، المحطة الإذاعية الرسمية للنادي الذي اكتشفه: "العودة إلى راسينغ هي أمنيتي للمستقبل، وأحاول إقناع زوجتي التي تدعمني. بالطبع الأمر يعتمد على العديد من العوامل، منها العائلية وأيضًا حالتي البدنية. حلمي هو العودة للعب في راسينغ لمدة عام على الأقل، ولا أعرف متى".

"لا يزال لديّ 3 سنوات في عقدي مع إنتر، وأود البقاء لفترة طويلة في كرة القدم عالية المستوى، أيضًا لأنني أشعر أنني بخير وما زلت شابًا بما يكفي. لكن في المستقبل أود العودة إلى راسينغ، لأجعل أطفالي يدركون أيضًا الحب الذي يكنه لي مشجعو راسينغ".