من بين الاجتماعات المقررة لشهر أبريل في شارع التحرير، سيكون هناك بعض الاجتماعات المخصصة لمشروع تحت 23 سنة. مع اقتراب نهاية العام الأول، سيكون هناك متسع من الوقت لإجراء التقييمات النهائية وتقديم الملاحظات اللازمة، لكن كان من المهم إرساء الأسس للمستقبل. بعد البداية الجيدة، واجه فريق فيكي تراجعاً غير متوقع، وهي تقلبات يمكن أن تكون جزءاً من اللعبة، نظراً لأننا أمام الظهور الأول للفريق الثاني في دوري الدرجة الثالثة. لكن قريبًا، سيكون هناك حاجة إلى إعادة النظر في المشروع والفلسفة التي ترافقه، ربما مع التفكير أيضًا في كيفية سير الأمور مع المدرب الحالي، ستيفانو فيكي، الذي ليس من المؤكد تمامًا أنه سيستمر في نفس المنصب العام المقبل. شهد الموسم الحالي بعض الصعوبات، حيث لم تخلو الأمور من بعض سوء التفاهم مع فريق بريمافيرا، كما واجهت مرافق التدريب بعض المشاكل، التي من المفترض أن تنتهي اعتبارًا من يناير المقبل، عندما يُتوقع أن ينضم فريق إنتر تحت 23 عامًا إلى الفريق الأول في بينيتينا، بعد انتهاء أعمال الترميم في أبيانو جنتيل.
إنتر، فريق تحت 23 سنة ينتقل إلى ملعب جديد: اعتباراً من العام المقبل، ستُقام المباريات على أرضه في ملعب بريدا. نظرة عامة على المشروع
في غضون ذلك، أصبح رحيل الفريق عن ملعب مونزا أمراً مؤكداً، وهو الملعب الذي يستضيف «النيرازوري» خلال الموسم الحالي. واعتباراً من الموسم المقبل، ستقام المباريات في ملعب «بريدا» في سيستو سان جيوفاني، حيث من المفترض أن تستضيفه أيضاً فريق السيدات في حال تأهلهن لدوري أبطال أوروبا المقبل. أما بالنسبة للخطط المستقبلية لبناء التشكيلة، فمن المفترض أن يتم إدخال المزيد من اللاعبين الشباب لإعدادهم للعب في الفريق الأول، نظراً لوجود عدد قليل من اللاعبين من هذا النوع في الفريق الحالي. ومن بين اللاعبين الذين من المفترض أن يبدأوا اللعب في فريق تحت 23 عاماً العام المقبل، زوين المولود عام 2006 وماتيا ماريلو المولود عام 2008.
ستيفانو فيكي هو الأولوية
سيتم تناول مسألة المدرب في نهاية الموسم، وتتمثلأولوية إنتر في الاستمرار في تكليف ستيفانو فيكي بتدريب الفريق، لكن سيكون من الضروري أن يبدأ الجميع من جديد بنفس القناعة. وإلا، فقد ينفصل الطرفان. وفي هذه الحالة، سيتعين على النيرازوري التفكير في مجموعة من الخيارات، سواء الداخلية أو الخارجية. لكن الوقت لا يزال مبكراً للغاية للتوصل إلى استنتاجات محددة.