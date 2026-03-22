إنتر، كولاروف: "لم نكن في أفضل حالاتنا، لكن مباراة أتالانتا أصبحت من الماضي. الليلة فرصة كبيرة"

تصريحات مساعد مدرب إنتر قبل المباراة ضد فيورنتينا.

تحدي مهم، لإرسال رسالة إلى الدوري (وخاصة إلى ميلان ونابولي) وللعودة فوراً إلى طريق الانتصارات بعد التعادل على أرضنا أمام أتالانتا. يريد إنتر استعادة النقاط الثلاث على الفور، وسيواجه فيورنتينا على ملعب فرانكي لتحقيق هذه المهمة.

تحدث ألكسندر كولاروف، المدرب الرئيسي للنيرازوري في هذه الأمسية نظراً لإيقاف كريستيان تشيفو، ووصف التحدي قبل صافرة البداية. وعلق على المباراة لقناة DAZN قائلاً: "أنا هادئ إلى حد ما، صحيح أن هذه هي المرة الأولى التي أكون فيها وحدي، لكنني هادئ إلى حد ما. أنا واثق بعد أن رأيت الفريق خلال الأسبوع، فهم ينقلون لنا الهدوء".

  • كيف حال الفريق؟

    يصف كولاروف على الفور حالة الفريق وحالته قبل مواجهة الفيورنتينا: «الفريق في حالة ممتازة، ونحن نرغب في تقديم مباراة رائعة الليلة ونسعى لتحقيق ذلك. أعتقد أن مباراة أتالانتا أصبحت من الماضي، فقد حدثت أمور عديدة خلال الدوري لكن الفريق في طريقه للانتعاش. تدربنا بشكل ممتاز خلال الأسبوع ونريد تقديم مباراة رائعة، والفيورنتينا في طريقها للانتعاش لكننا نريد أن نثبت وجودنا».

  • ما الذي يجب متابعته في هذه المباراة؟

    يأمل كولاروففي رؤية إنتر بمستوى معين الليلة: «صحيح، لم نكن في أفضل حالاتنا في آخر مباراتين. لكننا نريد أن نقدم مباراة قوية الليلة، فهي فرصة عظيمة للعودة إلى المستوى الجيد الذي أظهرناه طوال العام».

