Goal.com
مباشر
cm grafica inter portieri
Emanuele Tramacere

ترجمه

إنتر: بين فيكاريو وسومر ومارتينيز، السيناريوهات المحتملة لمستقبل حراسة المرمى

إنتر
انتقالات

سيشهد الصيف ثورة في خط دفاع «النيرازوري». من سيبقى ومن سيأتي؟

سيتغير وجه إنتر في موسم 2026/2027، وسيحدث ذلك في العديد من مراكز الملعب. وأبرزها مركز حراسة المرمى، حيث لم يعد الثنائي الحالي، يان سومر وجوزيب مارتينيز، يُعتبر موثوقاً بما يكفي لضمان مكان أساسي بلا منازع.


منذ فترة طويلة، بدأ المدير الرياضي بييروأوسيليو التحرك في سوق حراس المرمى لمحاولة استباق المنافسة وجلب لاعب من الطراز الأول إلى ميلانو، ومن بين الأسماء العديدة التي تم استكشافها، يبرز اسم غولييلمو فيكاريو بقوة كبيرة.


ولكن بأي أرقام؟ ومن سيكون الحارس الاحتياطي في الموسم المقبل؟ هناك سيناريوهات مختلفة.

  • فيكاريو المرشح المفضل

    لقد تجاوز غولييلمو فيكاريو منذ فترة طويلة منافسيه (لأسباب متنوعة تتعلق بالراتب والخبرة والعمر وتكلفة الانتقال) مثل إيليا كابريلي وماركو كارنيسيكي وأسماء غريبة مثل ديبو مارتينيز وأليسون بيكر.


    الحارس الذي ينتمي اليوم إلى توتنهام هو جزء لا يتجزأ من مجموعة إنتر في المنتخب الوطني - وقد أثار العشاء الذي أقيم مساء الجمعة في كوفيرتشيانو برفقة ديماركو، باستوني، باريلا وبيو إسبوزيتو (بالإضافة إلى لاعب يوفنتوس لوكاتيلي) العديد من الشائعات - وهو يتمتع بخبرة دولية ولا يزال في ذروة نضجه الكروي.

    • إعلان

  • الأرقام مع توتنهام، أوسيلو كان في لندن

    من جانبه، أبدى فيكاريو بالفعل استعدادًا تامًا للانتقال إلى صفوفالنيراززوري، وبعد ثلاث سنوات قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام، فإنه يرغب في أي حال في توديع الفريق والعودة إلى إيطاليا.


    وقد توجه بييرو أوسيليو إلى لندن بمناسبة مباراة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في 18 مارس بين توتنهام وأتلتيكو مدريد، وحاولت جميع الأطراف، بما في ذلك وكيل أعماله غابرييل جيوفريدا، تقييم جدوى الصفقة.


    تبلغ قيمة فيكاريو بالنسبة لتوتنهام ما لا يقل عن 18-20 مليون يورو، ولكن إذا هبط توتنهام في نهاية الموسم، فقد تنخفض قيمته.

  • الصيف قادم؟

    سيأتي الحارس الأساسي للموسم المقبل من سوق الانتقالات، لكن ماذا سيحدث لسومر ومارتينيز؟ أولاً، ينتهي عقد الحارس السويسري في 30 يونيو 2026، وبالتالي، قد يصبح حراً في مغادرة ميلانو كلاعب حر في نهاية الموسم.


    منذ فترة طويلة، هناك حديث عن رغبة قوية من جانب بازل في إعادته إلى النادي الذي نشأ فيه، لكن في فيالي ديلا ليبيرازيوني، يجري التفكير في إمكانية عرض تجديد عقده لمدة عام واحد ليكون الحارس الثاني أو البديل لفيكاريو أو لمن سيأتي إلى ميلانو.

  • مارتينيز معروض للبيع

    وماذا عن جوزيب مارتينيز؟ لم يقدم الإسباني أداءً مقنعاً على الإطلاق، ولا يمر بفترة جيدة خارج الملعب، ويُعتبر في نهاية الموسم المرشح الأبرز للانتقال إلى سوق الانتقالات بغض النظر عن قرار سومر.


    تم دفع 14 مليون يورو لضمّه من جنوة في صيف 2024، ولن يتجاوز وزنه في الميزانية 8 ملايين يورو. ومن هنا سيتم التفكير في صفقة انتقال قد تسمح للحارس الإسباني باللعب بانتظام أكبر.

  • انتبهوا لستانكوفيتش

    وماذا لو غادر مارتينيز ولم يقبل سومر منصب الحارس الاحتياطي؟ سيجد إنتر نفسه مضطراً للتفكير في ضم حارسين جديدين، ومن هذا المنطلق تجدر الإشارة إلى أن فيليب ستانكوفيتش، أحد أبناء ديان، لا يزال ضمن دائرة اهتمام النيرازوري، حتى وإن لم يعد مملوكاً للنادي.


    يخوض الحارس المولود عام 2002 موسمًا مهمًا للغاية في دوري الدرجة الثانية الإيطالي مع فريق فينيسيا، ويُعتبر أحد أفضل حراس المرمى في هذه الفئة. وقد استرد النادي الفينيسوي حقوق ملكيته مقابل حوالي 2 مليون يورو، لكن إنتر يحتفظ بنسبة 50% من قيمة إعادة بيعه في المستقبل. وبشكل أساسي، إذا قرر النادي إعادة شرائه، فسيدفع نصف قيمة حقوق ملكيته.