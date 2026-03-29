إنتر، تابعوا ثورام: يكسر صيامه التهديفي مع المنتخب الوطني. سجل هدفاً وصنع آخر في المباراة الودية أمام كولومبيا، منهياً بذلك صياماً استمر منذ عام 2023

الدقيقة 41 من الشوط الأول: انطلاقة من أكليوش على الجانب الأيمن، وتمريرة عرضية إلى الوسط حيث انطلق ثورام، الذي تركه المدافعان الكولومبيان بمفرده بشكل غير مبرر، متقدماً على الحارس مونتيرو الذي خرج بشكل خاطئ، وسجل الهدف الثاني بعد أن ارتطمت الكرة بالعارضة قبل أن تستقر في الشباك. وكان دوي قد سجل الهدف الأول في الدقيقة 30.

في الدقيقة 56، جاءت تمريرة دوي الحاسمة لهدفيه الثاني، حيث أرسل كرة منخفضة من الجهة اليمنى إلى نجم باريس سان جيرمان الصاعد الذي سجل هدفيه.