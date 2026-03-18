بقيت أشهر قليلة على انتهاء الدوري، ثم سنطوي هذه الصفحة، وسيتميز صيف هذا العام بكأس العالم الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو. ومن بين لاعبي الدوري الإيطالي الذين سيشاركون في البطولة، من المتوقع أن يكون مهاجم إنتر ميلان أنجي-يوان بوني. ولد بوني عام 2003 في أوبرفيلييه، إحدى ضواحي باريس، ويحمل جوازي سفر فرنسي وإيفواري بسبب أصول والده. تابع مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب اللاعب السابق في بارما خلال الموسم، لكنه لا يفكر في استدعائه للمشاركة في كأس العالم، ولذلك قرر اللاعب تمثيل كوت ديفوار التي سيسافر معها إلى أمريكا وكندا والمكسيك.
إنتر: بوني سيشارك في كأس العالم مع كوت ديفوار، والمدرب يؤكد: "لقد قرر اللعب معنا"
مجموعة كوت ديفوار وتصريحات المدرب
وأكد مدرب المنتخب الأفريقي إيميرس فاي قرار بوني قائلاً: "اختار بوني اللعب معنا، وهو موافق على ذلك. يعاني حالياً من مشكلة في الأسنان، وقد فضلنا تركه في إنتر ميلان حتى يستعيد لياقته البدنية بالكامل، ويلعب بانتظام، ثم ينضم إلينا لاحقاً". أُدرجت كوت ديفوار في المجموعة E، ومن المقرر أن تكون المباراة الافتتاحية في ليلة 14 إلى 15 يونيو في الساعة الواحدة صباحاً ضد الإكوادور، ثم ستواجه ألمانيا في 20 يونيو الساعة 10 مساءً، وفي 25 يونيو ستلعب ضد كوراكاو في الساعة 10 مساءً أيضاً.
