أصبحت عادة مستفزة للجماهير .. آفة إنتر "المتقدم" تجعله الأسوأ بين السبعة الأوائل بالدوري الإيطالي

كيف يتغير العالم في أسبوع أو بالأحرى: يوماً بعد يوم.. من مفاجأة إلى مفاجأة، ومن سقوط إلى سقوط، يمنح ترتيب الدوري الإيطالي الكثير من اليقينيات أقل بكثير مما كان عليه قبل ثمانية أيام، حين نعم، بدا أن كل شيء قد انتهى حقاً.

لكن إنتر بات الآن يملك أفضلية بست نقاط على ميلان وسبع نقاط على نابولي. ليست قليلة، لكنها لم تعد أيضاً ضخمة. فجوة تقلّصت كذلك، وبالدرجة الأولى، بسبب عجز المتصدر عن الحفاظ على التقدم: حدث ذلك مرتين على التوالي، أولاً أمام أتالانتا ثم خارج الديار أمام فيورنتينا.

وقد يهدد بأن يصبح ذلك نوعاً من الثوابت، إذ كان قد حدث بالفعل في الموسم قبل المباراتين الأخيرتين. ليس هذا فحسب: قد يكون عائقاً لا ينبغي الاستهانة به لفريق كيفو، الذي من هذه الناحية يعد بشكل مفاجئ الأسوأ بين فرق الصدارة.

