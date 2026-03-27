CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato

إنتر، الاستراتيجية المحتملة في سوق الانتقالات بعد رحيل باستوني

إنتر
انتقالات
أليساندرو باستوني
الدوري الإيطالي

المدافع مفتون بالوجهة الكاتالونية، ويحاول نادي «النيرازوري» اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا يفاجأ في حال رحيله.

إن حقيقة أن برشلونة يجري محادثات مع باستوني تدفع إنتر إلى التفكير فيما قد يحدث في المستقبل القريب. بالطبع، قد يتعين في نهاية المطاف الدخول في مفاوضات تبدأ بسعر مرتفع للغاية، لكنفي بعض الحالات يصبح الأمر الأهم الذي يجب التفكير فيه هو كيفية استبدال النجم المغادر بلاعب على مستوى التحدي، قادر على تلبية المتطلبات سواء من الناحية الإعلامية أو الفنية. وهذا بالضبط هو الاعتبار الذي قد يحدد مسارًا حاسمًا لاستراتيجيات إنتر المستقبلية في حال غادر مدافع المنتخب الوطني صفوف الفريق. من المخاطرة جدًا البحث عن بديل جديد لباستوني، فقليلون هم اللاعبون الذين يمكنهم تحمل المقارنة، كما أن تكلفتهم باهظة. وباتباع هذا المنطق، سيكون من الأسهل بكثير تغيير كل شيء، وإحداث ثورة في الدفاع والبدء من قواعد أخرى، لتجنب العبء الثقيل للمقارنات التي لا مفر منها والتي ستنشأ. 


    ولهذا السبب، فإن التحول إلى نظام الدفاع الرباعي ليس مجرد اقتراح، بل فكرة ملموسة. وهذا هو السبب نفسه الذي يدفع إنتر إلى البحث بشكل خاص عن مدافعين مركزيين. حتى الآن، لا توجد أسماء تبرز على غيرها، ولكن هناك اتجاه عام، سيتم مناقشته بشكل أكثر تفصيلاً في الاجتماعات التي ستعقد في أبريل في فيالي ديلا ليبيرازيوني بين الملاك والإدارة، عندما يتعين دمج الأفكار في استراتيجية واحدة للمضي قدماً، مع اتباع توجيهات المدرب أيضاً. 

  أزمة السنة السابعة

    النقطة الأساسية الأخرى التي يجب التركيز عليها تتعلق بالخبرة: سيخسر الفريق لاعبين كانوا مهمين للغاية خلال السنوات الماضية، لا على الصعيد الفني فحسب بل في غرفة الملابس أيضًا؛ وهم لاعبون من طراز المنتخب الوطني، معتادون على اللعب تحت ضغط لا يمكن أن يشعر به المرء إلا عندما يكون الفوز أمرًا حتميًا. وهذه الصفات، وفقًا لرؤية المدرب والإدارة، يجب إعادة إدخالها إلى الفريق، إذا كان الهدف هو الحفاظ على تنافسية الفريق كما كانت دائمًا منذ عهد كونتي فصاعدًا. باختصار، قد يؤدي رحيل أليساندرو باستوني إلى تغيير جذري، فلسفي، بالإضافة إلى تقني: إنتر، الذي يلعب بخط دفاع ثلاثي منذ موسم 2019/20، قد يغير أسلوبه للمرة الأولى بعد 7 مواسم متتالية. 

الدوري الإيطالي
إنتر crest
إنتر
إنتر
روما crest
روما
روما