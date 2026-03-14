إنتر - أتالانتا، مراجعة اللقطات: احتكاك بين سليمانا ودومفريس، احتجاجات من جانب النيرازوري. فراتيسي يطالب بركلة جزاء

أبرز اللقطات من مباراة إنتر وأتالانتا

مباراة إنتر وأتالانتا هي مباراة ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي. وفيما يلي جميع اللقطات التي حللها موقع Calciomercato.com.

إنتر – أتالانتا السبت 14/03 الساعة 15:00

الحكم: مانغانييلو

المساعدون: باسيري – روسي ل.

الحكم الرابع: كولو

VAR: غاريغليو

مساعد الحكم الرابع: تشيفي


  • الحلقات

    87' - احتجاجات أخرى من جانب إنتر: فراتيسي يسبق سكالفيني، الذي يصطدم به بعد أن كان قد تخلص من الكرة بالفعل: مانغانييلو يقرر مواصلة اللعب.  

    83' - احتجاجات من إنتر على هدف التعادل الذي سجله كرستوفيتش: سليمانا يضغط على دومفريس الذي يسقط داخل منطقة الجزاء، مانغانييلو يواصل اللعب، مهاجم دييا يسدد الكرة ليجد سومر عاجزاً عن التصدي لتسديدة المهاجم المقدوني. احتجاجات غاضبة من إنتر بسبب التلامس بين سليمانا ودومفريس، مع طرد تشيفو أيضًا. مراجعة VAR، التي تؤكد قرار الحكم.

    27' - هدف بيو إسبوزيتو صحيح: أتلانتا تطالب بلمسة يد محتملة من دومفريس عند توقف الكرة، لكن الظهير الهولندي يلمس الكرة بصدره. 

