إنتر، عودة الاهتمام بأندريه سانتوس لاعب تشيلسي: ثورة في خط الوسط

استعداداً للموسم المقبل، تتمثل فكرة تشيفو في تغيير نظام اللعب، بالانتقال من خط وسط مكون من ثلاثة لاعبين إلى خط وسط يتألف من لاعبين في الوسط.





وهو دور لا يجيده بشكل طبيعي أي من لاعبي خط الوسط السبعة الحاليين في النيرازوري: من باريلا إلى زيلينسكي مروراً بكالهاجلو وديوف وفراتيسي ومخيتاريان وسوتشيتش. ومن بينهم جميعاً، ربما يكون اللاعب البولندي السابق في نابولي هو الوحيد المؤكد بقاءه في ميلانو بنسبة 100٪، بينما قد ينتقل الآخرون إلى أندية أخرى.





يمكن لأندريه سانتوس أن يلعب في مركز الوسط في خط وسط مكون من ثلاثة لاعبين، ولكن يمكنه أيضًا أن يلعب في مركز الوسط، كما أثبت ذلك في تشيلسي إلى جانب الإكوادوري مويسيس كايسيدو وفي منتخب البرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي جنبًا إلى جنب مع مواطنه برونو غيمارايس من نيوكاسل.





ليس من قبيل الصدفة أن إنتر يبحث عن لاعبي خط وسط آخرين قادرين على اللعب في مركز الوسط: الفرنسي مانو كوني من روما والألماني ليون جوريتزكا، الذي ينتهي عقده في يونيو مع بايرن ميونيخ.





دون نسيان الصربي ألكسندر ستانكوفيتش، الذي يستعد النيرازوري لإعادته إلى إيطاليا بدفع 23 مليون يورو إلى بروج، وهو المبلغ المنصوص عليه في حق إعادة الشراء.







