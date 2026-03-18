انتهت مسيرة إنتر في دوري الشباب 2025/2026 بهزيمة مريرة. استسلم لاعبو بينيتو كاربوني في ربع النهائي بعد خسارتهم على أرضهم بنتيجة 3-2 أمام بنفيكا، الذي كان في متناولهم عمومًا، وفي مباراة كانت فيها بعض اللحظات الحاسمة هي السبب في خروجهم النهائي. لم ينجح فريق النيرازوريني هذه المرة في تحقيق الإنجاز الذي سبق أن حققه في التصفيات مع كولونيا وفي دور الـ16 مع بيتيس إشبيلية، وهو تحقيق انتفاضة مذهلة في اللحظات الأخيرة. صمد حصن كوليتا (اللاعب السابق في روما) وزملاؤه حتى الدقيقة 96، وبذلك تأهل الفريق البرتغالي إلى الدور نصف النهائي من البطولة الذي سيقام في لوزان.
إنتر، الحلم ينتهي في دوري الشباب: بنفيكا يفوز 3-2 ويتأهل إلى الدور نصف النهائي
بدأ إنتر المباراة بقوة، لكن بنفيكا هو من افتتح التسجيل على يد لاعب الوسط الإيطالي كوليتا، الذي استغل تردد الدفاع وسدد برأسه كرة تجاوزت تاهو. وفي الشوط الثاني، وفي أفضل لحظات النيرازوري، أضاف فريتاس الهدف الثاني، مرة أخرى برأسه، من عرضية أوميه. حاول كاربوني إجراء تغييرات، وقلص زوين، الذي دخل للتو، الفارق إلى 2-1 بعد أقل من 60 ثانية من دخوله الملعب. انطلق إنتر في محاولة لإحراز التعادل، لكن بنفيكا عاقبه بهجمة مرتدة سجل فيها فرانسيسكو سيلفا في المرمى الخالي بعد تمريرة حاسمة من بانجاكي الذي واجه تاهو وجهاً لوجه. هل انتهى كل شيء؟ لا، لأن في الوقت المحتسب بدل الضائع، أعاد رأسية إل محببي من ركلة حرة النتيجة إلى 3-2، ليصبح إنتر على بعد هدف واحد من ركلات الترجيح المحتملة، لكن بنفيكا صمد حتى الدقيقة 96، وأدى هذا النتيجة إلى إقصاء النيرازوري.
نتائج المباراة
إنتر - بنفيكا 2-3
الهدافون: 26' كوليتا، 58' فريتاس، 61' زوين، 77' فرانسيسكو سيلفا، 88' المحبوبي
إنتر (4-3-3): تاهو؛ ماريلو، ماي، بوفيو، بالو؛ زاراتي (81' لا توري)، سيربيليتي، فينتوريني (61' زوين)؛ مانكوسو (61' المحبوبي)، إدريسو، موسكوني (87' كوكوليس). المدرب: كاربوني
بنفيكا (4-3-3): فيريرا؛ نيتو، ر. سيلفا، أوليفيرا، بانجاكي (92' سواريس)؛ فريتاس، كينتاس، فيغيريدو (74' فرنانديز)؛ أوميه (92' بارينتي)، كابرال (55' ف. سيلفا)، كوليتا (من 74' نيفيس). المدرب: فيتور فينيا
الحكم: ديريفينسكي (أوكرانيا)
اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: سيربيليتي، تاهو، كابرال، ف. سيلفا، كينتاس
الطرد: -