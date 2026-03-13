إنتر: باستوني مفتون ببرشلونة: إنه الهدف الأول لديكو

بدأت الأفكار الأولى تتبلور بشأن فترة الانتقالات الصيفية، وفي أوساط نادي برشلونة، كما هو معروف، هناك اهتمام خاص بالتحركات التي يمكن القيام بها لتعزيز خط الدفاع.

في قائمة أهداف النادي البلوغرانا - وهنا أيضًا لا نتحدث بالتأكيد عن شائعة جديدة - هناك اسم محدد باللون الأحمر منذ فترة طويلة ويُعتبره المسؤولون الكتالونيون أولوية قصوى: إنه أليساندرو باستوني.

الظهير الأيمن المولود عام 1999 واللاعب في صفوف إنتر ميلان هو أحد اللاعبين الذين يراقبهم برشلونة عن كثب، وقد أجرى النادي بالفعل استطلاعاً أولياً لفهم الشروط المحتملة لإبرام صفقة بين الطرفين. ولكن فيما يتعلق بهذا الموضوع، هناك خبر مثير للاهتمام يجب ذكره.