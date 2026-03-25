CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato

إنتر، برشلونة يحاول التعاقد مع باستوني: أول اتصالات مع اللاعب

بعد محاولة التعاقد الفاشلة مع لاوتارو، يستعد الكتالونيون، بعد مرور بضع سنوات، للتقدم بعرض لضم نجم آخر من صفوف فريق «النيرازوري».

بالنسبة لأليساندرو باستوني، من المحتمل جدًا أن يكون هناك «قبل» و«بعد» مباراة إنتر ويوفنتوس.


فالتظاهر بالسقوط أمام كالولو والاحتفال الذي تلاه بالبطاقة الحمراء التي أظهرها الحكم للاعب يوفنتوس، غيرا النظرة إلى المدافع المولود عام 1999، الذي أصبح منذ ذلك الحين يتعرض للصافرات في جميع الملاعب الإيطالية باستثناء سان سيرو.


لا يمكن إنكار أن الأجواء المحيطة بباستوني في الوقت الحالي غريبة للغاية، ومن يدري، ربما بدأ هو أيضًا يتردد للمرة الأولى. في الماضي، لم تكن هناك أي عرض جعلته يتردد، ففي مواجهة احتمال مغادرة ميلانو، كان باستوني دائمًا يقول "لا، شكرًا". لم يرغب أبدًا في الاستماع حتى إلى العروض التي قد تخصه، والتي كانت بالتأكيد أكثر فائدة مقارنة بالعقود المبرمة مع إنتر.


لكن الآن بدأت الأمور تتغير، فهناك المزيد من السموم حوله مقارنة بالفرح، وبعد سنوات عديدة بدأ يشعر بالرضا والاعتياد.

  • الاتصالات الأولى

    في هذا السياق، يحاول برشلونة التسلل إلى المفاوضات؛ فالنادي الكتالوني مهتم باللاعب منذ فترة طويلة، لدرجة أنه خلال فترة التوقف السابقة للمنتخبات الوطنية، تمكن من إجراء أول اتصالات مع الوفد المرافق للاعب. وهي مجرد خطوات أولية لحوار لا يزال يتعين بناؤه، لكن التقارب سيكون مستمراً وتدريجياً، لأنه يبدو أن باستوني لا يرغب هذه المرة في إقامة أي حواجز. لم يفاجأ إنتر ميلان بهذا الأمر، فالشائعات تدور منذ فترة طويلة في شارع ليبيراتزيوني، وليس من قبيل الصدفة أن النيرازوري يضغطون في الأسابيع الأخيرة لتأمين بقاء كارلوس أوغوستو من خلال تجديد عقده، لكن هذا موضوع يستحق أن يتم تناوله بشكل منفصل، نظراً لأنه يخفي هو الآخر مخاطره الخاصة.

  • إذا رحل هو، فإن إنتر سيتغير

    باختصار، بعد بضع سنوات من المحاولة الفاشلة لضم لاوتارو، يبدو أن برشلونة مستعد لشن هجوم جديد على نجم من إنتر. أليساندرو باستوني هو أحد القادة الكاريزميين والفنيين في غرفة ملابس إنتر، ومشجع لإنتر، وأحد اللاعبين الذين لا يمكن الاستغناء عنهم. ولو لمجرد أن صفاته هي التي تجعله كذلك، وبفضل أسلوبه في أداء دور الظهير الأيمن في خط الدفاع. لطالما كان الأمر كذلك: إذا كان باستوني موجوداً، يتم اللعب بطريقة معينة، وإذا لم يكن موجوداً، يُلاحظ الفرق. وعندها يضطر إنتر إلى التفكير في سلسلة من المتغيرات التي تشمل أيضاً تغيير نظام اللعب، في حال قرروا في فيالي ديلا ليبيراتسيوني التخلي عن اللاعب.في برشلونة مقتنعون بأنهم قادرون على المضي قدماً، ربما بإدراج مقابل في الصفقة، أما في ميلانو فهم يترددون في الوقت الحالي. سيكون موقف باستوني حاسماً أيضاً، والذي ربما للمرة الأولى منذ انضمامه إلى إنتر، قد يبدأ في التردد أمام عرض ما. 

