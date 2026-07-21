رئيس إنتر يرد رسميًا على انتقال أليساندرو باستوني إلى الهلال.. وحقيقة عرض برشلونة المزدوج لخطف جواو كانسيلو وداروين نونيز

المدافع الإيطالي الدولي أليساندرو باستوني، البالغ من العمر 27 سنة، بدأ مسيرته الكروية في النادي المحلي أتالانتا؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى صفوف الفريق الأول في يناير 2017.
وقام العملاق الإيطالي إنتر، بشراء عقد باستوني صيف عام 2017، مقابل 40.7 مليون يورو تقريبًا؛ مع تركه في أتالانتا لمدة موسم رياضي آخر، على سبيل الإعارة.
ومجددًا.. أعار إنتر مدافعه الإيطالي صيف عام 2018، ولكن هذه المرة إلى النادي المحلي الآخر بارما؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، حتى 30 يونيو 2019.
ومنذ 2019 وحتى وقتنا هذا، يلعب أليساندرو باستوني في صفوف فريق إنتر الأول لكرة القدم؛ حيث يرتبط بعقدٍ معه حاليًا، حتى 30 يونيو 2028.
ومع هذا العملاق الإيطالي، شارك باستوني في 298 مباراة رسمية، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا 8 أهداف، ومقدّمًا 30 تمريرة حاسمة "أسيست" إلى زملائه.