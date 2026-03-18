إنتر: بوني سيشارك في كأس العالم مع كوت ديفوار، والمدرب يؤكد: "لقد قرر اللعب معنا"

بقيت أشهر قليلة على انتهاء الدوري، ثم سنطوي هذه الصفحة، وسيتميز صيف هذا العام بكأس العالم الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو. ومن بين لاعبي الدوري الإيطالي الذين سيشاركون في البطولة، من المتوقع أن يكون مهاجم إنتر ميلان أنجي-يوان بوني. ولد بوني عام 2003 في أوبرفيلييه، إحدى ضواحي باريس، ويحمل جوازي سفر فرنسي وإيفواري بسبب أصول والده. تابع مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب اللاعب السابق في بارما خلال الموسم، لكنه لا يفكر في استدعائه للمشاركة في كأس العالم، ولذلك قرر اللاعب تمثيل كوت ديفوار التي سيسافر معها إلى أمريكا وكندا والمكسيك.



