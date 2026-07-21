رئيس إنتر يرد رسميًا على انتقال أليساندرو باستوني إلى الهلال.. وحقيقة عرض برشلونة المزدوج لخطف جواو كانسيلو وداروين نونيز

وفي هذا السياق.. رد جوزيبي ماروتا، رئيس العملاق الإيطالي إنتر، على أنباء رغبة نادي الهلال في التعاقد مع أليساندرو باستوني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم.

الصحفي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو كشف عن طلب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، من مجلس إدارة ناديه، التعاقد مع باستوني، في صيف العام الحالي.

وأكد ماروتا في تصريحات مع موقع "365Scores"، مساء اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي عرض من الزعيم الهلالي، للتعاقد مع المدافع الإيطالي؛ مشددًا على أن كل ما يتردد في وسائل الإعلام، مجرد شائعات.

واختتم رئيس إنتر تصريحاته؛ بالقول: "موقفنا من باستوني واضح للجميع"، في إشارة إلى رغبة العملاق الإيطالي في الحفاظ على اللاعب الموسم القادم 2026-2027.