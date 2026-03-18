إنتر، كيف حال لاوتارو مارتينيز؟ الأرجنتين لم تستدعه للمباراة الودية مع غواتيمالا

مدرب المنتخب الأرجنتيني يستبعد قائد إنتر من المباراة.

لن يشارك لاوتارو مارتينيز في المباراة المقبلة للأرجنتين.

لم يتعافى قائد إنتر ميلان من الإصابة التي تعرض لها في النرويج، على ملعب بودو/غليمت في مباراة الذهاب من تصفيات دوري أبطال أوروبا. لا يزال مشاركة اللاعب رقم 10 في إنتر ميلان مشكوكاً فيها في المباراة القادمة لفريق تشيفو (المباراة خارج أرضه في فلورنسا ضد فيورنتينا)، ولهذا السبب، قرر مدرب الألبيسيليستي ليونيل سكالوني عدم استدعائه وتجنيبه السفر للمباراة الودية مع غواتيمالا، وهي المباراة التي تحل محل المباراة النهائية التي كان من المفترض أن تقام ضد إسبانيا.

    ولكن ما هي حالة لوتارو مارتينيز؟

    حالة قائد إنتر لم تصل بعد إلى 100%: المهاجم الأرجنتيني لم يستعد لياقته البدنية الكاملة بعد، ومن غير المرجح أن يشارك في مباراة أرتيميو فرانكي ضد فيورنتينا بقيادة فانولي.

    وقد تدرب المهاجم رقم 10 في إنتر بشكل منفصل خلال الجلسات التدريبية الأخيرة (بجانب مخيتاريان وباستوني وكالهانوغلو)، وسيبقى في إيطاليا للتدرب مع تشيفو حتى يصبح جاهزاً للعب بعد فترة توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية.



