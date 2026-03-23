Stefano Silvestri و زهيرة عادل

أصبحت عادة مستفزة للجماهير .. آفة إنتر "المتقدم" تجعله الأسوأ بين السبعة الأوائل بالدوري الإيطالي

سجّل النيراتزوري أولاً أمام كلٍّ من أتالانتا وفيورنتينا، لكن في كلتا الحالتين سُمح لهم بإدراك التعادل: وقد حدث ذلك بالفعل مرات أخرى هذا الموسم.

كيف يتغير العالم في أسبوع أو بالأحرى: يوماً بعد يوم.. من مفاجأة إلى مفاجأة، ومن سقوط إلى سقوط، يمنح ترتيب الدوري الإيطالي الكثير من اليقينيات أقل بكثير مما كان عليه قبل ثمانية أيام، حين نعم، بدا أن كل شيء قد انتهى حقاً.

لكن إنتر بات الآن يملك أفضلية بست نقاط على ميلان وسبع نقاط على نابولي. ليست قليلة، لكنها لم تعد أيضاً ضخمة. فجوة تقلّصت كذلك، وبالدرجة الأولى، بسبب عجز المتصدر عن الحفاظ على التقدم: حدث ذلك مرتين على التوالي، أولاً أمام أتالانتا ثم خارج الديار أمام فيورنتينا.

وقد يهدد بأن يصبح ذلك نوعاً من الثوابت، إذ كان قد حدث بالفعل في الموسم قبل المباراتين الأخيرتين. ليس هذا فحسب: قد يكون عائقاً لا ينبغي الاستهانة به لفريق كيفو، الذي من هذه الناحية يعد بشكل مفاجئ الأسوأ بين فرق الصدارة.

  • الانخفاض في الشوط الثاني

    إنتر على أرض فيورنتينا بدأ المباراة بشكل جيّد أيضاً. فقد سجّل عملياً فوراً عبر إسبوزيتو، وفي الجزء الأول من اللقاء قدّم دليلاً على رغبته في ترك النقطتين المهدرتين والجدل الذي رافق مباراة أتالانتا خلفه.

    لكن بعد ذلك، فريق كيفو وكولاروف (الأول موقوف والثاني على دكة البدلاء) سمح لفيورنتينا بالعودة إلى أجواء المباراة. أحسن لاعبو الفيولا الظنّ بأنفسهم وواصلوا الإيمان بإمكانية العودة، فيما بدا لاعبو النيراتزوري مثقلين في الشوط الثاني. وفي النهاية استغل ندوور تصدّياً غير متقن تماماً من سومر أمام تسديدة جودموندسون، ليوقّع هدف التعادل النهائي 1-1.

    وكانت المباراة، على الأقل من حيث مجرياتها، مشابهة للتعادل الذي تحقق قبل ثمانية أيام أمام أتالانتا. هناك أيضاً تقدّم الإنتر أولاً، وهناك أيضاً لم يحسم الأمور، كذلك تلقّى هدف التعادل في المرحلة النهائية من المواجهة. ثم غادر الملعب محمّلاً بالندم.


    12 نقطة ضائعة

    كان يُقال في البداية: إنه يخاطر بأن يصبح أمرًا ثابتًا. وقبل أتالانتا وفيورنتينا كان قد حدث بالفعل ثلاث مرات: في مباراة الذهاب أمام أودينيزي ويوفنتوس، ثم في مباراة الإياب أمام نابولي.

    في المرات الثلاث كلها تقدّم إنتر في النتيجة — أمام يوفنتوس ليس أولًا، ويجب قول ذلك — وفي المرات الثلاث كلها سُمِح له بأن يُدرك. إن لم يُتَجاوَز، كما حدث في مباراتَي يوفنتوس.

    إجمالي النقاط المهدرة من وضعية التقدّم؟ 12 كاملة.

    -إنتر-أودينيزي 1-2 (3 نقاط مهدرة)

    -يوفنتوس-إنتر 4-3 (3 نقاط مهدرة)

    -إنتر-نابولي 2-2 (نقطتان مهدرتان)

    -إنتر-أتالانتا 1-1 (نقطتان مهدرتان)

    -فيورنتينا-إنتر 1-1 (نقطتان مهدرتان)

  • الأسوأ بين الأوائل السبعة

    تبدو هذه البيانات أكثر إثارة للدهشة إذا ما قورِن مردود إنتر بمردود الفرق الأخرى التي تحتل المراكز السبعة الأولى في ترتيب الدوري الإيطالي: أي ميلان، ونابولي، وكومو، ويوفنتوس، وروما، وأتالانتا.

    حسنًا، إنتر هو الأسوأ بين السبعة الأوائل في هذا الجانب: لا فريق آخر خسر هذا العدد من النقاط بعد أن تقدم في النتيجة. لا ميلان، ولا يوفنتوس، ولا روما، ولا نابولي: لا أحد.

    فميلان، على سبيل المثال، فقد نحو عشر نقاط: أقل بنقطتين. ونابولي ثلاث نقاط فقط: تلك التي كانت في فبراير أمام أتالانتا، من 0-1 إلى 2-1. ويوفنتوس أربع نقاط، آخر نقطتين منها تحديدًا يوم السبت أمام ساسولو. أما كومو فقد خسر تسع نقاط، وروما أربع نقاط موزعة بين مواجهتين مباشرتين (في نابولي ومع يوفنتوس)، وأتالانتا ثماني نقاط. جميعهم أقل من إنتر.

    كولاروف: "لقد قمنا ببعض المضاربة"

    ألكسندر كولاروف، الذي كان على دكة البدلاء في فلورنسا بدلًا من كريستيان كيفو الموقوف، قدّم مفتاح قراءة واضحًا إلى حدّ كبير لسبب تمكّن إنتر من أن يُدركه التعادل في فلورنسا: افتقد الفريق قليلًا إلى الشراسة، وافتقد الرغبة في توجيه الضربة القاضية لفيورنتينا.

    "كان بإمكاننا حسمها في تلك الدقائق العشر بعد هدف 1-0 - قال الظهير السابق - ثم ربما دخلنا في حسابات وتكتيك زائد، وهذا ليس في حمضنا النووي. سنحاول التحسّن في هذه الجوانب".

    فكرة كان كولاروف نفسه قد عبّر عنها قبل ذلك بقليل لقناة DAZN، متحدثًا أيضًا عن "نقص في الشراسة".

    "تنقصنا قليلًا الشراسة والصفاء الذهني، وربما يكون ذلك بسبب الإرهاق المتراكم من كثرة المباريات التي خضناها. الفريق لا يمرّ بأفضل فتراته، نحن معتادون على رؤية إنتر يفرض سيطرته ويبالغ في السيطرة على المباريات، لكننا ما زلنا على +6، والأمر يعود إلينا لحسم هذا الدوري".

  • لكن الهامش لا يزال واسعًا

    لا ينبغي أن يجعلنا هذا ننسى، بطبيعة الحال، حقيقة أن إنتر ما يزال هناك في القمة. فمنذ نقطة معيّنة فصاعدًا سيطر على الدوري، وابتعد عن جميع الآخرين. ولا يزال يمتلك ست نقاط أفضلية على صاحب المركز الثاني وهو عازم على استغلالها إلى أقصى حد.

    "فترة التوقف تكون مفيدة دائمًا، سنحاول استعادة الطاقة واللاعبين - قال كولاروف مجددًا لـDAZN - مع إنتر يبدو وكأن كل شيء محسوم، لكن التعادل خارج الأرض يحدث للجميع. فيورنتينا ليس فريقًا مغمورًا، لذلك أنا أرى الأمور بشكل إيجابي. عندما يُتحدَّث عن إنتر يبدو كل شيء سهلًا، لكن إذا كنا متقدمين بـ+6 فهذا يعني أننا فعلنا شيئًا جيدًا. أفهم كل شيء، لكن لنتذكر أننا متقدمون بـ+6".

    بعد فترة التوقف، سيواجه إنتر روما. أي واحدة من الخصوم (وليسوا قلة) الذين تقدّم عليهم ثم، وعلى عكس الآونة الأخيرة، لم يسمح لهم بإدراك التعادل: في أكتوبر انتهت 0-1، وسجّل بوني. وعلى هذه الإشارة أيضًا يتمسّك المتصدر لاستعادة هدوئه.

