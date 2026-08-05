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محمد سعيد

ترجمه

إنتر الإيطالي يعرض نجمه على الاتحاد .. ورد صارم من الإدارة يُحبط موسى ديابي!

الاتحاد
إنتر
موسى ديابي
بنيامين بافارد
دوري روشن السعودي
الدوري الإيطالي

ميركاتو "العميد" على صفيح ساخن

دخل نادي الاتحاد السعودي في صلب دائرة الاهتمام داخل أروقة نادي إنتر الإيطالي، الذي يبدو عازمًا على التخلص من أحد ركائزه الأساسية لإعادة هيكلة صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي، والحديث هنا تحديدًا عن النجم الفرنسي بنجامين بافارد.

وتأتي هذه التحركات في وقت حساس يعيشه "العميد"، حيث تتداخل طموحات التدعيم الدفاعي بأسماء عالمية مع أزمات داخلية تتعلق برغبات الرحيل لبعض نجومه الحاليين، وعلى رأسهم الفرنسي موسى ديابي الذي يخطط للرحيل، وفقًا لتقارير صحفية.

  • بافارد على رادار الاتحاد بقرار من إنتر

    بدأ نادي إنتر الإيطالي خطوات فعلية للتخلص من مدافعه الفرنسي الدولي بنجامين بافارد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في ظل خروجه من الحسابات الفنية للمدرب كريستيان كيفو الذي يخطط لمرحلة جديدة في "جوزيبي مياتزا".

    ووفقًا للصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن إدارة "النيرازوري" ترغب بشدة في إخلاء مساحة في قائمة الفريق وفي سقف الرواتب، خصوصًا بعد توصل النادي إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو من صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مما يجعل رحيل بافارد ضرورة اقتصادية وفنية للنادي الإيطالي.

    وفي تطور مثير، ذكر "رومانو" خلال البث المباشر عبر قناته بموقع "يوتيوب"، أن انتر ميلان عرض بافارد على نادي الاتحاد السعودي وأندية أخرى، في محاولة لتسريع عملية خروجه وتوفير السيولة المالية اللازمة.

    ورغم أن اللاعب الفرنسي المتوج بلقب كأس العالم 2018 يحظى باهتمام من أندية أوروبية عريقة، إلا أن وجهته القادمة لا تزال غامضة بعد أن رفض العروض الرسمية التي وصلت إليه مؤخرًا، بينما يسعى إنتر لإنهاء هذا الملف بأسرع وقت، طامحًا في استغلال القدرة المالية للأندية السعودية لإتمام الصفقة بسلاسة.

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  • Benjamin Pavard MarsigliaGetty Images

    شد وجذب بي إنتر وبافارد

    على الجانب الآخر، ذكرت التقارير الواردة من إيطاليا أن بافارد لا يبدو متعجلاً في اتخاذ قراره رغم الضغوط التي يمارسها ناديه الإيطالي، حيث أفادت صحيفة "توتو سبورت" أن المدافع الفرنسي قد رفض بشكل قاطع العروض التي تقدمت بها أندية بنفيكا البرتغالي وجلطة سراي التركي، رغم أنه لا يرى لنفسه مستقبلًا في ظل التوجه الجديد للإدارة الفنية

    ويعد الاتحاد وجهة مغرية للاعب، ليس فقط من الناحية المالية، ولكن أيضاً لمجاورة كوكبة من النجوم العالميين الذين ينشطون في الدوري السعودي حاليًا.

    وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن رحيل بافارد إلى جدة قد يسهل مهمة الإنتر في ملاحقة أهداف أخرى في سوق الانتقالات، مثل الجناح نيكو جونزاليس لاعب أتلتيكو مدريد، الذي وضعه النادي الإيطالي ضمن قائمة خياراته لتعزيز القوة الهجومية في الموسم المقبل.

  • الاتحاد لن يرضح لطلبات ديابي

    بالتوازي مع مفاوضات بافارد، يواجه نادي الاتحاد ضغوطاً كبيرة تتعلق بمستقبل جناحه الفرنسي موسى ديابي، ففي حين يحاول النادي تحسين جودة تشكيلته، ظهرت أنباء عن محاولات من وكيل أعمال اللاعب لفرض رحيله عن صفوف "العميد".

    ومع ذلك، يبدو أن الإدارة الاتحادية تمتلك رؤية واضحة وموقفًا حازمًا تجاه هذه المسألة، حيث ترفض التنازل عن أحد أهم مفاتيح اللعب لديها بسهولة، خصوصًا في ظل العروض التي لا تليق بقيمة اللاعب الفنية والتسويقية التي دفعها النادي عند التعاقد معه.

    وفي هذا السياق، نشر الإعلامي السعودي هتان النجار تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، كتب خلالها: "لا توجد اي نية في الاتحاد لبيع موسى ديابي .. العروض المقدمة ضعيفة مقابل قيمة اللاعب وأهميته بل لن تساعد في التعاقد مع بديل له .. الضغوطات التي يقوم بها وكيل اللاعب او النادي الالماني بهكذا عرض لن تفيد .. (٤٠ مليون يورو) هي القيمة العادلة هذا ان فكر الاتحاد في البيع".


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    إنتر عامل ثابت في ميركاتو العميد

    ويظل إنتر الإيطالي اسمًا بارزًا في ميركاتو الاتحاد الصيفي، حيث أفاد الإعلامي محمد البكيري، بأن نادي إنتر قرر تعديل عرضه المقدم إلى الاتحاد، من أجل التعاقد رسميًا مع الجناح الفرنسي موسى ديابي، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

    وأوضح البكيري عبر منصة (إكس)، بأنه في ظل تردد نادي الاتحاد، في البتّ حول العرض الإيطالي لشراء عقد موسى ديابي، والذي يبلغ 40 مليون يورو، فقد اقترح مسؤولو إنتر، طلب استعارته مقابل 28 مليون، لمدة موسم واحد، رغم أن الفرنسي أكثر انفتاحًا على فكرة الرحيل بشكل نهائي.

    من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "الرياضية"، عن تلقي الاتحاد عرضًا رسميًا من إنتر، لضم موسى ديابي، مقابل 18 مليون يورو، مع ضم وسط الميدان الألباني كريستيان أصلاني، مقابل التعاقد مع موسى ديابي.

    ديابي سبق أن ارتبط أكثر من مرة بمغادرة العميد، ولكن في كل مناسبة، كانت تنتهي القصة باستمراره داخل النادي السعودي، وستكون الأيام المقبلة كاشفة لمستقبله مع الاتحاد.

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