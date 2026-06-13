5 صفقات محتملة.. اجتماع ماروتا وبيريز يشعل ميركاتو إنتر وريال مدريد!

في ريال مدريد، لا يمانعون فكرة التعاقد مع المدافع أليساندرو باستوني (الذي تراجع رغم ذلك في قائمة تفضيلات المدرب جوزيه مورينيو)، ولا المهاجمين ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز. ولكن حتى اليوم، فإن أنظار فلورنتينو بيريز –الذي يبحث عن مهاجم من طراز عالمي لتقديمه كهدية لجوزيه مورينيو، في صفقة هجومية قد تبلغ قيمتها 150 مليون يورو– تتجه نحو أهداف أخرى.

في المقابل، لم يعد إعجاب إنتر باللاعب الشاب نيكو باز سراً يخفى على أحد، حيث لا يزال خيار إعادة الشراء من نادي كومو مطروحاً، رغم رغبة الأخير في الإبقاء على صانع الألعاب الأرجنتيني على ضفاف البحيرة ليلعب دور البطولة في دوري أبطال أوروبا.