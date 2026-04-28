Di Bello controllo VAR 2025
Alessandro De Felice و محمد سعيد

إنتر خارج دائرة الاتهامات .. فضيحة الكرة الإيطالية تحاصر "خماسي التحكيم"!

الحسم في جلسة الخميس

لا تزال التحقيقات الجارية في ميلانو حول الاتهامات الموجهة للتحكيم، والتي بدأت تأخذ منحى أكثر وضوحًا، إذ أكدت النيابة العامة أن القضية لا تشمل أي مسؤولين أو لاعبين أو أندية كرة قدم في الوقت الراهن.

ووفقًا للمصادر، فإن دائرة الاشتباه تقتصر على الحكام فقط، ما يعيد رسم حدود الملف ويستبعد أي ارتباط بنادي إنتر أو غيره من أندية الدوري الإيطالي.

هذا التوضيح يوجّه الأنظار نحو المخالفات المحتملة في آلية تعيين الحكام وإدارة تقنية الفيديو (VAR)، ليصبح التركيز منصبًا على البنية التنظيمية للتحكيم بدلًا من الأندية أو اللاعبين، وهو ما يمنح القضية طابعًا أكثر تخصصًا في المرحلة الحالية.

    وفقًا لما أفادت به مصادر في النيابة العامة ونقلته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، لا تضم قائمة الأشخاص الخاضعين للتحقيق بتهمة المشاركة في الاحتيال الرياضي أي لاعبين مسجلين في نادي إنتر أو في أي أندية أخرى، وبالتالي لا يوجد أي لاعب أو مسؤول أو نادٍ مسجل في سجل المشتبه بهم.

    ويعود ذكر اسم نادي إنتر إلى فرضيات التحقيق المتعلقة بتعيينات الحكام التي تعتبر "مرغوبة" أو "غير مرغوبة" بالنسبة للنيروزوري.

    وتتركز التحقيقات بشكل خاص على مباراة بولونيا وإنتر، التي تم اختيار كولومبو لإدارتها، ومباراة إنتر وميلان، التي عُهد بها إلى دوفيري.

    وتفترض النظريات الاتهامية أن هذا الأخير، الذي اعتُبر غير مرغوب فيه، قد تم تعيينه لإدارة مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا لتجنب استخدامه في أي نهائيات محتملة أو في المباريات الحاسمة في الدوري.

  • 5 مشتبه بهم: جميعهم من عالم التحكيم

    يبلغ عدد المشتبه بهم حاليًا 5 أشخاص، وجميعهم ينتمون إلى قطاع التحكيم، وأبرزهم هو جيانلوكا روكي، الذي أوقف نفسه عن العمل بعد انتشار الخبر ويظهر معه أندريا جيرفاسوني، الذي أوقف نفسه عن العمل هو الآخر.

    كما يتم التحقيق مع لويجي ناسكا، الحكم المساعد بالفيديو في مباراتي ساليرنيتانا ضد مودينا وإنتر ضد فيرونا، ورودولفو دي فولو، الحكم المساعد بالفيديو في مباراة إنتر ضد فيرونا، وتتمثل تهمة الجريمة بالنسبة لهؤلاء الأربعة في التواطؤ في الاحتيال الرياضي.

    الاسم الخامس هو دانييلي باتيرنا، الحكم المساعد بالفيديو في مباراة أودينيزي ضد بارما، الذي يتم التحقيق معه بتهمة الإدلاء بشهادة زور: وفقًا للمحققين، فقد كذب في محادثته مع المدعي العام موريزيو أسكيوني.

  • المباريات تحت المجهر

    تدور التحقيقات حول بعض المباريات المحددة والتدخلات غير المشروعة المزعومة في نظام التحكيم، ومن بين الحوادث المذكورة مباراة أودينيزي وبارما، حيث يظهر في مقطع فيديو مرفق بملف النيابة العامة في باتيرنا وهو يستدير قائلًا: "إنها ركلة جزاء".

    ويشتبه المحققون في أنه كان يخاطب روتشي، الذي دخل غرفة VAR بعد أن طرق الباب.

    ووفقاً لصحيفة "لا ريبوبليكا"، حصلت الشرطة المالية أيضًا على مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية من كاميرات مركز VAR في ليسوني، والتي تظهر ما يُعرف بـ"الطرق" على الزجاج من قبل روتشي.

  • تحقيق استمر 18 شهرًا

    يُفترض أن التحقيق قد بدأ في أواخر عام 2024، حيث استمرت العمليات التحقيقية لمدة 18 شهرًا تقريبًا، وقد سمح ذلك للمحققين بالحصول على تسجيلات مكالمات تتعلق بالأشهر الأولى من عام 2025، وهي الفترة التي وقعت فيها المباريات المدرجة في الملف.

    ولا يزال يتعين توضيح الصلة بالبلاغ الذي قدمه المحامي ميشيل كروتش في يناير 2024، والمتعلق بعدم تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR) في حالة ضربة الكوع التي وجهها أليساندرو باستوني إلى دودا خلال مباراة إنتر وفيرونا.

    ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فإن هذا الفعل قد أُدرج على أي حال في ملف المدعي العام أسكيوني.


  • الخميس يوم حاسم في القضية

    ولتحديد الصورة الكاملة، استمع المدعي العام موريزيو أسكيوني إلى العديد من الشخصيات البارزة في قطاع التحكيم، وتم الاستماع إلى حوالي 30 شخصًا من الحكام والمساعدين ومسؤولي VAR وAVAR، بما في ذلك الحاضرون في مركز VAR في ليسوني خلال أيام المباريات موضوع التحقيق.

    كما حصلت الشرطة المالية على سجلات النفقات وجمعت شهادات لوجستية، بما في ذلك شهادة سائق تاكسي كان يرافق مسؤولي المباراة.

    ومن المتوقع أن تشهد يوم الخميس مرحلة حاسمة: فقد تم استدعاء جيانلوكا روكي وأندريا جيرفاسوني إلى ميلانو للاستماع إليهما من قبل المحققين في مقر الشرطة المالية.

    قد يستخدم روكي حقه في عدم الإجابة أو يقتصر على إفادة طوعية، بينما أبدى محامي جيرفاسوني استعداده لإجراء استجواب كامل.