87' - احتجاجات أخرى من جانب إنتر: فراتيسي يسبق سكالفيني، الذي يصطدم به بعد أن كان قد تخلص من الكرة بالفعل: مانغانييلو يقرر استمرار اللعب.

83' - احتجاجات من إنتر على هدف التعادل الذي سجله كرستوفيتش: سليمانا يضغط على دومفريس الذي يسقط داخل منطقة الجزاء، مانغانييلو يواصل اللعب، مهاجم ديوا يسدد الكرة ليجد سومر عاجزاً عن التصدي لتسديدة المهاجم المونتينيغري. احتجاجات غاضبة من إنتر بسبب التلامس بين سليمانا ودومفريس، مع طرد تشيفو أيضًا. مراجعة VAR، التي تؤكد قرار الحكم.

27' - هدف بيو إسبوزيتو صحيح: يطالب أتالانتا باحتساب لمسة يد محتملة من دومفريس عند توقف الكرة، لكن الظهير الهولندي يلمس الكرة بصدره.