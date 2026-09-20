يجد إنتر نفسه مرة أخرى متأخراً بهدفين، ومرة أخرى ينجح في تعديل النتيجة، انتهت المباراة بالتعادل 2-2 أمام روما على ملعب الأولمبيكو في القمة المرتقبة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي. ثنائية مانو كوني منحت روما التقدم بهدفين، فيما عادل هدفا لاوتارو مارتينيز الكفة، وفي نهاية المباراة، تحدث مهاجم إنتر ماركوس تورام إلى DAZN.
"أخبرته مع من يتحدث" .. تورام يعلق على قائمة زيدان الأولى مع فرنسا
إنتر بوجهين
وعلق الفرنسي على تأخر فريقه في الشوط الأول بقمة الدوري الإيطالي: "لا أعرف لماذا وجدنا أنفسنا متأخرين بهدفين هذه المرة أيضًا، كان علينا أن نرد وقد فعلنا ذلك عندما عدنا في الشوط الثاني. ما الذي يحدث في الذهن خلال عمليات العودة؟ نحن نعلم أنه لا يزال هناك شوط ثانٍ وعلينا أن نفعل كل شيء لاستعادة المباراة. هل استهنّا بروما؟ لا، لا أعتقد ذلك، لأن روما واحد من أقوى الفرق. لقد تعاملنا مع المباراة بالطريقة الصحيحة، لكن روما قدّم شوطًا أولًا رائعًا".
عدم استدعاء زيدان لصفوف منتخب فرنسا
وعن غيابه من قائمة زين الدين زيدان الأولى مع فرنسا: "إنها خيارات، وعلينا أن نحترمها. إنه مدرب جديد ويريد أن يرى وجوهاً جديدة. أنا سأستعيد مكاني مع فرنسا من خلال لعبي مع إنتر.هل أنا سعيد من أجل ضيوف؟ نعم، لقد أخبرته بمن يتحدث ومع من لا يتحدث (يضحك)".
طلبات كيفو
وكشف تورام عن الحديث مع مدربه كريستيان كيفو بين شوطي المباراة: "لا، لقد طلب منّا المدرب ذلك في الشوط الأول أيضًا: كانت تلك خطة المباراة، لكننا نفّذناها بشكل أفضل في الشوط الثاني. هل عادت ثنائية تورام ولاوتارو؟ إنها لم تنطلق من جديد، فقد كنا في إنتر العام الماضي. هل كان بإمكاني تقديم المزيد في الهدف الثالث الذي كاد أن يصبح 3-2؟ لم أشاهد اللقطة مجددًا بعد، كنت أريد مباغتة الحارس في التوقيت المعاكس".
تصريحات المؤتمر الصحفي
ثم تحدث تورام في المؤتمر الصحفي: "هل اهتزت جدران غرفة الملابس في استراحة الشوطين؟ نعم، قلنا لبعضنا بعض الأشياء عمّا فعلناه. حالتي؟ لست بعد في جاهزية 100%، أعاني بعض الشيء، لكنني أستعيد لياقتي شيئًا فشيئًا. لاوتارو؟ الجميع يعرفه، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم: هو قائدنا وقد أنقذنا الليلة أيضًا".
وأتبع: "روما؟ لسنا وحدنا في الملعب، الشوط الأول لروما كان رائعًا ولم نكن نجد الحلول. مباراة أخرى نتأخر فيها بالنتيجة، هل هي مصادفة؟ لا، هناك بالتأكيد أمر ما يجب إصلاحه وسنفعل ذلك".
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