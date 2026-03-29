إنتر: جيلا بديل باستوني؛ ديربي سوق الانتقالات مع ميلان، لكن تاري يتمتع بأولوية

لكن في الأسابيع الأخيرة، بدأ اسم آخر يتصدر هذه القائمة بشكل متزايد، وهو ماريو جيلا لاعب لاتسيو. المسألة هي أن ميلان يضغط بقوة على نفس اللاعب في ما يبدو أنه ديربي آخر، وهو الأحدث، في سوق الانتقالات بين فريقي ميلانو. كان تاري، المدير الرياضي الحالي لميلان، هو من جلب جيلا إلى إيطاليا، مما قد يمنحه أولوية في التعاقد مع الإسباني الذي ينتهي عقده في عام 2027. لا مجال للحديث عن تجديد العقد مع لوتيتو، ولهذا السبب سيكون هذا الصيف هو الوقت الذي سيُطرح فيه المدافع المركزي – الذي قدم أداءً جيدًا حتى عند اللعب في تشكيلة ثلاثية – في سوق الانتقالات. وعلى الرغم من وجود عروض له من الدوري الإنجليزي والدوريالإسباني، فإن المنافسة عليه ستكون بين الغريمين اللذين لا يفتران.



